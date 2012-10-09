Samsung, NAND bellekler için F2FS dosya sistemini duyurdu

Günümüzde SSD, eMMC, SD kartlar gibi depolama birimlerinde kullanılan NAND bellekler, mekanik disklere göre geliştirilmiş dosya sistemleri ile birlikte çalışırken zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle Linux tarafında bu sorunlar sık sık dile getiriliyor.





Samsung da NAND bellek kullanan kendi cihazlarında böyle bir sorunu aşmak adına bir süre önce RTS adı verilen bir dosya sistemi geliştirmiş, ancak bazı cihazlarda geç tepki verme gibi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.





Güney Koreli firma bu kez Flash Dostu Dosya Sistemi - F2FS ile yeni bir dönemi başlatmak istiyor. F2FS açık kaynak bir Linux dosya sistemi ve tamamen NAND bellekler için geliştirildi. F2FS, NAND belleklerin dayandığı log tabanlı dosya sisteminin - LFS bilinen problemlerini giderme üzerinde yoğunlaşıyor.





NAND bellek tabanlı depolama cihazları yönetim şemaları nedeniyle farklı karakteristikler gösterse de, F2FS sadece disk üzerindeki düzeni değil, temizleme algoritmalarını da içine alan farklı parametreleri destekliyor. Böylece NAND belleklerde yaşanan veri kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor.





Samsung, yeni dosya sisteminin ext4 ve exFAT dosya sistemlerinden çok daha avantajlı olduğunu ve özellikle yüksek hızlı diske yazma özelliği sunduğunu belirtiyor.





F2FS sistemi için Linux çekirdek ağacına 13 bin yeni kod satırı eklendi. Yeni sistemin Android cihazlarına yönelik olarak önemli avantajlar sunacağı tahmin ediliyor.