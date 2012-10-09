Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, NAND bellekler için F2FS dosya sistemini duyurdu

6 yıl
2,6b
1
4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Günümüzde SSD, eMMC, SD kartlar gibi depolama birimlerinde kullanılan NAND bellekler, mekanik disklere göre geliştirilmiş dosya sistemleri ile birlikte çalışırken zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle Linux tarafında bu sorunlar sık sık dile getiriliyor.

Samsung da NAND bellek kullanan kendi cihazlarında böyle bir sorunu aşmak adına bir süre önce RTS adı verilen bir dosya sistemi geliştirmiş, ancak bazı cihazlarda geç tepki verme gibi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.

Güney Koreli firma bu kez Flash Dostu Dosya Sistemi - F2FS ile yeni bir dönemi başlatmak istiyor. F2FS açık kaynak bir Linux dosya sistemi ve tamamen NAND bellekler için geliştirildi. F2FS, NAND belleklerin dayandığı log tabanlı dosya sisteminin - LFS bilinen problemlerini giderme üzerinde yoğunlaşıyor.

NAND bellek tabanlı depolama cihazları yönetim şemaları nedeniyle farklı karakteristikler gösterse de, F2FS sadece disk üzerindeki düzeni değil, temizleme algoritmalarını da içine alan farklı parametreleri destekliyor. Böylece NAND belleklerde yaşanan veri kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Samsung, yeni dosya sisteminin ext4 ve exFAT dosya sistemlerinden çok daha avantajlı olduğunu ve özellikle yüksek hızlı diske yazma özelliği sunduğunu belirtiyor. 

F2FS sistemi için Linux çekirdek ağacına 13 bin yeni kod satırı eklendi. Yeni sistemin Android cihazlarına yönelik olarak önemli avantajlar sunacağı tahmin ediliyor.

http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/1210.0/03175.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Böylece microsoft'ta fat için ödenen patent ücretleri olmayacak.Bunun diğer anlami samsung ciddi ciddi işletim sistemi geliştiriyor. Dosya sistemi geliştirmek öyle basi bir çalşma değil.
Böylece microsoft'ta fat için ödenen patent ücretleri olmayacak.Bunun diğer anlami samsung ciddi ciddi işletim sistemi geliştiriyor. Dosya sistemi geliştirmek ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
elektrikle kaynak yapan demirci ustası misali
temel teknolojide hala değişen bir şey yok !
sonuç olarak sınırlı kontak teması sayısı olan bir teknolojisi bu
kabaca 1 hücre 1000 kere ile 10,000 kere arası cızt bızt olduktna sonra ölüyor ! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 6 yıl
i9000 galaxy s'in meşhur lag'ine sebep olan ve düzeltmek için envayi çeşit lagfixler hazırlanan RFS'ye (robust file system) dönmesinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Böylece microsoft'ta fat için ödenen patent ücretleri olmayacak.Bunun diğer anlami samsung ciddi ciddi işletim sistemi geliştiriyor. Dosya sistemi geliştirmek öyle basi bir çalşma değil.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 6 yıl
Böyle heyecan verici gelişmeler teknoloji adına güzel :)

Umarım böyle güzel haberler devam eder özellikle pil konusunda da :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim