Samsung Galaxy S4, 16/32/64GB kapasite ve iki renk alternatifiyle geliyor

14 Mart günü New York'da düzenleyeceği etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak olan Samsung Galaxy S4'ün özellikleri üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş gidiyor. Son gelen iddialara göre bir modeli Exynos 5, bir modeli ise Qualcomm'un Snapdragon 600 platformundan güç alacak şekilde iki farklı model ile karşımıza çıkacak olan Galaxy S4, kapasite ve renk gibi alternatiflere de sahip olacak.
SamMobile sitesinin aldığı duyumlara göre Galaxy S4, tıpkı selefi gibi 16, 32 ve 64GB olmak üzere üç farklı depolama alanıyla gelecek. 128GB'lık depolama alanı şimdilik zor gözükürken; microSD kart girişine sahip olacağı için depolama alanı S4 kullanıcıları için çok da sıkıntı olmayacaktır. Diğer taraftan renk olarak ise telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkacak.
5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılan S4'ün 2 ya da 3GB'lık sistem belleğine,Android 4.2.1 işletim sistemine, tamamiyle yenilenmiş bir kameraya ve Galaxy S III'e kıyasla daha büyük pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.
http://www.ubergizmo.com/2013/03/samsung-galaxy-s4-to-be-available-in-whiteblack-and-163264gb-storage-options/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilk cep telefonları çıktığında çok büyüktü, en küçük olanı en makbulu, en zengin göstereni idi..
şimdi en büyüğü en iyisi, kadın olsam çantada taşırım ama bilader neremde taşıyacam ben bu telefonu ayıptır sorması, ulen bi tane sağlam tablet alırım 8-10 inç arası, dandik te bir telefon alırım, hem istediğimi yaparım tablette küçüklük sorunu olmaz, hem de ucuza gelir..
saygılarrr..
S2 tasarım bakımından çok iyiydi
Not1: s3 kullanıcısıyım
Not2: lütfen biri küçük seviyorsanız S3 mini alın diyen iguanaya spec okumayı ögretsin
Bence bir telefon gercekten ele avuca sigmali. Insan buyuk cihaz kullaninca anliyor bunu.
5.5 inc bence ust sinir, tabi bu bazilarina gore, pek cok insana gore 5.5 kullanilmaz boyutlarda.
Simdi 5 inc lik birsey geliyor, bence telefon icin artik ideal sinir bulunmali.
işte 10 numara yorum. kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. bizim millet teknolojiyi çok hızlı tüketiyor. hakikaten ne kadar zenginmişiz ülke olarak da haberimiz yokmuş. hiç kimse ağlanmasın gelir düzeyimiz düşük diye. avrupalıların japonların bizim kadar takip ettiğini sanmıyorum teknolojiyi. geçen yıl hazıiran ayında s3 çıkınca bir sürü konu açılmıştı s2 yi satıp s3 almaya değer mi diye herkes kesinlikle değer diyordu. şimdi de s4 çıkacak yine aynı kişiler soracak s3 ü satıp s4 almaya değer mi diye yine aynı kişiler kesinlikle değer diyecekler. 8 ay sonrada aynı şeyi s5 için yapacaklar. nedir bu tüketim anlamış değilim. tamam paranız çok anladık ta bu kadarı bence görgüsüzlük.
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