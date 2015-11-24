"Samsung Galaxy S7 MicroSD kart desteğine sahip olacak"

Samsung, Galaxy S serisini yeniden güncellemek için kolları sıvamış durumda. Şu anki amiral gemisi modeli Galaxy S6 geçtiğimiz yıl Mart ayının başlarında resmi olarak duyurulmuştu. Serinin yine aynı dönemde güncelleneceğini düşünürsek S7 ve S7 Edge modellerinin resmiyete kavuşması için yaklaşık 3-4 aylık bir süre kaldı.

Bilinen bir diğer gerçek ise, sızıntıların lansmandan çok daha önce yeni modeller hakkındaki bir çok bilgiyi bizlere ulaştırdığı. Özellikle böyle büyük modellerde hem sızıntılar hem de iddialar sık sık gündeme geliyor. Bu kez akıllı telefonu gündeme taşıyan iddia ise Micro SD kart desteğinin yeniden eklenmesi oldu. Galaxy S6 modeli ile birlikte bu destekten vazgeçen Samsung o dönemde kullanıcılar tarafından da bolca eleştiri toplamıştı.

Bunun dışında Exynos 8890 veya Snapdragon 820 çipset, 2K çözünürlükte 5.2" ekran, magnezyum kasa ve ClearForce adında baskıyı ölçebilen yeni ekran teknolojisi gibi iddialar şimdilik Galaxy S7'nin gündeminde. Serinin S7 Edge modelinin yanı sıra S7 Premium adında üçüncü bir modele sahip olacağı da iddialar arasında. 21 Şubat tarihinde duyurulması beklenen akıllı telefon için sizin beklentileriniz neler? MicroSD desteğinin yeniden kazandırılacağı iddiaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

http://www.gsmarena.com/samsung_rumored_to_bring_back_microsd_card_slot_in_upcoming_galaxy_s7_flagships-news-15160.php