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Samsung Galaxy S4'ün yeni test sonucu; Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'ü geride bırakıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
73
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün yeni test sonucu; Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'ü geride bırakıyor

Samsung Galaxy S4'ün iki farklı işlemci seçeneği ile geleceğini daha önceki video ve haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Teknik olarak üç farklı işlemci seçeneğinden bahsedebiliriz aslında; bunlardan bir tanesi Qualcomm'un Snapdragon 600 çözümü iken diğer ikisi ise Samsung'un farklı hızlarda çalışan Exynos 5 Octa modelleri.
Daha detaylı açıklamak gerekirse, Galaxy S4'ün kod numarasına göre türevleri şu şekilde;
- GT-I9500 – Exynos 5 Octa 1.6 GHz - LTE yok.
- GT-I9505 – Snapdragon 600 1.9 GHz - LTE var.
- SHV-E300S – Exynos 5 Octa 1.8 GHz - LTE var.
Görüldüğü üzere Samsung, kendi işlemcisi Exynos 5 Octa'nın da LTE'li bir versiyonunu hazırlamakta. Üstelik bu versiyon, LTE'si modele göre 200MHz daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor. Exynos 5 Octa aynı zamanda ARM'ın little.BIG platformunu temel alıyor ve dört adet Cortex-A15 ile dört adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip. Grafik birimi tarafında ise PowerVR SGX544MP3 çözümüne yer verildiğini görmekteyiz.
Ortaya çıkan yeni AnTuTu test sonucu, Galaxy S4'ün performans noktasında iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. 1.6GHz'de çalışan Galaxy S4, popüler test uygulaması AnTuTu'da 28000 puan civarı skor alarak, 1.9GHz'de çalışan Snapdragon 600 işlemcili Galaxy S4'ün 25000 civarında seyreden skorundan daha yüksek bir başarım sergiliyor bu testte. Aynı zamanda 200MHz daha hızlı çalışan Exynos 5 Octa'lı Galaxy S4'ün de, AnTuTu testinde 30 bin puan sınırını geçen satışa hazır, ARM tabanlı ilk telefon olduğunu söyleyebiliriz. Satışa hazır ve ARM tabanlı ifadeleri önemli zira Intel'in 2GHz'de çalışan Clover Trail+ platformuna sahip akıllı telefonlar da 30000 puan üzerini vaad ediyor, ayrıca Nvidia da Tegra 4 platformunun bu testte 30000 üzerinde skor aldığı yönünde açıklamalar yapıyor.
Daha önce çıkan haberler, Exynos 5 Octa işlemcisinin üretimindeki bazı sıkıntılar nedeniyle "ilk etapta" satılacak her 10 adet Galaxy S4'ten 6 ya da 7 tanesinin Snapdragon 600 işlemcisiyle kalanın ise Exynos 5 Octa ile geleceğini öne sürüyordu. Samsung konu hakkında açıklama yapmasa da Galaxy S4'ün Amerika versiyonu Snapdragon 600, Kore versiyonu LTE destekli Exynos5 Octa ve Avrupa versiyonu da Exynos 5 Octa'nın LTE'li versiyonu ile karşımıza çıkacak.Üç farklı işlemci  seçeneği arasında saf çekirdek gücüne dayalı performans farkı olmakla birlikte GPU farklılığı da büyük önem taşıyor. Zira kaynaklar, PowerVR SGX544MP3'ün, Adreno 320 ile kıyaslandığında daha yüksek grafik performansı göstereceğini belirtiyorlar. Diğer taraftan merak edenler için Galaxy S4'ün ülkemiz pazarına Exynos 5 Octa işlemcisiyle giriş yapacağını da not düşelim.
Galaxy S4'ün yeni test sonuçlarını aşağıdaki galeri içerisinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda cihaza ait ön inceleme ile performans değerlendirme videolarımızı ve yeni yayınlanan televizyon reklamlarını aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zogguko 6 yıl en beğenilen enaz3posta
enaz3posta


enaz3posta

samsung naparsa yapsin batmaya mahkum yeni kral LG !

anladigim kadariyla samsung un basarisi size batiyo[>:]

kendi kendini alıntılayıp tartışan akıllı
enaz3postaenaz3postasamsung naparsa yapsin batmaya mahkum yeni kral LG !anladigim kad...
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the-infinite 6 yıl
O kadar puan alir ama rehbere yarim saatte girer:-[
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mert1907 6 yıl enaz3posta
enaz3posta
enaz3posta
samsung naparsa yapsin batmaya mahkum yeni kral LG !

anladigim kadariyla samsung un basarisi size batiyo[>:]

3 Postanın zararları...
enaz3postaenaz3postasamsung naparsa yapsin batmaya mahkum yeni kral LG !anladigim kadariyla samsung un ba...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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erdaluzun 5 yıl
youtube.com/...
birde bu videoyu izleyin bakalım ne diyeceksiniz ?
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Susqunface 6 yıl
unforgiv3n
enzomaresca Test test test.. Sonuç ne peki rehber 10 saniyede açılıyor geçişler kasıyor. Ne anladım yüksek skordan o zaman
Katılıyorum optimizasyon olmadıktan sürece 4 değil 40 çekirdekli işlemci koysunlar o oyun yine kasar.

nerde gördünüz kastıgını ?
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Susqunface 6 yıl
28omer
Vay arkadas puanlar cok iyide oyunlarda kasacak bu cihazlar 2000 tl ver oyun oynayama one xz ayni bence bu cihazlara para verilmez

nasıl bi yorumdur bu ya ? puanlar çok iyi oyunda kasacak ? galaxy s3 te hangi oyun kasıyorki bunda kassın s3 ün 2 katı kadar iyi olan bir telefonda daha telefon gelmeden sallamaya başlamış millet gelir telefon gideriz bakarız test ederiz. görürüz ama galaxy s3 ten 2.5 kat daha hızlı olan bir telefon nasıl bir akla kasar diyoırsunuz oyunlarda?
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1080p 6 yıl
serhdemir
Oyunlarda niye kassın, samsung cihazları oyun optimizasyonunda diğer markalara göre daha iyi durumda

[DHVideo=http://www.youtube.com/watch?v=1ybdKvLNFl8]
Ya oyunda problem var yada bu s4 snapdragon adreno 320 kullanıyor.
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Krone 6 yıl
1.9 GHz gelen bir Snapdragon 800 ortalığı yıkar.
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serhdemir 6 yıl
Oyunlarda niye kassın, samsung cihazları oyun optimizasyonunda diğer markalara göre daha iyi durumda
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28omer 6 yıl
Vay arkadas puanlar cok iyide oyunlarda kasacak bu cihazlar 2000 tl ver oyun oynayama one xz ayni bence bu cihazlara para verilmez
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar sizce hangi işlemci daha iyi 3 şeçenekten ?
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cmengn 6 yıl
s4 Türkiye fiyatı hakkında bilgi olabilir mi bu ??
netsiparis.com/...
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cherkesomer 6 yıl
nooldu ilk testlerde 1.8 bu çakma test dediğimizde octa 1.8 gelecek bizim ülkeye denmeye başlanmıştı :) şimdi 3 farklı s4 gözüküyor ortada bizde lte yok oyüzden 1.6 versiyonu gelecektir ve şimdide 1.6 için yüksek skor alıyor falan haberleri gelmeye başladı :))
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seFaßjk 6 yıl cherkesomer
cherkesomer
nooldu ilk testlerde 1.8 bu çakma test dediğimizde octa 1.8 gelecek bizim ülkeye denmeye başlanmıştı :) şimdi 3 farklı s4 gözüküyor ortada bizde lte yok oyüzden 1.6 versiyonu gelecektir ve şimdide 1.6 için yüksek skor alıyor falan haberleri gelmeye başladı :))

Testlere bakmaya gerek yok octa da kullanilan 1.6 ghz a15 tabanli cekirdekler piyasadaki butun islemcilerden en az % 20 daha perfornansli olacak 0.2 ghz kafanizi karistirmasin performans acisinda herzaman oldugu gibi exynos chipset yine onde olacak ihtiyacini performans ise s4 de fazlasiyla mevcut :)
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