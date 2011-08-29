Samsung, HP PC pazarlama bölümü başkan yardımcısını bünyesine kattı, webOS dedikoduları yeniden alevlendi

HP'nin geçtiğimiz hafta mobil işletim sistemi webOS ile ilgili tüm cihaz üretim faaliyetlerini sonlandırdığını ve PC bölümünü ise elden çıkarmayı düşündüğünü açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.





Hem webOS hem de PC bölümü satışı için ismi geçen Samsung hiç bir şekilde PC bölümünü satın alma konusuyla ilgilenmediklerini belirterek webOS konusunu muallakta bırakmıştı.





Digitimes'ın haberine göre Samsung'un notebook pazarında daha iyi bir strateji geliştirmek için HP PC pazarlama bölümü başkan yardımcısı Raymond Wah'ı bünyesine katması webOS lisansını satın alacağına dair dedikoduları yeniden alevlendirdi.





Bu dedikoduları kuvvetlendiren ise Samsung Electronics başkanı Lee Khun-hee'nin Google-Motorola anlaşması sonrası kurul üyelerini IT gücünün artık donanımdan yazılıma doğru kaydığına ve Samsung’un daha aktif bir satın alma süreci içine girmesi gerektiğine dair uyarıları oldu.





Ayrıca HP başkan yardımcısı da webOS'yi lisanslama için en iyi donanım ortağını aradıklarını açıklaması işin tuzu biberi oldu.





Samsung’un webOS'yi satın alarak geliştirmesi Google ve Microsoft odağından uzaklaşarak Bada ile birlikte mobil işletim sistemi pazarında kendi hakimiyeti için mücadele etmesini sağlayabilir.





Mobil pazarda Apple patent davalarıyla Samsung'u köşeye sıkıştırmış durumda. Nokia ise Windows Phone lisansıyla daha güçlü bir pozisyon elde edebilir. Motorola Mobility pazarda gücünü artırabilecek diğer bir oyuncu.





Samsung'un webOS lisansını satın alması firmayı Android ile ilgili potansiyel patent davalarından uzaklaştırarak, Bada ile birlikte HTML 5 uygulamaları için güçlü bir destek sağlayabilir.