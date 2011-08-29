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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, HP PC pazarlama bölümü başkan yardımcısını bünyesine kattı, webOS dedikoduları yeniden alevlendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin geçtiğimiz hafta mobil işletim sistemi webOS ile ilgili tüm cihaz üretim faaliyetlerini sonlandırdığını ve PC bölümünü ise elden çıkarmayı düşündüğünü açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Hem webOS hem de PC bölümü satışı için ismi geçen Samsung hiç bir şekilde PC bölümünü satın alma konusuyla ilgilenmediklerini belirterek webOS konusunu muallakta bırakmıştı.

Digitimes'ın haberine göre Samsung'un notebook pazarında daha iyi bir strateji geliştirmek için HP PC pazarlama bölümü başkan yardımcısı Raymond Wah'ı bünyesine katması webOS lisansını satın alacağına dair dedikoduları yeniden alevlendirdi.

Bu dedikoduları kuvvetlendiren ise Samsung Electronics başkanı Lee Khun-hee'nin Google-Motorola anlaşması sonrası kurul üyelerini IT gücünün artık donanımdan yazılıma doğru kaydığına ve Samsung’un daha aktif bir satın alma süreci içine girmesi gerektiğine dair uyarıları oldu.

Ayrıca HP başkan yardımcısı da webOS'yi lisanslama için en iyi donanım ortağını aradıklarını açıklaması işin tuzu biberi oldu.

Samsung’un webOS'yi satın alarak geliştirmesi Google ve Microsoft odağından uzaklaşarak Bada ile birlikte mobil işletim sistemi pazarında kendi hakimiyeti için mücadele etmesini sağlayabilir. 

Mobil pazarda Apple patent davalarıyla Samsung'u köşeye sıkıştırmış durumda. Nokia ise Windows Phone lisansıyla daha güçlü bir pozisyon elde edebilir. Motorola Mobility pazarda gücünü artırabilecek diğer bir oyuncu.

Samsung'un webOS lisansını satın alması firmayı Android ile ilgili potansiyel patent davalarından uzaklaştırarak, Bada ile birlikte HTML 5 uygulamaları için güçlü bir destek sağlayabilir. 

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| OMG! | 8 yıl
Rock_Rage
JohanCruyff14 Ben yanlış anlamışım sizi. Samsung telefon piyasının temel taşlarından biri olmak istiyorsa kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda. WebOS kullanışlılığı ve multitasking yeteneği ile Samsung için büyük bir fırsat.
Onumuzde bir nokia ornegi var kendi işletim sistemim diye tutturdu ve sonuc ortada bakalım winmo ile neler yapacak.Samsung ise zaten android ile olabilecek en iyi yere geldi.Onceden giris ve orta seviye telefonları vardı simdi en ıust segmentte tek basına.Orta seviye için bada cok iyi ust seviye için android var bunun yanına winmo yu koyucak zaten webosu alırsa nereye koyacak.Sizin yerine işletim sistemi gelistiren bir firma var zaten bu iside bırakmaya hiç niyetleri yok.Orta ve alt cihazlar için zaten kendi cozumleri mevcut.Bunu soyle dusunun bir domates var ve bunu satıyorsunuz bunun yanına birde mor domates koydunuz insanlar baktılar begenmediler ve sizin mor domates için olan yatırımınız bosa gitti tutmadı halen kırmızıya talep var ama.Siz mor domates için harcıyacagınız enerjiyi kırmızısı için harcasanız daha verimli olur.Manava cevirdik konuyu ama olsun artık okadarda. SAYGILARLA

hocam yalnız uzun vadede düşünürsek google'ın android'i kendine saklamasıyla samsung'un üst sınıfı boşta kalmaz mı? belki bunu düşünerek hareket ediyo olabilirler
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K_Spartakus 8 yıl
OvernightSensation
daha pazar çok karışacak merak etmeyin Android platformunu çalıştırabilen QNX işletim sistemi(dünyada çökmeyen tek sistem olarak bilinir) RIM tarafından geliyor. rekabet güzel şey bekliyoruz.

inşallah söylediğiniz gibi sektörede gerçek rekabet yaşanır . merakla takip edip izliyorum .
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ultiMance 8 yıl
Samsung yavas yavas yazilim dunyasina kaymaya devam ediyor. Once bada isletim sistemini yaratti. Daha sonra resmi olarak aciklamasa da CyanogenMod kurucusu Steve Kondik'i yazilim muhendisi olarak ise aldi. Simdi de hp pc pazarlama bolumu baskan yardimcisini bunyesine katarak webos dedikodularini alevlendirdi. Samsung dogru yolda ilerlemeye devam ediyor.
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OvernightSensation 8 yıl
daha pazar çok karışacak merak etmeyin Android platformunu çalıştırabilen QNX işletim sistemi(dünyada çökmeyen tek sistem olarak bilinir) RIM tarafından geliyor. rekabet güzel şey bekliyoruz.
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Rock_Rage 8 yıl
Elinde zaten bada var bence webosu almazlar webos tutacak olsaydı Hp de tutardı zaten.Bir işletim sistemi yapıyorsanız yazılım gucunuz cok iyi olmak zorunda piyasadaki rakiplerin cok cok iyi bir yazılım tecrubesi ve imkanları var.Bu destek ile bu gunlere geldiler.Bence mantıklı bir adım degil.
SAYGILARLA
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JohanCruyff14 8 yıl

Rock_Rage

Elinde zaten bada var bence webosu almazlar webos tutacak olsaydı Hp de tutardı zaten.Bir işletim sistemi yapıyorsanız yazılım gucunuz cok iyi olmak zorunda piyasadaki rakiplerin cok cok iyi bir yazılım tecrubesi ve imkanları var.Bu destek ile bu gunlere geldiler.Bence mantıklı bir adım degil.

SAYGILARLA


WebOS tutacak olsaydı HP'de tutardı cümlesi çok saçma olmuş. Uygulama desteği dışında gayet başarılı bir sistem. Zaten temel uygulamalar ile bir kaç zevkli ve popüler oyunu bünyesinde bulunduruyor. Benim gibi senelerce Blackberry kullanmış ve uygulamalara bağımlı olmayan insanlar için biçilmiş kaftan. Eğer Samsung, WebOS üzerinde çalışıp, 2-3 telefon modeli üretirse BADA'dan daha başarılı olması gayet muhtemel.
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Confusion 8 yıl
Google gibi bir dev bile bütün kaynak ve alt yapısını seferber ederek ancak apple tekelinin karşısına dikilebildi.(ama yarışı kesin kazanacak)
webOS nin hem apple hem de google karşısında inanılmaz bütçe ve zaman harcaması lazım ki bir üçüncüye pazar oluşsun
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silver021 8 yıl
samsung alabilirdi aslında. böyle bir webos yazılımına bünyesine katabilir hiç değilse bu şekilde daha çok yol katedebilirdi piyasadaki tüm telefon piyasasınıda tozla duman ederdi. ahhh samsung ahhh :)
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haliba 8 yıl
webos a destek gelecekse süper bir haber :)
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