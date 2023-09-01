Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte sıralama

- Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Ağustos ayının en güçlü telefonları
- Ağustos ayının en güçlü bütçe telefonları
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Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi listesinde yer alan tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alıyor. Bilmeyenler için Temmuz ayında MediaTek, Dimensity 9200+ ile listeye dahil olmayı başarmıştı. Ancak Ağustos ayında listeden ayrılmış durumda.
Paylaşılan listeye göre, Ağustos ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro oldu. Öyle ki Temmuz ayında birinci olan Nubia Red Magic 8S Pro'yu geride bırakan cihaz, tam 1.648.735 puan aldı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.393), Nubia Red Magic 8S Pro (1.637.536) ve iQOO 11 Pro (1.624.3175) oldu.
Listenin beşinci sırasında ise Vivo'nun mevcut amiral gemisi telefonu Vivo X90 Pro+ (1.616.843) yer alıyor. Hemen ardından ise OnePlus 11 (1.607.021) ve Realme GT5 (1.603.890) geliyor. iQOO 11, Vivo X Fold 2 ve Oppo Find X6 Pro ise Ağustos ayının en güçlü telefonları listesinin 8. 9. ve 10. sırasına yerleşti.
Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace.
Ağustos ayının en güçlü telefonları
- OnePlus Ace 2 Pro
- iQOO 11S
- Nubia Red Magic 8S Pro+
- iQOO 11 Pro
- Vivo X90 Pro+
- OnePlus 11
- Realme GT5
- iQOO 11
- Vivo X Fold 2
- Oppo Find X6 Pro
Ağustos ayının en güçlü bütçe telefonları
- Redmi Note 12 Turbo
- Realme GT Neo5 SE
- iQOO Neo7 SE
- Vivo S17 Pro
- Oppo Reno 10 Pro 5G
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K60E
- Xiaomi Civi 3
- OnePlus Ace Racing Edition
- OnePlus Ace
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.