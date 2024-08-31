Xiaomi 14T serisi tüm detaylarıyla ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 13T ve 13T Pro, geçen yılın Eylül ayı sonlarına doğru tanıtılmıştı. Xiaomi 14T ve 14T Pro’nun da yakında tanıtılması bekleniyor. Peki, Xiaomi 14T özellikleri nasıl olacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte Xiaomi 14T serisi hakkında tüm bilinenler:

Xiaomi 14T serisi neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14T ve 14T Pro, 6.67 inç, 2712x1220 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranla gelecek. Her iki modelin de ekranı 5.000.000:1 kontrast oranı, değişken yenileme hızları için AdaptiveSync ve 2160 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ekranlar ayrıca 1600 nit parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 10 bit renk derinliği, TrueDisplay, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision’ı destekliyor.

Kamera açısından, hem Xiaomi 14T hem de 14T Pro, Leica üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modeldeki ana kamera, 50 MP Leica geniş açı lens, 1/1.56” IMX906 sensör, 1.0µm piksel, 2.0µm 4'ü 1 arada Super-Pixel ve 23 mm'ye eşdeğer odak uzaklığına sahip olacak. Pro modelde ise, 50 MP Leica geniş açı ana kamera, 1/1.31" Light Fusion 900 sensör, 1.2µm piksel, 2.4µm 4'ü 1 arada Super Pixel ve 23 mm'ye eşdeğer odak uzaklığına sahip olacak. Her iki cihazda da 50 MP Leica telefoto lens, 12 MP Leica ultra geniş açı lens ve 32 MP ön kamera bulunacak.

Xiaomi 14T serisi, 5000 mAh batarya ile gelecek. Ancak yalnızca Pro model, 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Düz modelde MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemci bulunurken, Pro modelde Dimensity 9300+ işlemci bulunuyor.

Xiaomi 14T & 14T Pro fiyatı

Xiaomi 14T modelleri, titanyum siyah, titanyum gri ve titanyum mavi renkte gelecek. 12GB RAM 256GB depolama alanına sahip Xiaomi 14T’nin fiyatı 649 euro olacak. 12GB RAM 512GB depolama alanı sunan Xiaomi 14T Pro modeli de 899 euro’ya satılacak.

Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Bağlanabilirlik : WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g

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Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 512 GB

: 512 GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh, 50W kablosuz şarj

: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g

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Xiaomi 14T Pro'nun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı