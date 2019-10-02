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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Galaxy Watch Active2 akıllı saat modeli için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Dokunmatik çerçevenin varsayılan olarak ayarlandığı güncellemenin diğer detayları haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saat modeli Galaxy Watch Active2 için en son yazılım güncellemesini yayınladı. Birkaç yenilik getiren bu güncelleme ile GPS özelliğinin hatalardan arındırıldığı, pil ölçerin doğruluğunun iyileştirildiği de belirtiliyor.

    Dokunmatik çerçeve varsayılan olarak etkinleştirildi

    Samsung Gear S2'den bu yana şirket giyilebilir cihazlarda bir UI özelliği olan ve dönen bir çerçeveye kullanmıyordu. Ancak Galaxy Watch Active2 ile bu özellik geri geldi ve son güncelleme ile birlikte de bu özelliğin varsayılan olarak etkinleştirildiği belirtiliyor.
    Güncelleme yaklaşık 14 MB'ın altında ve R820XXU1BSI9 / R820OXA1BSI9 yapı numarasına sahip. Eğer cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorsanız, ayarlar bölümündeki güncellemeler kısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer buradan kontrol etmezseniz güncelleme işlemi belli bir süre sonra ekranınızda bildirim olarak belirecektir.


    https://doc.samsungmobile.com/SM-R820/XAR/doc.html Yorum Yaz
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    hakanr 3 gün
    Almayı düşünüyorum, nasıl tevsiye edermisiniz? İncelemelere bakıyorum ama uzun süredir kullananlar varsa aramızda eksileri artıları nelerdir? Teknoloji mağazalarında daha teşire çıkmamış, hatta samsungun mağazalarında yok. Bilgilendirirseniz sevinirim.
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    smart1978 1 hf.
    S3 Frontier kullaniyorum ONE UI ile arayuzu bariz akici oldu sanki yepyeni bir cihaz . Haberde ifade edilen donen cerceve yoktur ifadesi YALANDIR. Canli sahidi bizleriz :) ... Mekanik dondurme de var.
    Dokunmatik dondurme ile karistirilmasin varsayilan olmamasi haberde ...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    paco_ct 1 hf. smart1978
    merhaba tizen 4.0.0.4 versiyonunda pil ömrü tam şarjdan sonra ne kadar dayanıyor? bende nedense bir şekilde bug a girdi ve güncellemeyi yapıp samsung uygulamalarınıda güncellerdikten sonra pil ömrü 6 saate kadar düştü 4.0.0.2 e downgrade yaptım düzeldi başkalarıda bu sorunu yaşadımı merak ediyorum
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