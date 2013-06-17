Samsung Galaxy kullanıcıları, Jay-Z'nin yeni müzik albümüne ücretsiz sahip olacak

Samsung Galaxy serisi üst seviye akıllı telefon kullanıcıları, Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Jay- Z'nin Magna Carta Holy Grail ismini taşıyan yeni albümünü, piyasaya çıkmadan 72 saat önce ücretsiz olarak indirebilecekler. Bir süre önce Samsung ve Jay-Z arasında yapılan 20 milyon dolarlık anlaşmanın son kullanıcılara yansıması olan bu gelişme sayesinde Güney Koreli elektronik devi, ücretsiz olarak sunulan cihaza özel kaliteli içerik konusunda çıtayı yükseltmeyi amaçlıyor.

Jay-Z'nin yeni albümüne sahip olmak isteyen Galaxy S3, Galaxy S4 ve Galaxy Note II kullanıcılarının tek yapması gereken, 24 Haziran itibariyle Play Store'da ücretsiz olarak kullanıma sunulacak Magna Carta uygulamasını cihazlarına kurmak olacak. 4 Temmuz tarihinde Samsung kullanıcılarının dinlemeye başlayacağı yeni müzik albümünün piyasaya çıkışı ise 7 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Samsung kullanıcıları aynı zamanda albüme ilişkin bazı özel içeriklere de bu özel uygulama sayesinde erişebilecekler.

2011'de piyasaya çıkana Watch the Throne albümünden iki yıl sonra yepyeni bir albümle bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkacak olan Jay-Z, Kanye West, Timbaland, The-Dream ve Justin Timberlake gibi ünlü müzisyenler işbirliğine gitti.



