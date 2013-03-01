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Samsung Galaxy S4, 16/32/64GB kapasite ve iki renk alternatifiyle geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
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75
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4, 16/32/64GB kapasite ve iki renk alternatifiyle geliyor

14 Mart günü New York'da düzenleyeceği etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak olan Samsung Galaxy S4'ün özellikleri üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş gidiyor. Son gelen iddialara göre bir modeli Exynos 5, bir modeli ise Qualcomm'un Snapdragon 600 platformundan güç alacak şekilde iki farklı model ile karşımıza çıkacak olan Galaxy S4, kapasite ve renk gibi alternatiflere de sahip olacak.

SamMobile sitesinin aldığı duyumlara göre Galaxy S4, tıpkı selefi gibi 16, 32 ve 64GB olmak üzere üç farklı depolama alanıyla gelecek. 128GB'lık depolama alanı şimdilik zor gözükürken; microSD kart girişine sahip olacağı için depolama alanı S4 kullanıcıları için çok da sıkıntı olmayacaktır. Diğer taraftan renk olarak ise telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkacak.

5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılan S4'ün 2 ya da 3GB'lık sistem belleğine,Android 4.2.1 işletim sistemine, tamamiyle yenilenmiş bir kameraya ve Galaxy S III'e kıyasla daha büyük pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.


http://www.ubergizmo.com/2013/03/samsung-galaxy-s4-to-be-available-in-whiteblack-and-163264gb-storage-options/ Yorum Yaz
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asdemre 6 yıl en beğenilen
Aluminyum ve siyah goruyorum resimde. kesinlik plastik olmayacak bu sefer. Kenarlar aluminyum arka on cam olur tahminim. İp4 kasasina benzer bir tasarim olma olasiligi yuksek. Gecen seneki afiste yuvarlak hatlar mavcuttu, bu sefer koseli ve daha keskin hatlar var afiste. S2'ye geri donus olacak
Aluminyum ve siyah goruyorum resimde. kesinlik plastik olmayacak bu sefer. Kenarlar aluminyum arka on cam olur tahminim. İp4 kasasina benzer bir tasarim olma ol...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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Lemans 6 yıl
Yere düştüğü gibi ekranı kırılmasın başka birşey istemiyorum
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3dfx 6 yıl
İki renk ile gelmesi çok büyük bir şans.
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mr_gny 6 yıl
arkadaş donanım tamam da bu büyüklük nedir yaa.. tek elde tutabilecekmiyiz bunu??
ilk cep telefonları çıktığında çok büyüktü, en küçük olanı en makbulu, en zengin göstereni idi..
şimdi en büyüğü en iyisi, kadın olsam çantada taşırım ama bilader neremde taşıyacam ben bu telefonu ayıptır sorması, ulen bi tane sağlam tablet alırım 8-10 inç arası, dandik te bir telefon alırım, hem istediğimi yaparım tablette küçüklük sorunu olmaz, hem de ucuza gelir..
saygılarrr..
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umutaltdag 6 yıl
S2 ye 4 ve ya 8 çekirdek koyup daha iyi bir ekran yapıp kamerayı değiştirip S4 olarak koysunlar alırım
S2 tasarım bakımından çok iyiydi
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tosunpasa 6 yıl
Hazır büyük ekran sevenler için note 2 gibi bir alternatif varken samsung neden bu galaxy serisini gitgide büyütüyor anlamış değilim.. Bu seri 4.3 inchi geçmemeliydi.. telefon elinize sıgmıyor.. arama yapmak için 2 elle tutmak gerekiyor.. bir el meşgulken kullanmak zulüm..

Not1: s3 kullanıcısıyım
Not2: lütfen biri küçük seviyorsanız S3 mini alın diyen iguanaya spec okumayı ögretsin
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Brandon Jennings 6 yıl
32 ve 64 gb lik modellerde satilir dimi turkiyede hafiza karti kullanmak istemiyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung, Galaxy S50 ile dahi Xperia Z kadar mükemmel, iyi, harikulade, inanılmaz bir telefon yapamaz.
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Rwenzori 6 yıl
Note 2 sahibiyim ve gercekten buyuk.
Bence bir telefon gercekten ele avuca sigmali. Insan buyuk cihaz kullaninca anliyor bunu.
5.5 inc bence ust sinir, tabi bu bazilarina gore, pek cok insana gore 5.5 kullanilmaz boyutlarda.
Simdi 5 inc lik birsey geliyor, bence telefon icin artik ideal sinir bulunmali.
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truvazotti 6 yıl
bazen13
Ekran gereksiz büyük olmuş, s3 bu sebepten tercih edilebilir. Zaten düz bir kullanıcı için s3 ile s4 arasında ekran dışında bir fark görülmeyecektir. Elbette telefon kurtları için s4 6 ay sonra eski teknolojilere sahip ve yeni özellikler beklenecek s5 için burada tutuşacaklar. Not: Ne kadar zengin bir milletiz!

işte 10 numara yorum. kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. bizim millet teknolojiyi çok hızlı tüketiyor. hakikaten ne kadar zenginmişiz ülke olarak da haberimiz yokmuş. hiç kimse ağlanmasın gelir düzeyimiz düşük diye. avrupalıların japonların bizim kadar takip ettiğini sanmıyorum teknolojiyi. geçen yıl hazıiran ayında s3 çıkınca bir sürü konu açılmıştı s2 yi satıp s3 almaya değer mi diye herkes kesinlikle değer diyordu. şimdi de s4 çıkacak yine aynı kişiler soracak s3 ü satıp s4 almaya değer mi diye yine aynı kişiler kesinlikle değer diyecekler. 8 ay sonrada aynı şeyi s5 için yapacaklar. nedir bu tüketim anlamış değilim. tamam paranız çok anladık ta bu kadarı bence görgüsüzlük.
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Atl@s 6 yıl
bu ne ya s3 yeni çıktı s4 çıkıyor.s4 çıkar s5 geliyor derler yeter arkadaş 2bin 2bin milletin cebinden çekiyorlar zaten toplumcak kuş kadar aklımız var bir de bunlarla çeliyorlar.
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scorpio0311 6 yıl
ben de katılıyorum..zaten 2 ile 3 arasında ya da 3 ile 4 arasında zararına telefonu satıp yenisini almaya değecek farklar da olmuyor.. benim ortalama telefon değiştirme sürem 3 sene .. s1 i dibine kadar kullanıp iyice eskittim, s2,s3 ve note2 yi es geçtim s4 alırım artık muhtemelen ama burdan alıp o paraları vermeye değmez yurt dışından çok daha ucuza alabiliyorken.. İngilterede £ 500 civarı, Amerika'da $ 650-700 civarı bir fiyatla çıkar tahminim..
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caut 6 yıl
3gb ram ne oha grafik mi işleyecekler telefonda nereye gidiyoruz
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sarpuli 6 yıl
Kamera konusunda pek bir atılım beklemiyorum, ekranda s3'den çok farklı olmayacaktır, 4-5'' aralığında full hd zaten gereksiz. Burda asıl soru kasa tasarımı ve malzemesidir. Eğer S S2 ve S3 gibi plastik olursa HTC ve Sony havada taklalar atar. Şahsen HTC One almaya karar verdim tanıtımı bekliyorum, yani umutlu değilim kasasından...
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DH Misafiri 6 yıl
ekran büyük deyip duranlar s3ün minisi var gidin onu alın veya bekleyin s4ün minisi çıkana kadar. boş beleş laf etmeyin artik...
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webmaster-mt 6 yıl
yahu s3 ü zor tutuyorum bune 5inç nedir abi ya :S
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