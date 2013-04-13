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Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Note 8.0 tamamen geri dönüşümlü materyallerle üretilmiş perakende kutularla satılıyor

6 yıl
1,8b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Note 8.0 tamamen geri dönüşümlü materyallerle üretilmiş perakende kutularla satılıyor

Note serisinin en yeni üyesi Galaxy Note 8.0'ı kısa süre önce satışa sunan ve yeni amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S4'ü Nisan sonuna doğru birçok ülkede tüketiciyle buluşturacak olan Samsung, müşterileri için yeni perakende ürün kutuları hazırlamış. Uzun süredir tedavülde olan siyah ve beyaz renkte malzemeden imal edilerek hazırlanan parıl parıl, rengarenk kutuların yerine artık daha sade yeni kutular dağıtılacak. Tamamen kullanılmış kağıttan üretilen kutuların üzerindeki baskılar, soya mürekkebi ile hazırlanmış. Cihaza ait kullanım kılavuzlarında dahi %100 geri dönüşümlü materyaller tercih edilmiş. 
Yaklaşık bir yıldır mobil telefon ve tablet bilgisayarlarını doğadan esinlenerek oluşturduklarını belirttiği TouchWiz Nature kullanıcı arayüzüyle birlikte piyasaya süren Güney Koreli üretici, doğallık ve doğaya yönelik politikalarını perakende kutularda da benimseyerek tam kapsamlı bir çevrecilik faaliyeti yürütmeyi amaçlıyor. Mobil pazarın en çok satış yapan üreticisi olarak Samsung'un böylesine önemli bir hamlede bulunmuş olması gerek çevre gerekse tüketiciler açısından oldukça önemli. Şuan için Galaxy Note 8.0'ı bu anlayışla ürettiği kutular içerisinde satmakta olan firmanın yıl sonuna kadar 80 milyon satış barajını aşması beklenen Galaxy S4 modeli de böyle bir kutu içerisinde 100'ün üzerinde ülkeye servis edilecek. Tamamen geri dönüşümlü malzemeleri bünyesinde barındıran bu perakende kutuların diğer mobil ürünlerde de kullanılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Check-out-the-Galaxy-S4s-beautiful-and-completely-recyclable-retail-box_id41830 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Umarım tüm firmalar böyle yapar,
kabaca yılda 500 milyon samsung sattığını düşünürsek, çevre için oldukca başarılı.
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smart1978 6 yıl
Büyük düşünen biraz da çevreyi düşünsün artık ...
Güzel gelişme.
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lj94 6 yıl
çevreyi düşündükleri için mi geri dönüşümlü malzeme yaptıklarını düşünüyorsunuz :D
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FRAPS 6 yıl
Samsung artık nereden kısacağını şaşırmış durumda , s4 de en dandik adi malzemeyi kullandıktan sonra , şimdide tuvalet kağıdından kutucuklar hazırlamış

Bu kadar en dandik malzemeleri kullanmasına rağmen , 2000 liradan telefonu dayıyorlar , ama alan memnun veren memnun heralde


Zaten kutudan çıkmış masada ki s4 ün görüntüsünden ne kadar dandik ve ucuz görünümlü bir telefon olduğu anlaşılıyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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exerion 6 yıl FRAPS
FRAPS

Samsung artık nereden kısacağını şaşırmış durumda , s4 de en dandik adi malzemeyi kullandıktan sonra , şimdide tuvalet kağıdından kutucuklar hazırlamış

Bu kadar en dandik malzemeleri kullanmasına rağmen , 2000 liradan telefonu dayıyorlar , ama alan memnun veren memnun heralde


Zaten kutudan çıkmış masada ki s4 ün görüntüsünden ne kadar dandik ve ucuz görünümlü bir telefon olduğu anlaşılıyor.

senin kafa tamamiyle gitmis
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emiLL 6 yıl FRAPS
FRAPS
Samsung artık nereden kısacağını şaşırmış durumda , s4 de en dandik adi malzemeyi kullandıktan sonra , şimdide tuvalet kağıdından kutucuklar hazırlamış

Bu kadar en dandik malzemeleri kullanmasına rağmen , 2000 liradan telefonu dayıyorlar , ama alan memnun veren memnun heralde


Zaten kutudan çıkmış masada ki s4 ün görüntüsünden ne kadar dandik ve ucuz görünümlü bir telefon olduğu anlaşılıyor.

Bizimkilerde helal olsun adamlara bak diyorlar


200 lira veriyorsak metal alaşımlı janjanli silah kutusunda gelecek o telefon . Premium marka olmak kolay değil. Telefon plastikten kutusu kartondan ne anladım bu işten.
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BoSS03 6 yıl
Alınan telefonun yenisinin maximum 6 ay sonra çıktığını düşünürsek bu kutulardan baya geri dönüşecek ve samsung düzeni kuruyo demektir.
Fakat çevre falan hikaye aynısını ekstre göndermemek için bankalar yapıyo halbuki milleti icraya verdikleri kağıtlardan kıssalar daha az ağaç kesilirdi...
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iboocum 6 yıl
note 8.0'ın kutusu güzelmiş
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By.Tolga 6 yıl
Samsung yine puanı kaptı.Küçük ama çok etkili bir uygulama
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erturk unal 6 yıl
güzel gelişme.
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gfbekir 6 yıl
gayet mantikli ve cevre dostu ama ben hala s2'ninkini sakliyorum mesela
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Chandler Bing 6 yıl
bu kutuyu genel olarak çoğu kişi saklar. asıl olan kendi kendine yok olanları kullanmak. tchibo'nun torbalarını alın, eve koyun, 1 hafta sonra bakın parça pinçik olmuştur. 1 yıl sonra baksan herhalde torbanın yerinde yeller esiyor olacak.
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1080p 6 yıl
Biz de kutu dönüşmez alan saklar.
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Yusac 6 yıl
Çok iyi bir uygulama. Her üretici tercih etse keşke bu yöntemi.
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Salona 6 yıl
Kutunun öyle kötü duran bir yanı da yok gayet güzel düşünülmüş.
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