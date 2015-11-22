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Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ülkemizde satışa sunuldu, fiyatlar burada

Sanal gerçeklik gözlüklerine ilgi duyanların giderek arttığı günümüzde firmalar da bu ilgiyi değerlendirmeye çalışıyor. Samsung Gear VR gözlüğü ülkemizde de satışa çıktı.Detaylar haberimizde.
3 yıl
40,4b
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32
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ülkemizde satışa sunuldu, fiyatlar burada


Samsung'un konusunun uzmanı Oculus firması ile işbirliği yaparak sanal gerçeklik alanına ilk adımını attığı Gear VR gözlüğünün ikinci nesli ülkemizde de satışa çıkmış durumda. Peki Samsung Gear VR nedir ve bize neler sunuyor?

Samsung Gear VR nedir? Ne işe yarar?

Öncelikle Samsung Gear VR gözlüğünün bir aksesuar konseptinde olduğunu belirtelim. Yani akıllı telefonunuz olmadan bir işe yaramıyor. Tüm içerikler akıllı telefonunuzda oynatılıyor. Kontroller ise gözlük üzerinden sağlanıyor. Oculus Rift veya PlayStation VR gibi kendi donanımı ve sensörleri olan üst seviye sanal gerçeklik gözlükleri gibi değil. 

Samsung Gear VR için üç farklı model mevcut. İlk nesil Gear VR modeli Galaxy Note 4 için geliştirilmişti ve başka bir model ile uyumlu değildi. İkinci nesil Gear VR ise Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri ile uyumlu. Gear VR Innovator's Edition olarak da bilinen ve ülkemizde satışa sunulan model bu. 
Üçüncü model ise yine Gear VR adını taşıyor. Samsung sadece yapı numarası tarafında farklılaştığı için isim olarak Gear VR ürünlerini ayırmak biraz zor. Bu üçüncü model Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus ve Galaxy Note 5 ile uyumlu. Daha ucuz bir fiyata sahip olan gözlük gelecek yılın ilk aylarında ülkemizde olacak. 
Bu telefonların 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı gözlüğe takılınca ikiye bölünüyor ve ortaya 720p çözünürlüğünde iki ekran çıkıyor. İçerikler bu iki ekrana dağıtılarak yansıtılıyor ve böylece kullanıcı kendini sanal bir ortamın içerisinde buluyor. Sanal gerçeklik donanımı zorlayan bir konu olduğu için Samsung sadece amiral gemi modelleri ile listeyi kısıtlı tutmuş. 

Gear VR gözlüklerinde ön kapağı çıkardıktan sonra telefon buraya yerleştiriliyor ve kapak kapatılıyor. Sanal gerçeklik tecrübesi de bu noktadan itibaren başlıyor. 

Samsung Gear VR neler sunuyor?

Google CardBoard gibi 10$ seviyesinde örnekler varken Gear VR neden pahalı diye sorabilirsiniz. Oculus ile ortaklığın bunda büyük payı varken, tasarım ve malzeme kalitesi de fiyatı belirleyici unsur oluyor. Ayrıca gözlükte dokunmatik panel, yakınlaştırma tekerleği, ses butonları, jiroskop, akselerometre, buğu önleyici fan ve ışık sensörü bulunuyor. Samsung gözlüğünü kontrol açısından oldukça zengin tutmuş. Ayrıca harici microUSB portu ile akıllı telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. 

Samsung Gear VR ne tür içerikler barındırıyor?

Gear VR cihazının uyumlu olduğu akıllı telefonlarda Oculus uygulaması bulunuyor ve buradan Oculus'un sağladığı arayüze ulaşılıyor. Arayüzde çeşitli ön yüklü uygulamalar ve bir de uygulama mağazası bulunuyor. 

Samsung Gear VR için pek çok oyun ve uygulama geliştirildi. Bunların çoğunda Oculus imzası var. Herobound: First Steps, Temple Run VR, Ikarus gibi oyunların yanında Netflix, Oculus 360 Tours gibi içerik uygulamaları yer alıyor. Bunların hepsine Oculus uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz.
Gözlük üzerinde oyun oynamak biraz zorlayıcı olabiliyor. Bazı oyunlar kafa hareketlerinizi algılayarak buna göre ilerleme sağlıyor ancak bir Bluetooth kontrolcüsü edinmek en iyisi.  
Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ülkemizde satışa sunuldu, fiyatlar burada
 

Samsung Gear VR gözlüğünde neler eksik?

Samsung Gear VR için bir kuş sütü eksik diyemeyeceğiz. İlk olarak sanal gerçekliğin yoğun olarak yaşanması için 2K çözünürlükler bile yeterli görünmüyor ve kullanıcıların pikselleri saydığı çok oluyor. 4K ekranlar ile birlikte sanal gerçeklik konusunda önemli bir adım atılacağı düşünülüyor. 

İkinci olarak sanal gerçeklik ile sürekli haşır neşir olmak baş dönmesi ve mide bulantılarına neden olabiliyor. Oculus Rift gözlüğü çeşitli donanım optimizasyonlarıyla bunun önüne geçmeye çalışıyor. Gear VR gibi konseptlerde ise donanım sadece akıllı telefon olduğu için kullanıcıların sanal gerçeklik tecrübesini kısıtlaması gerekiyor. 

Son olarak depolama konusunun sıkıntıya yol açacağını belirtelim. Galaxy Note 4 için Gear VR gözlüğünde, Samsung bir demo harici hafıza kartı hediye ediyordu ve pek çok içerik bu kartın içerisinde yer alıyordu. Bu yılın amiral gemi modellerinde harici kart desteği yok. Gear VR içeriklerinin pek çoğu 600-800MB seviyesine ulaşabiliyor.
Yoğun bir deneyim yaşamak isterseniz 32GB veya 64GB kapasiteler yeterli olmayabilir. Genelde ilk izlenimler Gear VR ile fotoğrafların telefona kaydedilip izlenebildiği ancak büyük içeriklerin aktarım yoluyla izlenmek istendiğinde çok hızlı internet bağlantısına gerek duyulduğu yönünde. Cihazın ülkemizdeki fiyatı 599TL ve pek çok perakendecide satışa sunuldu.

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01myavuz 3 yıl en beğenilen
Bazı çakallarda fırsatı kaçırmamış. Fiyat 1188 TL urun.n11.com/...
Her halükarda bu şey 200 TL den fazla etmez.
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OverClocK1ng 3 yıl
1- "İkinci nesil Gear VR ise Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Galaxy Note 5 modelleri ile uyumlu."
2- "Yoğun bir deneyim yaşamak isterseniz 32GB veya 64GB kapasiteler yeterli olmayabilir."
Yaw, adamlar S6 ve S6 Edge i üretiyorlar. Ve bu telefonlara uyumlu Sanal GerÇeklik Gözlüğü ürettiklerini söylüyorlar.
Bu gözlük S6, S6 Edge ile uyumlu. İyi de S6 ve S6 Edge de hafıza kartı yuvası yok.
Ee o zaman niye ürettin ki bu gözlüğü.
Sanal GERZEKLİK budur işte...
1- "İkinci nesil Gear VR ise Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Galaxy Note 5 modelleri ile uyumlu."2- "Yoğun bir deneyim yaşamak isterseniz 32GB veya 64G...
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yasarbasaran 2 yıl
note 5 de microsd cart desteği yok fakat vr a note 5 bağlayıp vrdaki microusb girişine usb bağlana biliyormu depolama sorunu varda
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DH Misafiri 2 yıl
abi aldım şuan deniyorum hala bi mide bulantısı oldu birde alakası yok görüntü kalitesi berbattanda berbat manzaranın 360derece fotoğrafına bakıyorum hiç bişey net değil istediğin kadar odak ayarı yap iğrenc dencek kadar kötü piksel piksel hayallerim suya düştü resmen ???? s7 ve vr gear çok fazla bişry beklemeyin
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DH Misafiri 3 yıl
4.7 .nc te calısırmı
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bende samsung galaxy s5 var bu samsungun cikardigi sanal ortam gözlüklerinden hangisi bizim telefonlara uyumludur hangisinden almamamız lazm yardımcı olursanız sevinirim...
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shadowtr 3 yıl
3-5 dolara aldığın cardboarddan deneyim olarak çok bir farkı olmasa gerek. hele 1200 lira verecek kadar...
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bende samsung galaxy s5 var bu samsungun cikardigi sanal ortam gözlüklerinden hangisi bizim telefonlara uyumludur hangisinden almamamız lazm yardımcı olursanız sevinirim...
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Hakanonur 3 yıl
Bende vr 2 var s6 ve s6 edge ile çalışıyor 1 aylık kutusunda isteyene 400 e veririm. fazla kullanılmadı tertemiz çiziksiz.
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Hakanonur 2 yıl Hakanonur
Hakanonur

Bende vr 2 var s6 ve s6 edge ile çalışıyor 1 aylık kutusunda isteyene 400 e veririm. fazla kullanılmadı tertemiz çiziksiz.

Bazen isteyenler oluyor 350tl ye 2 ay önce sattım bence bu işe o kadar para vermek gereksiz google cardboard da aynı işi görüyor. :)
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar ben 7 Edge aldım yanında vr gözlük ile beraber yanliz ne tel de kayıtlı video izleyebiliyorum ne resimlere bakabiliyorum ne de film izleyebiliyorum. Oculus cinema gözükmüyor mesela..
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Patren 3 yıl
samsung direk telefonsuz vr yapmali direk
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N. Chomsky 3 yıl

Bu teknolojinin oturması için en az 3 sene daha var.
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chtsydn 3 yıl N. Chomsky
Bu teknoloji bence hiçbir zaman oturmayacak. Microsoft'un hololensi gayet güzel bir sistem kullanıyor, tahminim diğer firmalar da o teknolojiye geçiş yapmaya başlayacaklar.
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OverClocK1ng 3 yıl
1- "İkinci nesil Gear VR ise Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Galaxy Note 5 modelleri ile uyumlu."
2- "Yoğun bir deneyim yaşamak isterseniz 32GB veya 64GB kapasiteler yeterli olmayabilir."
Yaw, adamlar S6 ve S6 Edge i üretiyorlar. Ve bu telefonlara uyumlu Sanal GerÇeklik Gözlüğü ürettiklerini söylüyorlar.
Bu gözlük S6, S6 Edge ile uyumlu. İyi de S6 ve S6 Edge de hafıza kartı yuvası yok.
Ee o zaman niye ürettin ki bu gözlüğü.
Sanal GERZEKLİK budur işte...
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alemburda34 3 yıl OverClocK1ng
Hafiza karti yuvasi yok ama telefona flash disk takabiliyorsun.
Belki tam cozum degil ama hic olmazsa bazilari gibi 3000 tl bayil uzerine sana 16 gb telefon verelim demiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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