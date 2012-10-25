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Samsung Nexus 10'a ait kullanım kılavuzu sızdı

6 yıl
3,2b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Nexus 10'a ait kullanım kılavuzu sızdı
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Son iki senedir akıllı telefonlarını üretmesi için Samsung ile işbirliğine giden Google, bu yıl dördüncü nesil Nexus için LG'yi tercih etti, ancak uzun süredir yakın ilişkiler yürüttüğü uzak doğulu iş ortağıyla olan donanım bağını tamamiyle koparmadı. Çeşitli kaynaklar aracılığıyla Manta kod adlı bir tablet bilgisayar geliştirdiği doğrulan Samsung'un ilk Nexus tablet bilgisayarına ait kullanım kılavuzu Koreli bir internet sitesi tarafından internete sızdırıldı.
Nexus 10 ismiyle çıkış yapması beklenen tabletin ön ve arkada iki kameraya, ekranının alt kısmında bir uyarı LED'ine, çift hoparlöre ve arka kısmında büyük bir Nexus amblemine sahip olduğunu gün yüzüne çıkaran kullanma kılavuzu, tasarım hususunda da önemli ipuçları taşıyor. Galaxy Note 10.1'e oldukça benzeyen çizgilerin tercih edildiği aygıtın arka kapağının üst bölümü kablosuz teknoloji antenlerinin düzgün çalışabilmesi adına farklı bir materyalle kaplanmış. Bu durum, cihazın metalik bir gövdeyi beraberinde getireceğini gösteriyor olabilir.
10.1 inç ya da 11.8 inçlik WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekran, 1.7GHz çift ARM Cortex-A15 işlemci, yeni nesil ARM Mali-T604 GPU, Exynos 5 Dual çipset, 16/32GB dahili hafıza ve kömür grisi renk seçeneğiyle çıkış yapacağı iddia edilen Samsung Nexus 10, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu yüklü olarak gelecek. Resmi duyurunun 29 Ekim'deki New York etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Samsung Nexus 10'a ait kullanım kılavuzu sızdı
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http://www.seeko.co.kr/zboard4/zboard.php?id=freeboard&page=2&sn1=&divpage=81&sn=off&ss=on&sc=off&select_arrange=headnum&desc=asc&no=464270 Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
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zetnakah 6 yıl
zetnakah
Allahım ne güncelere kaldık. Telefonun kitapçığını bile manşetlerden görüyoruz artık :)

Telefon dedim ya la, tablet olacaktı o :)
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eser123 6 yıl
Google'ın Nexus 10" tabletini Samsung ile üreteceğini duyunca çok sevinmiştim. Çünkü Samsung Galaxy 10.1 de bulunan Spen özelliği tam istediğim şeydi. Nexus 10"'da da bu özelliğin olacağını düşünüyordum ama sanırım olmayacak. Sanırım kalemli tabletlerin başka firmalardan çıkacağı bilgiside gelmedi. O zaman benim ve benim gibi spen arayanlar için tek seçenek Samsung Note 10.1 yada Samsung Ativ olacak.
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zetnakah 6 yıl
Allah'ım ne güncelere kaldık. Telefonun kitapçığını bile manşetlerden görüyoruz artık :)
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RovcaniN 6 yıl
çift çekirdekli a-15 in çift çekirdekli snapdragon s4 den hiç bir farkı olmayacaktır. belki 1.7 ghz olmasından bir milim daha performanslı olabilir. onun haricinde samsung bu işlenciyi piyasaya sürmekte çok geç kaldı. 4 çekirdekli a-15 çıkarana kadar samsungdan hiç bir şey almam.
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FERFEROS 6 yıl
Bir kaç güne belli olacak.Merakla bekliyoruz.
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emre1393 6 yıl
eğer nexus 7 ile beraber bsşlayan !kapalı cihazlar üretme sevdası devam ederse yeni nexus cihazları almak istemiyorum.
bi kere hafıza kartı desteği yok. çıkarılamayan arka kapak ve çıkarılamayan pilli nexus 4. kaldı ki bu eksikliklere cihazın pil ve hafıza detaylarını eklersek işin nereye vardığı görülebilir.
ve bu androidin açık ve özgür felsefesine aykırı. bence en son alınabilir nexus geçen sene çıktı. bu senekiler içime sinmedi. saf android olmasına rağmen.
donanımsal özellikleri zirve olsa bile bu tip ticari kaygılarla yapılan kısıtlamalar pek hoş değil.
özellikleri üst düzey ama ben note 10.1 i buna tercih ederim ve galaxy nexus alırım 4. cüsünün yerine. başkası en son teknoloji ister ama ben severek kullanabileceğim teknolojiyi istiyorum.
Donanimhaber=AppleHaber.com oldu.steve jobs a tamamen aykırı olan ve ticari kaygılarla ürün çıkarmaya başlayan apple haberlerinin en üstte olması da bunun sonuçlarından birisi.
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revelax 6 yıl
Sınırlı hafıza olayında bence şöyle bir sorun var elin amerikalısı japonunda son gaz internet var onlar için BULUT sistem düşünüp sabit hafıza koyuyorlar peki biz napalım burdaki kanı hızıyla
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regaibyigit. 6 yıl
-technology4ever-
ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 GPU ile birlikte yazılım desteğini de dikkate alırsak ve fiyatıda uygun olursa Android tarafındaki en iyi tablet olacak gibi gözüküyor. Fakat Googleın Nexus 4 için açıklanan fiyat politikası doğruysa ben pek fiyat/performans ürünü olacağını düşünmüyorum.

bence 600 dolara yakın konumlandırılır bu tablet
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-technology4ever- 6 yıl
ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 GPU ile birlikte yazılım desteğini de dikkate alırsak ve fiyatıda uygun olursa Android tarafındaki en iyi tablet olacak gibi gözüküyor. Fakat Google'ın Nexus 4 için açıklanan fiyat politikası doğruysa ben pek fiyat/performans ürünü olacağını düşünmüyorum.
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regaibyigit. 6 yıl
JohnLord
regaibyigit.isterse 10000 x 5000 pixel olsun androidde bunu destekleyecek uygulama yokki
ipad zaten çıktığında birsürü uygulaması vardı dime daha yeni yeni adapte oluyorlar retina ekrana o çözünürlüğe uygulama yazılımcıları sen anca boş boş konuş

Ya androidin daha neyini savunuyosunuz tablet için twitter uygulaması yok daha çok mu zor iphone 5 çıktığı sabah twittera güncelleme geldi iphone 5 ekran uyumluluğuyla ilgili ama android tarafını takan yok.
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JohnLord 6 yıl
regaibyigit.
isterse 10000 x 5000 pixel olsun androidde bunu destekleyecek uygulama yokki

ipad zaten çıktığında birsürü uygulaması vardı dime daha yeni yeni adapte oluyorlar retina ekrana o çözünürlüğe uygulama yazılımcıları sen anca boş boş konuş
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bkadem 6 yıl
Illuminn
1.7 GHz olması iyi de, bunu kullanabilecek uygulama yok

Android'in donanım sömürücü olduğunu bir işletim sistemi olduğunu unuttunuz galiba.
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emreee85 6 yıl
fiyatı ipad ile rekabet edecek seviyede olursa başta ben olmak üzere çok müşterisi olur.
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