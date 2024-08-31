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    Xiaomi 14T serisi tüm detaylarıyla ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı. Her iki cihaz da güçlü MediaTek Dimensity işlemci, etkileyici kamera ve 5.000 mAh bataryayla geliyor.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro, geçen yılın Eylül ayı sonlarına doğru tanıtılmıştı. Xiaomi 14T ve 14T Pro’nun da yakında tanıtılması bekleniyor. Peki, Xiaomi 14T özellikleri nasıl olacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte Xiaomi 14T serisi hakkında tüm bilinenler:

    Xiaomi 14T serisi neler sunacak?

    Xiaomi 14T & 14T Pro özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14T ve 14T Pro, 6.67 inç, 2712x1220 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan  AMOLED ekranla gelecek. Her iki modelin de ekranı 5.000.000:1 kontrast oranı, değişken yenileme hızları için AdaptiveSync ve 2160 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ekranlar ayrıca 1600 nit parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 10 bit renk derinliği, TrueDisplay, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision’ı destekliyor.

    Kamera açısından, hem Xiaomi 14T hem de 14T Pro, Leica üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modeldeki ana kamera, 50 MP Leica geniş açı lens, 1/1.56” IMX906 sensör, 1.0µm piksel, 2.0µm 4'ü 1 arada Super-Pixel ve 23 mm'ye eşdeğer odak uzaklığına sahip olacak. Pro modelde ise, 50 MP Leica geniş açı ana kamera, 1/1.31" Light Fusion 900 sensör, 1.2µm piksel, 2.4µm 4'ü 1 arada Super Pixel ve 23 mm'ye eşdeğer odak uzaklığına sahip olacak. Her iki cihazda da 50 MP Leica telefoto lens, 12 MP Leica ultra geniş açı lens ve 32 MP ön kamera bulunacak.

    Xiaomi 14T serisi, 5000 mAh batarya ile gelecek. Ancak yalnızca Pro model, 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Düz modelde MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemci bulunurken, Pro modelde Dimensity 9300+ işlemci bulunuyor.

    Xiaomi 14T & 14T Pro fiyatı

    Xiaomi 14T modelleri, titanyum siyah, titanyum gri ve titanyum mavi renkte gelecek. 12GB RAM 256GB depolama alanına sahip Xiaomi 14T’nin fiyatı 649 euro olacak. 12GB RAM 512GB depolama alanı sunan Xiaomi 14T Pro modeli de 899 euro’ya satılacak.

    Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g

    Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 512 GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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