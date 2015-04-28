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Samsung, "Level" serisini yeni kablosuz ses ürünleriyle genişletti

4 yıl
5,4b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung,
 
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Level serisi akıllı ses ürünlerinin yer aldığı ürün gamını yeni kablosuz cihazlarıyla genişlettiğini duyurdu.
Level On Wireless ve Level Link isimleriyle karşımıza çıkan Samsung'un yeni ürünleri, özellikle kablosuz çalışma özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ürünlerden Level On Wireless mavi, kırmızı, beyaz ve koyu mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış bir kablosuz kulaklık. Bağlantı noktasında Bluetooth teknolojisi kullanan ve dokunmatik kontrol butonlarıyla gelen kulaklık, ANC yani aktif gürültü engelleme yapabiliyor ve Samsung tarafından açıklandığı kadarıyla ANC ve Bluetooth açıkken 11 saat gibi oldukça yeterli bir kullanım süresi sunabiliyor. ANC'nin kapatılmasıyla kullanım süresini 23 saate çıkartan Level On Wireless, isteğe bağlı olarak 3.5mm standart kabloyla da kullanılabiliyor ve MicroUSB portu üzerinden şarj edilebiliyor.
Samsung'un diğer ürünü Level Link ise standart ses cihazlarına kablosuz kullanım yeteneği getiriyor. Level On Wireless gibi bağlantı noktasında Bluetooth teknolojinden yararlanan Level Link, hem verici hem de alıcı olarak çalışma göstererek örneğin televizyonlardan iki adet kulaklığa ses aktarımı yapabiliyor ya da otomobil içerisinde kullanmak adına akıllı telefonlardan ses alımı gerçekleştirebiliyor. Siyah, mavi, kırmızı ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan ürün, MicroUSB üzerinden şarj edilebilen bataryasıyla 6 saat konuşma / müzik çalma, 200 saate yakında bekleme süresi ortaya koyabiliyor. Samsung Level Link, ihtiyaç halinde 3.5mm standart kabloları aktif olarak kullanabiliyor ve düşük gecikmeli aptX kodek desteğiyle sorunsuz bir deneyim sunuyor.
Samsung'un yeni ürünleri için yayınlanmış bir resmi satış fiyatı ya da tarih bilgisi bulunmuyor. Hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung,
 

https://www.samsungmobilepress.com/2015/04/28/Samsung-Expands-Level-Series-of-Wireless-Smart-Audio-Products Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung Level Link bluetooth kulaklık aldım ancak Nokıa N8 telefonum ile eşleştiremiyorum. bu konuda bilgisi olan varmı neden eşleşmiyor uyumsuzmu.
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volkan_kolay 4 yıl
Samsung Level On kullanıyorum aslında şikayetim kulaklık değil, Samsung telefonlarının yetersiz kulaklık çıkışı yada ses yüksekliği diyelim. Sesin kalitesinde bir sorun yok ama sesin daha gümbür gümbür çıkması gerekli. Aynı kulaklık iPhone 6 Plus'ta daha iyi bir performans veriyor ve iPhone kulaklığından da daha iyi.

Bir mağazada Level Over modelini de dinleme şansım oldu telefonumdan ama hem çok daha pahalı hemde Level On modelinden çok fazla bir farkı da yok.

Hatta Level On kompakt kullanım ve günlük taşıma için daha ideal. Kablosuz versiyonun gelmesi güzel olmuş ama Level On şu anda 499TL gibi bir fiyattan satılıyor ki bu kulaklık için çok fazla bir bedel.

Level On Wireless bana göre maksimum 250TL edecek bir kulaklık hadi 280TL falan olsun ama 400 500TL bu kulaklık için fantazi bir fiyat.

Ben memnunum ve kutusunda açılmamış şekilde 300TL'ye aldım pişman değilim. Hani makul bir fiyata Wireless olanı düşünebilirim ilerde.
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-HKN- 3 yıl
2 aylık bir hort olacak ama samsung level link kullanan var mı? hiçbir yerde bilgi bulamadım.
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Batterx One 4 yıl
Çakma kulaklık gibi duruyor. Ses kalitesi de zaten parasını karşılamıyor.
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omerfa 4 yıl
bu level link bana uygun. cowon dan kablosuz dinlerim ucunada kendi sennheiser kulak içi kulaklığımı taktımmı tamam
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burakesan 4 yıl
Level On Wireless gayet şık duruyor :)
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