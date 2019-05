Samsung, "Level" serisini yeni kablosuz ses ürünleriyle genişletti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Level serisi akıllı ses ürünlerinin yer aldığı ürün gamını yeni kablosuz cihazlarıyla genişlettiğini duyurdu.

Level On Wireless ve Level Link isimleriyle karşımıza çıkan Samsung'un yeni ürünleri, özellikle kablosuz çalışma özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ürünlerden Level On Wireless mavi, kırmızı, beyaz ve koyu mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış bir kablosuz kulaklık. Bağlantı noktasında Bluetooth teknolojisi kullanan ve dokunmatik kontrol butonlarıyla gelen kulaklık, ANC yani aktif gürültü engelleme yapabiliyor ve Samsung tarafından açıklandığı kadarıyla ANC ve Bluetooth açıkken 11 saat gibi oldukça yeterli bir kullanım süresi sunabiliyor. ANC'nin kapatılmasıyla kullanım süresini 23 saate çıkartan Level On Wireless, isteğe bağlı olarak 3.5mm standart kabloyla da kullanılabiliyor ve MicroUSB portu üzerinden şarj edilebiliyor.

Samsung'un diğer ürünü Level Link ise standart ses cihazlarına kablosuz kullanım yeteneği getiriyor. Level On Wireless gibi bağlantı noktasında Bluetooth teknolojinden yararlanan Level Link, hem verici hem de alıcı olarak çalışma göstererek örneğin televizyonlardan iki adet kulaklığa ses aktarımı yapabiliyor ya da otomobil içerisinde kullanmak adına akıllı telefonlardan ses alımı gerçekleştirebiliyor. Siyah, mavi, kırmızı ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan ürün, MicroUSB üzerinden şarj edilebilen bataryasıyla 6 saat konuşma / müzik çalma, 200 saate yakında bekleme süresi ortaya koyabiliyor. Samsung Level Link, ihtiyaç halinde 3.5mm standart kabloları aktif olarak kullanabiliyor ve düşük gecikmeli aptX kodek desteğiyle sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Samsung'un yeni ürünleri için yayınlanmış bir resmi satış fiyatı ya da tarih bilgisi bulunmuyor. Hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.samsungmobilepress.com/2015/04/28/Samsung-Expands-Level-Series-of-Wireless-Smart-Audio-Products