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    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte sıralama

    Akıllı telefon kıyaslama uygulaması AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Ağustos 2023'ün en güçlü bütçe ve amiral gemisi telefonları...
    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, en güçlü Android telefonlar listesini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda geride bıraktığımız Ağustos ayının en güçlü telefonları belli oldu. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Ağustos ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi listesinde yer alan tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alıyor. Bilmeyenler için Temmuz ayında MediaTek, Dimensity 9200+ ile listeye dahil olmayı başarmıştı. Ancak Ağustos ayında listeden ayrılmış durumda.

    Paylaşılan listeye göre, Ağustos ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro oldu. Öyle ki Temmuz ayında birinci olan Nubia Red Magic 8S Pro'yu geride bırakan cihaz, tam 1.648.735 puan aldı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.393), Nubia Red Magic 8S Pro (1.637.536) ve iQOO 11 Pro (1.624.3175) oldu.

    Listenin beşinci sırasında ise Vivo'nun mevcut amiral gemisi telefonu Vivo X90 Pro+ (1.616.843) yer alıyor. Hemen ardından ise OnePlus 11 (1.607.021) ve Realme GT5 (1.603.890) geliyor. iQOO 11, Vivo X Fold 2 ve Oppo Find X6 Pro ise Ağustos ayının en güçlü telefonları listesinin 8. 9. ve 10. sırasına yerleşti. 

    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, sıralamada MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemcili telefonlar ağırlık kazansa da, ilk iki model Snapdragon 7+ Gen 2'den güç alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Redmi Note 12 Turbo (1.148.376), Realme GT Neo 5 SE (1.146,607) ve iQOO Neo 7 SE (949.742) yerleşti. Bu noktada Temmuz ayından Ağustos sonuna kadar büyük bir değişim yaşanmadı diyebiliriz.

    Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace.

    Ağustos ayının en güçlü telefonları

    1. OnePlus Ace 2 Pro
    2. iQOO 11S
    3. Nubia Red Magic 8S Pro+
    4. iQOO 11 Pro
    5. Vivo X90 Pro+
    6. OnePlus 11
    7. Realme GT5
    8. iQOO 11
    9. Vivo X Fold 2
    10. Oppo Find X6 Pro

    Ağustos ayının en güçlü bütçe telefonları

    1. Redmi Note 12 Turbo
    2. Realme GT Neo5 SE
    3. iQOO Neo7 SE
    4. Vivo S17 Pro
    5. Oppo Reno 10 Pro 5G
    6. Redmi Note 12T Pro
    7. Redmi K60E
    8. Xiaomi Civi 3
    9. OnePlus Ace Racing Edition
    10. OnePlus Ace
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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