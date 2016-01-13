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Samsung, Galaxy S7, S7 edge ve S7 edge+ modellerini birlikte duyuracak

Geçtiğimiz yıl Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini birlikte duyuran Samsung, daha sonra aileye S6 Edge Plus modelini de eklemişti. Güney Koreli şirketin bu yıl üç yeni modeli beraber duyurması bekleniyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
1
37
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Galaxy S7, S7 edge ve S7 edge+ modellerini birlikte duyuracak
 
Samsung, 2015 yılında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini resmiyete kavuşturmuştu. Aradan geçen bir yılın ardından şirketin bu yıl da yine aynı etkinlikte yeni modellerini tanıtması bekleniyor.
Bu yılı geçtiğimiz yıldan farklı yapan ise S7 modellerinde değişikliğe gidilmesi. Üreticinin Galaxy S7 adıyla toplamda 4 model duyurması bekleniyor. Bu modellerde üçü geçen yıl da olduğu gibi Galaxy S7 , S7 Edge ve S7 Edge Plus olacak. Dördüncü modelin ise Galaxy S7'nin daha büyük ekranlı bir versiyonu olan S7 Plus olması bekleniyor.
Samsung, Galaxy S7, S7 edge ve S7 edge+ modellerini birlikte duyuracak
 
Yeni sızdırılan tanıtım görselinde ise Galaxy S7, S7 Edge ve S7 Edge Plus'ın isimlerini görüyoruz. Sızıntıyla birlikte Samsung'un ilk etapta bu üç modeli duyurması ihtimali güçleniyor. S7 Plus modelinin ise yeni Note modeliyle birlikte tanıtılacağı şeklinde söylentiler de ortaya çıktı. Ancak iki modelin birbirine rakip olma ihtimali de bu düşünceyi belirsizleştiriyor. 
Samsung, Note serisine ilgi göstermeyen pazarlarda şansını Galaxy S7 Plus ile deneyebilir. Bu durumda akıllı telefon ilk etapta Samsung'un phablet konusunda başarısız olduğu pazarlarda kendini gösterebilir. Bu sırada Note 6 modeli de diğer pazarlarda kullanıcılarla buluştuktan sonra her iki model de global anlamda daha kolay ulaşılabilir olacaktır. 

S7 ailesi ile birlikte bir çok farklı duyuruya daha ev sahipliği yapacak Mobil Dünya Kongresi 22 Şubat tarihinde başlayacak.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s7_s7_edge_and_s7_edge_may_launch_simultaneously-news-16042.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
feyzim19 3 yıl
Android Unpacked 360 canlı yayın programını kurdum.Saat 19:00 CET yazıyor.
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~Lion King~ 3 yıl
Haber 22 şubat demişsiniz ancak 21 şubatta tanitilacak. Birde TSI ye göre kacta lansman baslayacak?
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AlliedSL 3 yıl
Çok merak ediyom yav
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Ac1DBuRN 3 yıl
DH Misafiri
Abi bence çıkmaz dHa ben s6 yeni aldım. çıkmaz insallah modası gecmesin

Genel müşteri profilini ne kadar da güzel yansıtıyor :)
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Golden Gate 3 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

DH Misafiri

Abi bence çıkmaz dHa ben s6 yeni aldım. çıkmaz insallah modası gecmesin


Genel müşteri profilini ne kadar da güzel yansıtıyor :)



Fiyat ölsünde alalım diyen tayfa bunlar.

Mobil cihazlara kendini adamış, teknoloiyi yakından takip edenlerden değil.

Fiyat ölünce alır, 15 gün sonra yenisi çıkar. Ondan bile haberi olmaz
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burakesan 3 yıl
Night_Noise
Fiyatlar s6 s6 edge ve edge plus ın çıkış fiyatıyla aynı olur tahminen. S6 serisinin fiyatı herzamanki gibi dibi bulur.

Umarım öyle olur.
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DH Misafiri 3 yıl
Abi bence çıkmaz dHa ben s6 yeni aldım. çıkmaz insallah modası gecmesin
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FLameS.7 3 yıl
Note 6'yı da Edge gibi kıvrımlı ekran yapsalar ya. Hem kalem hem çerçevesiz olmuyor mu acaba. Gerçi Samsung Allah için telefon/ekran oranında çok başarılı. Kenarlar sıfır neredeyse yeni modellerinde. İnşallah onu da tam sıfır yaparlar.
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kadirirdem 3 yıl
bence 5.1 5.5 ve 5.7 olacak note 6 da 5.7 yada 5.8 olup kalem farkı olacak gibi geliyor bana...
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mcht38 3 yıl
Ins. Fiyati cok fazla olmaz
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_witch_ 3 yıl mcht38
mcht38

Ins. Fiyati cok fazla olmaz

hiç sanmıyorum ama inşallah


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Qonrul 3 yıl
hafıza kartı desteği ile gelir umarım
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galaxy s7, galaxy s7 edge ve
6 etiket daha galaxy s7 edge plus mobil dünya kongresi mwc 2016 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
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