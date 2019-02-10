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LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı

Bir Reddit kullanıcısı LG G8 ThinQ'nun 128 GB dahili depolama alanına sahip varyantının Kanada fiyatını ortaya çıkardı. Cihazın Kanada fiyatı yaklaşık 900 dolara tekabül ediyor.
3 ay
4,3b
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2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, bu ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde G8 ThinQ da dahil olmak üzere iki yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
Her ne kadar bir zamanların önde gelen mobil teknoloji üreticilerinden biri olsa da ne yazık ki LG, son günlerde akıllı telefon pazarında pek de başarılı işlere imza atmıyor. Bu bakımdan şirket kötü giden talihini tersine çevirebilmek için bu yıl gerek fiyatlandırma, gerek ise donanım açısından rakiplerinin bir kaç tık önüne geçebilme gayreti içinde bulunmalı.
ToF(Time of Flight) sensörü, dokunmadan kontrol edebilme teknolojisi gibi yenilikçi özelliklerle gelmesi beklenen G8 ThinQ, aynı zamanda 3.400 mAh'lik bataryası ile LG G Flex'den sonra LG'nin bu zamana kadarki en büyük bataryaya sahip cihazı olacak.
Cihazla ilgili ortaya çıkan detaylar yalnızca bunlarla sınırlı değil. Bir Reddit kullanıcısı cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip varyantının Kanada fiyatını ortaya çıkardı. Ortaya çıkan kayıtlar cihazın 1,199 C$'lık (Kanada doları) bir fiyat etiketine sahip olduğunu gösteriyor. Bu meblağ yaklaşık 902 dolara tekabül ediyor.
Dürüst olmak gerekirse bahsi geçen meblağ kulağa biraz uçuk geliyor ve eğer G8 ThinQ, pek de mütevazi olmayan fiyat etiketini açıklayabilecek kadar iddialı şeyler ortaya koyamazsa ne yazık ki istenen sükseyi yakalayamayabilir.
http://www.slashleaks.com/l/lg-g8-thinq-price-leaked Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Lg bi defol git ya iyice zırvaladın bi halt yaptığın yok
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qoqoCAN 3 ay
TİN - KÜ
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