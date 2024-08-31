Xiaomi 14T serisi tüm detaylarıyla ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Xiaomi 14T serisi neler sunacak?
- Xiaomi 14T & 14T Pro fiyatı
- Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)
- Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)
- Yorumlar
Xiaomi 13T ve 13T Pro, geçen yılın Eylül ayı sonlarına doğru tanıtılmıştı. Xiaomi 14T ve 14T Pro’nun da yakında tanıtılması bekleniyor. Peki, Xiaomi 14T özellikleri nasıl olacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte Xiaomi 14T serisi hakkında tüm bilinenler:
Xiaomi 14T serisi neler sunacak?
Kamera açısından, hem Xiaomi 14T hem de 14T Pro, Leica üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modeldeki ana kamera, 50 MP Leica geniş açı lens, 1/1.56” IMX906 sensör, 1.0µm piksel, 2.0µm 4'ü 1 arada Super-Pixel ve 23 mm'ye eşdeğer odak uzaklığına sahip olacak. Pro modelde ise, 50 MP Leica geniş açı ana kamera, 1/1.31" Light Fusion 900 sensör, 1.2µm piksel, 2.4µm 4'ü 1 arada Super Pixel ve 23 mm'ye eşdeğer odak uzaklığına sahip olacak. Her iki cihazda da 50 MP Leica telefoto lens, 12 MP Leica ultra geniş açı lens ve 32 MP ön kamera bulunacak.
Xiaomi 14T serisi, 5000 mAh batarya ile gelecek. Ancak yalnızca Pro model, 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Düz modelde MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemci bulunurken, Pro modelde Dimensity 9300+ işlemci bulunuyor.
Xiaomi 14T & 14T Pro fiyatı
Xiaomi 14T modelleri, titanyum siyah, titanyum gri ve titanyum mavi renkte gelecek. 12GB RAM 256GB depolama alanına sahip Xiaomi 14T’nin fiyatı 649 euro olacak. 12GB RAM 512GB depolama alanı sunan Xiaomi 14T Pro modeli de 899 euro’ya satılacak.
Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh
- Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g
Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.