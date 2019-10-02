WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor

Teknoloji Editörü
Kendini imha eden mesajlar, hassas bilgiler paylaşılması söz konusu olduğunda faydalı olabiliyor. Zira bu özellik başta Telegram olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarında mevcut ve yakında WhatsApp platformuna da gelecek.
Özellik test aşamasında
Uygulamaların beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo, WhatsApp Android 2.19.275 beta sürümünde, Disappearing Messages adında bir özellik olduğunu ortaya çıkardı. Bu özellik kendini imha eden veya kaybolan mesajlar olarak adlandırılabiliyor. Karşı tarafa göndereceğiniz hassas bir bilginin, belirlediğiniz zaman diliminde kendi kendini silmesini istiyorsanız bu artık özellikle yapmanız mümkün olacak.WABetaInfo'daki bilgilere göre, uygulama mesajlarınızı silmek için 5 saniye ve 1 saatlik zaman dilimi seçenekleri sunacak. Bireysel görüşmeler de dahil olmak üzere bu özelliğin gruplarda da kullanılacağını belirtelim. Disappearing Messages yani kaybolan mesajlar özelliğinin önümüzdeki ilk kararlı sürümde sunulması bekleniyor.
https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-275-whats-new/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak özellik çoğaldıkça sıkıntı da artıyor. Özellik eklendikçe kötüye gidiyor. Biz sadece mesajlaşmak istiyoruz. Saçma sapan özellikler isteyen başka uygulamalara yönelebilir. Ama iş işten geçti.
Hadi yaşadınız karısını veya kocasını aldatıp arkada iz bırakmak istemeyen insanlar.