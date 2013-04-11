Samsung Galaxy S4'ün yeni test sonucu; Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'ü geride bırakıyor

Samsung Galaxy S4'ün iki farklı işlemci seçeneği ile geleceğini daha önceki video ve haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Teknik olarak üç farklı işlemci seçeneğinden bahsedebiliriz aslında; bunlardan bir tanesi Qualcomm'un Snapdragon 600 çözümü iken diğer ikisi ise Samsung'un farklı hızlarda çalışan Exynos 5 Octa modelleri.

Daha detaylı açıklamak gerekirse, Galaxy S4'ün kod numarasına göre türevleri şu şekilde;

- GT-I9500 – Exynos 5 Octa 1.6 GHz - LTE yok.

- GT-I9505 – Snapdragon 600 1.9 GHz - LTE var.

- SHV-E300S – Exynos 5 Octa 1.8 GHz - LTE var.

Görüldüğü üzere Samsung, kendi işlemcisi Exynos 5 Octa'nın da LTE'li bir versiyonunu hazırlamakta. Üstelik bu versiyon, LTE'si modele göre 200MHz daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor. Exynos 5 Octa aynı zamanda ARM'ın little.BIG platformunu temel alıyor ve dört adet Cortex-A15 ile dört adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip. Grafik birimi tarafında ise PowerVR SGX544MP3 çözümüne yer verildiğini görmekteyiz.

Ortaya çıkan yeni AnTuTu test sonucu, Galaxy S4'ün performans noktasında iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. 1.6GHz'de çalışan Galaxy S4, popüler test uygulaması AnTuTu'da 28000 puan civarı skor alarak, 1.9GHz'de çalışan Snapdragon 600 işlemcili Galaxy S4'ün 25000 civarında seyreden skorundan daha yüksek bir başarım sergiliyor bu testte. Aynı zamanda 200MHz daha hızlı çalışan Exynos 5 Octa'lı Galaxy S4'ün de, AnTuTu testinde 30 bin puan sınırını geçen satışa hazır, ARM tabanlı ilk telefon olduğunu söyleyebiliriz. Satışa hazır ve ARM tabanlı ifadeleri önemli zira Intel'in 2GHz'de çalışan Clover Trail+ platformuna sahip akıllı telefonlar da 30000 puan üzerini vaad ediyor, ayrıca Nvidia da Tegra 4 platformunun bu testte 30000 üzerinde skor aldığı yönünde açıklamalar yapıyor.

Daha önce çıkan haberler, Exynos 5 Octa işlemcisinin üretimindeki bazı sıkıntılar nedeniyle "ilk etapta" satılacak her 10 adet Galaxy S4'ten 6 ya da 7 tanesinin Snapdragon 600 işlemcisiyle kalanın ise Exynos 5 Octa ile geleceğini öne sürüyordu. Samsung konu hakkında açıklama yapmasa da Galaxy S4'ün Amerika versiyonu Snapdragon 600, Kore versiyonu LTE destekli Exynos5 Octa ve Avrupa versiyonu da Exynos 5 Octa'nın LTE'li versiyonu ile karşımıza çıkacak.Üç farklı işlemci seçeneği arasında saf çekirdek gücüne dayalı performans farkı olmakla birlikte GPU farklılığı da büyük önem taşıyor. Zira kaynaklar, PowerVR SGX544MP3'ün, Adreno 320 ile kıyaslandığında daha yüksek grafik performansı göstereceğini belirtiyorlar. Diğer taraftan merak edenler için Galaxy S4'ün ülkemiz pazarına Exynos 5 Octa işlemcisiyle giriş yapacağını da not düşelim.

Galaxy S4'ün yeni test sonuçlarını aşağıdaki galeri içerisinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda cihaza ait ön inceleme ile performans değerlendirme videolarımızı ve yeni yayınlanan televizyon reklamlarını aşağıdan ulaşabilirsiniz.