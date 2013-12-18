"Samsung, Galaxy S5'in gövdesi metal alaşımlı olmayacak"

iPhone ve Lumia gibi rakiplerine kıyasla kasa kalitesi açısından birçok kişi tarafından eleştiri oklarına maruz kalan Samsung’un, 2014’deki amiral gemisi Galaxy S5’in gövdesinde polikarbon malzeme yerine yapay elmas ile güçlendirilmiş metal bir alaşım kullanacağı iddia edilmişti. Ancak firmalara yakınlığıyla bilinen Digitimes’ın güçlü kaynakları, aynı görüşte değil.

Digitimes’ın kaynakları, Samsung’un iddialardaki gibi gövde tasarımıyla ilgili çalışmalar yaptığını ancak; hali hazırda hiçbir Uzakdoğulu tedarikçinin S5’de kullanılabilecek herhangi bir metal gövdenin seri imalatına başlamadığı için bu çalışmaların Şubat 2014'de satışa sunulması beklenen Galaxy S5’de hayat bulmasının zor olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar, Samsung’un mevcut polikarbon gövdeli Galaxy S serisi ile yüksek satış sayılarına ulaşabildiğine dikkat çekerek S5’de metal gövdeye yer vermesinin üretim maliyetlerini arttırmak dışında herhangi etkisinin olmayacağını ifade etti.

Öte yandan Samsung’un uzun vadede telefonlarında fiberglas-polikarbon ya da karbon fiber – polikarbon karışımı malzemeden imal edilmiş gövdelere yer vermesine neden oldun