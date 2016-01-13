Samsung, Galaxy S7, S7 edge ve S7 edge+ modellerini birlikte duyuracak

Samsung, 2015 yılında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini resmiyete kavuşturmuştu. Aradan geçen bir yılın ardından şirketin bu yıl da yine aynı etkinlikte yeni modellerini tanıtması bekleniyor.

Bu yılı geçtiğimiz yıldan farklı yapan ise S7 modellerinde değişikliğe gidilmesi. Üreticinin Galaxy S7 adıyla toplamda 4 model duyurması bekleniyor. Bu modellerde üçü geçen yıl da olduğu gibi Galaxy S7 , S7 Edge ve S7 Edge Plus olacak. Dördüncü modelin ise Galaxy S7'nin daha büyük ekranlı bir versiyonu olan S7 Plus olması bekleniyor.

Yeni sızdırılan tanıtım görselinde ise Galaxy S7, S7 Edge ve S7 Edge Plus'ın isimlerini görüyoruz. Sızıntıyla birlikte Samsung'un ilk etapta bu üç modeli duyurması ihtimali güçleniyor. S7 Plus modelinin ise yeni Note modeliyle birlikte tanıtılacağı şeklinde söylentiler de ortaya çıktı. Ancak iki modelin birbirine rakip olma ihtimali de bu düşünceyi belirsizleştiriyor.





S7 ailesi ile birlikte bir çok farklı duyuruya daha ev sahipliği yapacak Mobil Dünya Kongresi 22 Şubat tarihinde başlayacak. Samsung, Note serisine ilgi göstermeyen pazarlarda şansını Galaxy S7 Plus ile deneyebilir. Bu durumda akıllı telefon ilk etapta Samsung'un phablet konusunda başarısız olduğu pazarlarda kendini gösterebilir. Bu sırada Note 6 modeli de diğer pazarlarda kullanıcılarla buluştuktan sonra her iki model de global anlamda daha kolay ulaşılabilir olacaktır.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s7_s7_edge_and_s7_edge_may_launch_simultaneously-news-16042.php