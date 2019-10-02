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    WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcıların uzun bir süredir beklediği özelliğe kavuşuyor. Uygulamayı kullanarak artık belli bir süre sonra kendini imha eden mesajlar gönderebileceksiniz.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor
    Kendini imha eden mesajlar, hassas bilgiler paylaşılması söz konusu olduğunda faydalı olabiliyor. Zira bu özellik başta Telegram olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarında mevcut ve yakında WhatsApp platformuna da gelecek.

    Özellik test aşamasında

    Uygulamaların beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo, WhatsApp Android 2.19.275 beta sürümünde, Disappearing Messages adında bir özellik olduğunu ortaya çıkardı. Bu özellik kendini imha eden veya kaybolan mesajlar olarak adlandırılabiliyor. Karşı tarafa göndereceğiniz hassas bir bilginin, belirlediğiniz zaman diliminde kendi kendini silmesini istiyorsanız bu artık özellikle yapmanız mümkün olacak.
    WABetaInfo'daki bilgilere göre, uygulama mesajlarınızı silmek için 5 saniye ve 1 saatlik zaman dilimi seçenekleri sunacak. Bireysel görüşmeler de dahil olmak üzere bu özelliğin gruplarda da kullanılacağını belirtelim. Disappearing Messages yani kaybolan mesajlar özelliğinin önümüzdeki ilk kararlı sürümde sunulması bekleniyor.


    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-275-whats-new/ Yorum Yaz
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    irish 1 hf.
    Şahsen watsapp' I benimseme nedenim, az özelliği olması ve kullanım kolaylığı idi.
    Ancak özellik çoğaldıkça sıkıntı da artıyor. Özellik eklendikçe kötüye gidiyor. Biz sadece mesajlaşmak istiyoruz. Saçma sapan özellikler isteyen başka uygulamalara yönelebilir. Ama iş işten geçti.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ekran görüntüsğ almak çok da zor değil abartmayın faydası yok
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    DH Misafiri 1 hf.
    Vay be face ile veri toplayan zückerberg'in whatsapp'ı ne kadar kişisel gizliliğe önem veriyor hemen kullanmalıyım.
    Hadi yaşadınız karısını veya kocasını aldatıp arkada iz bırakmak istemeyen insanlar.
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    CWaRRioR 1 hf.
    Whatsapp bu kadar popüler olmasına rağmen teknik anlamda neden bu kadar geri kalıyor, anlayabilmiş değilim. Ve neden ısrarla Whatsapp tekeli sürüyor, onu da anlamıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    xml-arif 1 hf. CWaRRioR
    çok fazla kullanıcısı var ona güveniyor kullanıcı alışkanlıkları öyle hemen değişmez
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    Rachsuchtig 1 hf. CWaRRioR
    Aslında yaptıkları doğru. Bir anda bir sürü özellik ekleyip kullanıcıların kafasını karıştırmiyorlar. Yavaş yavaş verip kullanıcılara alışma süresi veriyor. Çünkü WhatsAppin temel kitlesi orta yaş hatta yaşlılar, teknik bilgisi az. Mesaj atıp/almak ve görüntülü/sesli telefon görüşmesi yapmak isteyenler.
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    DH Misafiri 1 hf.
    bkz:Telegram
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