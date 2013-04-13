Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Note 8.0 tamamen geri dönüşümlü materyallerle üretilmiş perakende kutularla satılıyor





Note serisinin en yeni üyesi Galaxy Note 8.0'ı kısa süre önce satışa sunan ve yeni amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S4'ü Nisan sonuna doğru birçok ülkede tüketiciyle buluşturacak olan Samsung, müşterileri için yeni perakende ürün kutuları hazırlamış. Uzun süredir tedavülde olan siyah ve beyaz renkte malzemeden imal edilerek hazırlanan parıl parıl, rengarenk kutuların yerine artık daha sade yeni kutular dağıtılacak. Tamamen kullanılmış kağıttan üretilen kutuların üzerindeki baskılar, soya mürekkebi ile hazırlanmış. Cihaza ait kullanım kılavuzlarında dahi %100 geri dönüşümlü materyaller tercih edilmiş.

Yaklaşık bir yıldır mobil telefon ve tablet bilgisayarlarını doğadan esinlenerek oluşturduklarını belirttiği TouchWiz Nature kullanıcı arayüzüyle birlikte piyasaya süren Güney Koreli üretici, doğallık ve doğaya yönelik politikalarını perakende kutularda da benimseyerek tam kapsamlı bir çevrecilik faaliyeti yürütmeyi amaçlıyor. Mobil pazarın en çok satış yapan üreticisi olarak Samsung'un böylesine önemli bir hamlede bulunmuş olması gerek çevre gerekse tüketiciler açısından oldukça önemli. Şuan için Galaxy Note 8.0'ı bu anlayışla ürettiği kutular içerisinde satmakta olan firmanın yıl sonuna kadar 80 milyon satış barajını aşması beklenen Galaxy S4 modeli de böyle bir kutu içerisinde 100'ün üzerinde ülkeye servis edilecek. Tamamen geri dönüşümlü malzemeleri bünyesinde barındıran bu perakende kutuların diğer mobil ürünlerde de kullanılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Check-out-the-Galaxy-S4s-beautiful-and-completely-recyclable-retail-box_id41830