Samsung Nexus 10'a ait kullanım kılavuzu sızdı





Son iki senedir akıllı telefonlarını üretmesi için Samsung ile işbirliğine giden Google, bu yıl dördüncü nesil Nexus için LG'yi tercih etti, ancak uzun süredir yakın ilişkiler yürüttüğü uzak doğulu iş ortağıyla olan donanım bağını tamamiyle koparmadı. Çeşitli kaynaklar aracılığıyla Manta kod adlı bir tablet bilgisayar geliştirdiği doğrulan Samsung'un ilk Nexus tablet bilgisayarına ait kullanım kılavuzu Koreli bir internet sitesi tarafından internete sızdırıldı.

Nexus 10 ismiyle çıkış yapması beklenen tabletin ön ve arkada iki kameraya, ekranının alt kısmında bir uyarı LED'ine, çift hoparlöre ve arka kısmında büyük bir Nexus amblemine sahip olduğunu gün yüzüne çıkaran kullanma kılavuzu, tasarım hususunda da önemli ipuçları taşıyor. Galaxy Note 10.1'e oldukça benzeyen çizgilerin tercih edildiği aygıtın arka kapağının üst bölümü kablosuz teknoloji antenlerinin düzgün çalışabilmesi adına farklı bir materyalle kaplanmış. Bu durum, cihazın metalik bir gövdeyi beraberinde getireceğini gösteriyor olabilir.

10.1 inç ya da 11.8 inçlik WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekran, 1.7GHz çift ARM Cortex-A15 işlemci, yeni nesil ARM Mali-T604 GPU, Exynos 5 Dual çipset, 16/32GB dahili hafıza ve kömür grisi renk seçeneğiyle çıkış yapacağı iddia edilen Samsung Nexus 10, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu yüklü olarak gelecek. Resmi duyurunun 29 Ekim'deki New York etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.





http://www.seeko.co.kr/zboard4/zboard.php?id=freeboard&page=2&sn1=&divpage=81&sn=off&ss=on&sc=off&select_arrange=headnum&desc=asc&no=464270