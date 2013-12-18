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"Samsung, Galaxy S5'in gövdesi metal alaşımlı olmayacak"

5 yıl
3,2b
1
165
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone ve Lumia gibi rakiplerine kıyasla kasa kalitesi açısından birçok kişi tarafından eleştiri oklarına maruz kalan Samsung’un, 2014’deki amiral gemisi Galaxy S5’in gövdesinde polikarbon malzeme yerine yapay elmas ile güçlendirilmiş metal bir alaşım kullanacağı iddia edilmişti. Ancak firmalara yakınlığıyla bilinen Digitimes’ın güçlü kaynakları, aynı görüşte değil.

Digitimes’ın kaynakları, Samsung’un iddialardaki gibi gövde tasarımıyla ilgili çalışmalar yaptığını ancak; hali hazırda hiçbir Uzakdoğulu tedarikçinin S5’de kullanılabilecek herhangi bir metal gövdenin seri imalatına başlamadığı için bu çalışmaların Şubat 2014'de satışa sunulması beklenen Galaxy S5’de hayat bulmasının zor olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar, Samsung’un mevcut polikarbon gövdeli Galaxy S serisi ile yüksek satış sayılarına ulaşabildiğine dikkat çekerek S5’de metal gövdeye yer vermesinin üretim maliyetlerini arttırmak dışında herhangi etkisinin olmayacağını ifade etti.

Öte yandan Samsung’un uzun vadede telefonlarında fiberglas-polikarbon ya da karbon fiber – polikarbon karışımı malzemeden imal edilmiş gövdelere yer vermesine neden oldun


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PsychicPower 5 yıl en beğenilen
"Aynı kaynaklar, Samsung’un mevcut polikarbon gövdeli Galaxy S serisi ile yüksek satış sayılarına ulaşabildiğine dikkat çekerek S5’de metal gövdeye yer vermesinin üretim maliyetlerini arttırmak dışında herhangi bir şeye sebep olmayacağını ifade etti."
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"Aynı kaynaklar, Samsung’un mevcut polikarbon gövdeli Galaxy S serisi ile yüksek satış sayılarına ulaşabildiğine dikkat çekerek S5’de metal gövdeye yer vermesi...
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1 Yanıt Yanıtla +145
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mhç_78 5 yıl
leğen alaşımlı
1 Yanıt Yanıtla +77
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Avorlair 5 yıl
ulan diyoruz kimse inanmıyor
8 çekirdek iteliyorlar maliyetleri düşürmek için
malzeme kalitesini düşük tutuyorlar
kamerayı geliştirmiyorlar
neden?
"nasıl olsa alacaklar"
ulan diyoruz kimse inanmıyor8 çekirdek iteliyorlar maliyetleri düşürmek içinmalzeme kalitesini düşük tutuyorlarkamerayı geliştirmiyorlarneden?...
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Neeceeeeeep ▲ 5 yıl
Çöp
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Redunay 5 yıl
bencede metal gereksiz. tutturmuşsunuz bi metal çok matah bi şeymiş gibi.
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Oroborus 5 yıl
Soyulmalar ne olacak samsung soyulmalar
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LuxAeternaFB 5 yıl
iyi de bir noktayi sevgili samsung fan boylari kacirmis her halde cevap yetistirme telasindan..

1: Burada sorun tekrar plastik kullanmasi degil adamlr RESMEN tum dunyanin onunda nasil olsa aliyorsunuz(iteliyoru) ne gerek var ki.... demisler bu cumleyi gormemezlikten gelip hala sacma sapan bir kollama yarisi\ savasi var.

2. nokta ise biri iphone'a diss atmaya kalkmis neymis sadece ekran buyuyormus da onlarda nasil olsa alcaksiniz diyormus :) yahu sevmiyorsan bile edep mobil cag da devrim yaratan telefon icin edilen lafa bak bu :D
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Kaplan261 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


S5 in ham maddesi
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Ken Block43 5 yıl
adamlar yine bu telefonu satın alacaklar boş yere tartışmayın. Telefon yine milyonlar satacak mı satacak. Note 3'ün 1 ayda 10 milyon sattıgı gibi
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Tekbuyukfener 5 yıl
Kardesim bu samsunq isten anlamiyo benden size tafsiye dedem samaunqda calisiyo ve urunleri kalitesiz buluyo ayrica samsung masonlarinmis benden demesi
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epoxy81 5 yıl
Sony xperıa z1 androidlerin ıphonu ;)
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LilTunechi 5 yıl



para harcatmayın samsunga
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waLkE 5 yıl
kardeşim şu alıntı içinde alıntı olan yorum sistemini değiştirin yada tamamen kapatın. aynı yorumları okumaktan bıkıyor insan
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MuratbanK 5 yıl waLkE
waLkE

kardeşim şu alıntı içinde alıntı olan yorum sistemini değiştirin yada tamamen kapatın. aynı yorumları okumaktan bıkıyor insan

Tek yapacakları şey bildiğim kadarıyla "iç içe alıntıları kaldır" şeklinde bir ayarlama yapmak yönetim panelinde.
Eğer asp de farklı bir sistem varsa da bunu yine de ayarlayabilmeliler. Ben de tüm mobil ve tablet kullanıcıları gibi çok rahatsız oluyorum bu durumdan.
Dur @gun ve @citizen i çağıralım.
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MuratbanK 5 yıl waLkE
waLkE

kardeşim şu alıntı içinde alıntı olan yorum sistemini değiştirin yada tamamen kapatın. aynı yorumları okumaktan bıkıyor insan

Tek yapacakları şey bildiğim kadarıyla "iç içe alıntıları kaldır" şeklinde bir ayarlama yapmak yönetim panelinde.
Eğer asp de farklı bir sistem varsa da bunu yine de ayarlayabilmeliler. Ben de tüm mobil ve tablet kullanıcıları gibi çok rahatsız oluyorum bu durumdan.
Dur @gun ve @citizen i çağıralım.
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Te Amo Querido 5 yıl
Samsung hep malzemeden çalıyor..
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KayhanKaan 5 yıl
Samsung bir liman olsa
Ben bir gemi
Bir daha o limana uğrarsam
Öpsünler beni
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ultraslan.1905 5 yıl
Samsugcular gitsin Sony xperia Z1,SP,P VE bunun gibi modelleri ellerine alsınlar kasa kalitesi görsünler bide samsungu savunuyorlar full özellik koyuyorsun birazda kasa kalitesini iyi yap al birini vur ötekine
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