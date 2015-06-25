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Samsung NX Mini 2 ortaya çıktı

3 yıl
2,2b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung NX Mini 2 ortaya çıktı


Samsung’un 2014 Mart ayında kullanıma sunduğu aynasız fotoğraf makinesi NX Mini’nin ikinci versiyonu resmi duyuru öncesi ortaya çıktı.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz NX Mini’ye benzer bir tasarım taşıyan ancak ufak kozmetik değişiklikler aldığı görülen NX Mini 2, yerine geldiği model ile aynı olduğu düşünülen 20.2 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör barındıracak ve çağın standartları doğrultusunda 4K video çekebilecek.

Kompakt gövdesinde 3-inç boyutunda dokunmatik bir AMOLED ekran yer alan Samsung NX Mini 2, firmanın yeni 2.7 çarpana sahip NX-M lens bağlantı yapısı kullanıyor ve bu sayede ihtiyaca bağlı olarak lensleri değiştirilebiliyor. Kırmızı, siyah, beyaz ve kahverengi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan aynasız fotoğraf makinesi, beklentiler dahilinde geniş düzenleme olanakları sunan RAW çekim seçeneğini de taşıyacak.

Artık fotoğraf makinelerinde olmazsa olmaz haline gelen WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacağı belirtilen NX Mini 2, katlanabilir flaş birimiyle de düşük ışıkta yüksek fotoğraf kalitesi sunabilecek. Bataryası 2330 mAh’dan 1820 mAh seviyesine çekilen ve bu nedenle maksimum 400 fotoğraf çekebilen model, ilginç olarak cep telefonu kapağı gibi değiştirilebilir bir ön kapağa da sahip olacak.

Yaklaşık 400$ fiyat etiketine sahip olacağı öğrenilen Samsung NX Mini 2’nin kısa zaman içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Samsung NX Mini 2 ortaya çıktı
 

http://photorumors.com/2015/06/24/samsung-nx-mini-2-camera-leaked-online/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 3 yıl
400 dolar ve 4k... güzele benziyor.
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