Samsung Galaxy S4, 16/32/64GB kapasite ve iki renk alternatifiyle geliyor

14 Mart günü New York'da düzenleyeceği etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak olan Samsung Galaxy S4'ün özellikleri üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş gidiyor. Son gelen iddialara göre bir modeli Exynos 5, bir modeli ise Qualcomm'un Snapdragon 600 platformundan güç alacak şekilde iki farklı model ile karşımıza çıkacak olan Galaxy S4, kapasite ve renk gibi alternatiflere de sahip olacak.

SamMobile sitesinin aldığı duyumlara göre Galaxy S4, tıpkı selefi gibi 16, 32 ve 64GB olmak üzere üç farklı depolama alanıyla gelecek. 128GB'lık depolama alanı şimdilik zor gözükürken; microSD kart girişine sahip olacağı için depolama alanı S4 kullanıcıları için çok da sıkıntı olmayacaktır. Diğer taraftan renk olarak ise telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkacak.

5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılan S4'ün 2 ya da 3GB'lık sistem belleğine,Android 4.2.1 işletim sistemine, tamamiyle yenilenmiş bir kameraya ve Galaxy S III'e kıyasla daha büyük pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/03/samsung-galaxy-s4-to-be-available-in-whiteblack-and-163264gb-storage-options/