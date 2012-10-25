Samsung Nexus 10'a ait kullanım kılavuzu sızdı

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Son iki senedir akıllı telefonlarını üretmesi için Samsung ile işbirliğine giden Google, bu yıl dördüncü nesil Nexus için LG'yi tercih etti, ancak uzun süredir yakın ilişkiler yürüttüğü uzak doğulu iş ortağıyla olan donanım bağını tamamiyle koparmadı. Çeşitli kaynaklar aracılığıyla Manta kod adlı bir tablet bilgisayar geliştirdiği doğrulan Samsung'un ilk Nexus tablet bilgisayarına ait kullanım kılavuzu Koreli bir internet sitesi tarafından internete sızdırıldı.
Nexus 10 ismiyle çıkış yapması beklenen tabletin ön ve arkada iki kameraya, ekranının alt kısmında bir uyarı LED'ine, çift hoparlöre ve arka kısmında büyük bir Nexus amblemine sahip olduğunu gün yüzüne çıkaran kullanma kılavuzu, tasarım hususunda da önemli ipuçları taşıyor. Galaxy Note 10.1'e oldukça benzeyen çizgilerin tercih edildiği aygıtın arka kapağının üst bölümü kablosuz teknoloji antenlerinin düzgün çalışabilmesi adına farklı bir materyalle kaplanmış. Bu durum, cihazın metalik bir gövdeyi beraberinde getireceğini gösteriyor olabilir.
10.1 inç ya da 11.8 inçlik WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekran, 1.7GHz çift ARM Cortex-A15 işlemci, yeni nesil ARM Mali-T604 GPU, Exynos 5 Dual çipset, 16/32GB dahili hafıza ve kömür grisi renk seçeneğiyle çıkış yapacağı iddia edilen Samsung Nexus 10, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu yüklü olarak gelecek. Resmi duyurunun 29 Ekim'deki New York etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
http://www.seeko.co.kr/zboard4/zboard.php?id=freeboard&page=2&sn1=&divpage=81&sn=off&ss=on&sc=off&select_arrange=headnum&desc=asc&no=464270 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon dedim ya la, tablet olacaktı o :)
bi kere hafıza kartı desteği yok. çıkarılamayan arka kapak ve çıkarılamayan pilli nexus 4. kaldı ki bu eksikliklere cihazın pil ve hafıza detaylarını eklersek işin nereye vardığı görülebilir.
ve bu androidin açık ve özgür felsefesine aykırı. bence en son alınabilir nexus geçen sene çıktı. bu senekiler içime sinmedi. saf android olmasına rağmen.
donanımsal özellikleri zirve olsa bile bu tip ticari kaygılarla yapılan kısıtlamalar pek hoş değil.
özellikleri üst düzey ama ben note 10.1 i buna tercih ederim ve galaxy nexus alırım 4. cüsünün yerine. başkası en son teknoloji ister ama ben severek kullanabileceğim teknolojiyi istiyorum.
Donanimhaber=AppleHaber.com oldu.steve jobs a tamamen aykırı olan ve ticari kaygılarla ürün çıkarmaya başlayan apple haberlerinin en üstte olması da bunun sonuçlarından birisi.
bence 600 dolara yakın konumlandırılır bu tablet
Ya androidin daha neyini savunuyosunuz tablet için twitter uygulaması yok daha çok mu zor iphone 5 çıktığı sabah twittera güncelleme geldi iphone 5 ekran uyumluluğuyla ilgili ama android tarafını takan yok.
ipad zaten çıktığında birsürü uygulaması vardı dime daha yeni yeni adapte oluyorlar retina ekrana o çözünürlüğe uygulama yazılımcıları sen anca boş boş konuş
Android'in donanım sömürücü olduğunu bir işletim sistemi olduğunu unuttunuz galiba.
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