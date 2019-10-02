Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saat modeli Galaxy Watch Active2 için en son yazılım güncellemesini yayınladı. Birkaç yenilik getiren bu güncelleme ile GPS özelliğinin hatalardan arındırıldığı, pil ölçerin doğruluğunun iyileştirildiği de belirtiliyor.

Dokunmatik çerçeve varsayılan olarak etkinleştirildi

Samsung Gear S2'den bu yana şirket giyilebilir cihazlarda bir UI özelliği olan ve dönen bir çerçeveye kullanmıyordu. Ancak Galaxy Watch Active2 ile bu özellik geri geldi ve son güncelleme ile birlikte de bu özelliğin varsayılan olarak etkinleştirildiği belirtiliyor.

https://doc.samsungmobile.com/SM-R820/XAR/doc.html

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Güncelleme yaklaşık'ın altında veyapı numarasına sahip. Eğer cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorsanız, ayarlar bölümündekikısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer buradan kontrol etmezseniz güncelleme işlemi belli bir süre sonra ekranınızdaolarak belirecektir.