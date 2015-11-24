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"Samsung Galaxy S7 MicroSD kart desteğine sahip olacak"

Samsung'un amiral gemisi serisini güncelleme vakti yaklaşıyor, bu durum da söylentilerin artmasına sebep oluyor. Yeni iddialar ise serinin yeniden MicroSD kart desteği sağlayacağı yönünde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Galaxy S serisini yeniden güncellemek için kolları sıvamış durumda. Şu anki amiral gemisi modeli Galaxy S6 geçtiğimiz yıl Mart ayının başlarında resmi olarak duyurulmuştu. Serinin yine aynı dönemde güncelleneceğini düşünürsek S7 ve S7 Edge modellerinin resmiyete kavuşması için yaklaşık 3-4 aylık bir süre kaldı.
Bilinen bir diğer gerçek ise, sızıntıların lansmandan çok daha önce yeni modeller hakkındaki bir çok bilgiyi bizlere ulaştırdığı. Özellikle böyle büyük modellerde hem sızıntılar hem de iddialar sık sık gündeme geliyor. Bu kez akıllı telefonu gündeme taşıyan iddia ise Micro SD kart desteğinin yeniden eklenmesi oldu. Galaxy S6 modeli ile birlikte bu destekten vazgeçen Samsung o dönemde kullanıcılar tarafından da bolca eleştiri toplamıştı. 
Bunun dışında Exynos 8890 veya Snapdragon 820 çipset, 2K çözünürlükte 5.2" ekran, magnezyum kasa ve ClearForce adında baskıyı ölçebilen yeni ekran teknolojisi gibi iddialar şimdilik Galaxy S7'nin gündeminde. Serinin S7 Edge modelinin yanı sıra S7 Premium adında üçüncü bir modele sahip olacağı da iddialar arasında. 21 Şubat tarihinde duyurulması beklenen akıllı telefon için sizin beklentileriniz neler? MicroSD desteğinin yeniden kazandırılacağı iddiaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

http://www.gsmarena.com/samsung_rumored_to_bring_back_microsd_card_slot_in_upcoming_galaxy_s7_flagships-news-15160.php Yorum Yaz
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kucukyenici 4 yıl en beğenilen
Darısı FM Radyo ve Kızılötesi Bağlantısının başına (uzaktan kumanda olarak çok işe yarıyor). Samsung ileri gideceğine geriye doğru gitse daha iyi. Bu özellikleri ısrarla istiyoruz! :-)
Darısı FM Radyo ve Kızılötesi Bağlantısının başına (uzaktan kumanda olarak çok işe yarıyor). Samsung ileri gideceğine geriye doğru gitse daha iyi. Bu özellikle...
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alemburda34 4 yıl
Sd kart kesinlikle gelmeli. Heleki gunumuzde telefonlar 2k 4k cekim yapabilirken dahili hafiza yeterli gelmiyor. Ayrica Samsung sd kart uretende bir firma sd kartin telefonlarda en cok kullanildigida bir gercek kendi dalini neden keser anlamak zor. S6 tecrube edindigi yrni tasarima hafiza karti destegininde pekala getirebileceklerini dusunuyorum.
Sd kart kesinlikle gelmeli. Heleki gunumuzde telefonlar 2k 4k cekim yapabilirken dahili hafiza yeterli gelmiyor. Ayrica Samsung sd kart uretende bir firma sd ka...
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smart1978 4 yıl
SD Kart Android 6 ta öyle eskisi gibi sanılmasın.
Android 6 da harici hafıza kartı sanki dahiliymiş gibi görecek nede olsa uygulamalar ve oyunlar harıcı hafıza kartına da yüklenebilecek diye hemen sevinmeyin . Kartların hızı telefonun dahili deoplama biri kadar hızlı olmaması ciddi performans düşmeleri meydana getirecekir. En hızlı kart bile okuma yazma değerleri vasat oluşu bu gerceği değiştirmez.
Micro SD kartlar bence eskisi gibi çalışmalıydı ...
SSD li windows tableterde bile harici hafıza kartınız en dandik hızlarda olsa dahi cihazın kendi performansında düşme olmuyor ! Bu açıdan Android olgunlaşmamış yıllar geçmesine rağmen ...
SD Kart Android 6 ta öyle eskisi gibi sanılmasın.Android 6 da harici hafıza kartı sanki dahiliymiş gibi görecek nede olsa uygulamalar ve oyunlar harıcı haf...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 4 yıl
Bence de gelsin android 6 ile hafızayı birleştiririz oh mis.....
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Pi 4 yıl
Mecbur getirecek. Satamadimi ne yapsin adamlar. Ayni sey not6 icin de olacak. Bakin gorun bataryasi cikacak ve sd kart yuvasi olacak. Tukurdugunu yalayacak samsung.
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freudunpiposu 4 yıl
IR portu S6'da var, kullanmayan adamın karalama çabası nasılda belli oluyor.
Hala sobacomm işlemci isteyenler var yahu. Umarım 820 ile gelmez.
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Cem 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn

IR portu S6'da var, kullanmayan adamın karalama çabası nasılda belli oluyor.

Hala sobacomm işlemci isteyenler var yahu. Umarım 820 ile gelmez.

Bana dediysen S6 da ir portunun olduğunu biliyorum. Ancak Note 5 ve Egde plus modellerinde bunuda kaldırdılar. S7 de ise ir nin gelip gelmeyece meçhul ve Samsungun son adımlarına bakılırsa S7 olmama ihtimali de büyük. Diğer arkadaşta buna istinaden yazmıştır diye düşünüyorum.

Hatta ir edge plusda olsaydı büyük ihtimalle silver modelinden almıştım. Umarım S7 de silver renk olur başarılı bir renk.
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Patren 4 yıl
s7 efsane olcak ocak gibide cikar
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UNF0RGIVEN 4 yıl
sd kart destegi gelmeliydi s6 da hata ettiler, haber doğruysa hatalarını anlamışlar
şu arayüzü biraz daha elden geçirirlerse daha stabil ve hafif bir hal alırsa, s6 ile güzel bir başlangıç yaptılar çünkü
8890 da tek çekirdek hızını ve yük altında çalışma frekansını yüksek ve optimum tutarlarsa
edge modelinde note serisinde oldugu gibi işlevsel olursa
güzel bir tasarımla çok ses getirir
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Qonrul 4 yıl
Öyle olursa alınabilir listesine girer. Çünkü bir çok kişi için bi kriter bu
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Cem 4 yıl
SD kart girişi, FM radyo ve İR.. Şu 3 özelliği kaldırmayın yahu en azından bölgesel pazarlarda farklılaştırın, mesela ABD yada Bazı avrupa ülkelerinde FM radyo yerine e-radyo var o zaman o ülkelere FM siz satın ama TR de hala bir FM radyo gerçeği var ve bundan bizi mahrum etmeyin. İR dediğin şey ise mercimek bile büyük kalır hani koymadığına değmez, SD kart olayı ise kullanıcılara kulak verin azıcık millet istiyor kardeşimmm.
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esmerbuyucu 4 yıl
Bence Samsung micro sdyi kaldırarak doğru bir karar aldı.
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N. Chomsky 4 yıl

Sd card gibisi mi var? Tak 128 gblık, içine istediğini at


Yavaşlatıyor diyenler muhtemelen ya İphone kullanıyor ya da desteği olmayan herhangi bir telefon.
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lido 4 yıl
3 yıldır note2 ile 64 gb sandisk class10 hafıza kartı kullanıyorum mp3, yabancı dizi, foto vs. depolama amaçlı ve hiç bir yavaşlama falan yok..

Bugün 100 lira civarına 64 gb sd kart alıp gayette depolama amaçlı kullanabilirsiniz ama firma kart desteği koymayıp 32 gb-64gb dahili depolama farkını 300 liraya satmaya çalışıyorsa kendi kaybediyordur gider lg alırım sony alırım neden samsung alayım ki...
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awolfinsky 4 yıl
Ha şöyle yola gelin samsung'u samsung yapan sunduğu özgürlükler zaten.İstersen bana dünyanın en iyi işlemcisini sun ama o gücü kullanacak uygulama,oyun,multimedya için alan koymazsan yemişim öyle gücü.Ben note 4 kullanıcısıyım bildiğiniz gibi tel 32 gb 40 liraya aldığım toshiba hafıza kartıyla gayet performanslı bir biçimde kullanıyorum. 13 gb müzik var+en az 6-7 gb oyun var-7 dakka full hd video çekiyon kafadan 1gb alan kaplıyor bu 32 gb bana nasıl yetsin ? Ucuz bişey olsa 64 gblığı alalım diyecem araya en az 200 lira fark koyuyorlar.Ben niye sd kartla daha ucuza ihtiyacımı karşılamak varken Samsung'dan kazık yiyim.Telefonumdan memnunum ama samsung sd kart gibi avantajlardan vazgeçtiği için bir daha samsung almam diyordum tekrardan sd kart seçeneği sunulursa düşünebilirim fakat yine almam.2500 liraya telefon mu olur ! Günümüzde hiçbir telefonun değeri 1500 lirayı bir kuruş geçmez geçmemeli.Hadi burası Türkiye max 2000 lira olsun ben bir telefona 2000 liradan bir kuruş bile fazla vermem.
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Master_Evil 4 yıl
çok iyi, umarım çıkarılabilir batarya da gelir
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theyapici 4 yıl
saçma kendin kaldır kart desteğini sonra geri getir bu da yenilik olsun..
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wolf silver 4 yıl
BURADA SD KART OLDUĞU İÇİN ANDROİDİ YAVAŞLATİĞİNİ DÜŞÜNENLER VARMIŞ.
YAZIK GERÇEKTEN ÇOK YAZIK ŞİRKETLERİN HER DEDİKLERİNİ DOĞRU SANANLAR VARMIŞ. SAMSUNG BAHANE OLARAK TELEFONLAR YAVAŞLATİYOR DEMİŞTİ. SD KART OLURSA 64 GB KİMSE ALMAZ AMA OLMAYINCA BAZILARI ALIYOR. 32-64 GB ARASINDA ÜRETİMDE 10 DOLAR VARKEN SATIŞTA 60-70 DOLAR ARTIŞ OLUYOR. YALNIZ ANDROİD SD KART TELEFONU YAVAŞLATMİYOR. ÖRNEK OLARAK WİNDOWS PHONE DEN HABERSİZ YAŞAYANLAR VARMIŞ.



IOS SD KART GİRİŞİ OLMADIĞI İÇİN HIZLI DEĞİL. BİR KAÇ MODEL YAPIYOR ONA GÖRE YAZILIM GELİŞTİRİYOR.(HALEN BAZEN KASMA DONMA OLUŞUYORMUŞ.)
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