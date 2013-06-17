Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy kullanıcıları, Jay-Z'nin yeni müzik albümüne ücretsiz sahip olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
56
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy kullanıcıları, Jay-Z'nin yeni müzik albümüne ücretsiz sahip olacak
Samsung Galaxy serisi üst seviye akıllı telefon kullanıcıları, Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Jay- Z'nin  Magna Carta Holy Grail ismini taşıyan yeni albümünü, piyasaya çıkmadan 72 saat önce ücretsiz olarak indirebilecekler. Bir süre önce Samsung ve Jay-Z arasında yapılan 20 milyon dolarlık anlaşmanın son kullanıcılara yansıması olan bu gelişme sayesinde Güney Koreli elektronik devi, ücretsiz olarak sunulan cihaza özel kaliteli içerik konusunda çıtayı yükseltmeyi amaçlıyor.
Jay-Z'nin yeni albümüne sahip olmak isteyen Galaxy S3, Galaxy S4 ve Galaxy Note II kullanıcılarının tek yapması gereken, 24 Haziran itibariyle Play Store'da ücretsiz olarak kullanıma sunulacak Magna Carta uygulamasını cihazlarına kurmak olacak. 4 Temmuz tarihinde Samsung kullanıcılarının dinlemeye başlayacağı yeni müzik albümünün piyasaya çıkışı ise 7 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Samsung kullanıcıları aynı zamanda albüme ilişkin bazı özel içeriklere de bu özel uygulama sayesinde erişebilecekler.
2011'de piyasaya çıkana Watch the Throne albümünden iki yıl sonra yepyeni bir albümle bir kez  daha sevenlerinin karşısına çıkacak olan Jay-Z, Kanye West, Timbaland, The-Dream ve Justin Timberlake gibi ünlü müzisyenler işbirliğine gitti.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tarihçi 6 yıl en beğenilen
Jay Z mi? Aman ne büyük kazanım.
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 6 yıl Sweeny
Sweeny

Jay-Z ? hemen gidip bir Samsung almalıyım..


insanlar galaxy serisi bir telefon alsın diye yapılmış bir şey değil,
daha önce alanlar için sunulmuş bir güzellik. dinleyeni var dinlemeyeni var isteyen sunulan orjinal içeriğe ulaşır müziğini dinler.

adamlar yapsa bir dert yapmasa bir dert.
SweenyJay-Z ? hemen gidip bir Samsung almalıyım..insanlar galaxy serisi bir telefon alsın diye yapılmış bir...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Guest-9D2914531 6 yıl
Browser dan google play girin vpnle indirin, trde yokç
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kdrcnrbyrm 6 yıl Guest-9D2914531
srknpower
Browser dan google play girin vpnle indirin, trde yokç

Bunlarla uğraşacağıma hiç indirmeyeyim daha iyi. Samsung bir işi de düzgün yapsın ya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kdrcnrbyrm 6 yıl
Albüme ne oldu ? Uygulama daha yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheWhiteGandalf 6 yıl
Ee beyler google play ne zaman düşecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maybach Music 6 yıl
Güzel haber millet pek hoşnut olmamış ama benim gibi rap dinleyenler için iyi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crimson Knight 6 yıl
The Great Gatsby'nin soundtrack'ini yapana kadar zerre hazzetmezdim ve sevmezdim bu adamın yaptığı müziği. Filmden sonra durum değişti.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Ücretsiz olmasa da indiririz her türlü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 6 yıl
Çok önemli bir hediye bunu kabul edemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deneme123deneme 6 yıl
haber için teşekkürler vakti gelince indireceğim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Herkes samsungu övüyor ama bence yaptığı çok sacma sadece 3 cihazı bu şarkıları indirmwye musait ise saçma benim samsung galaxy tab 2 7.0 tabletim var. Kardeşimde notw 10.1 halamda s3 mini hic birimiz bu şarkılara bu yolla ulasamayacagiz.
Yani samsung musterisine her yonden destek vermiyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 6 yıl
Jay Z




























































Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Biz de dört gözle bunu bekliyorduk.
Bedava olan güncellemeyi de zamanında verseniz daha güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Jay-Z kim la :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1571 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, albüm ve
5 etiket daha jay-z müzik samsung galaxy s3 download
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası... 6 yıl Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti 6 yıl Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video] 6 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim