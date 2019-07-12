Samsung, Note 10 ile birlikte yeni bir kulaklık da tanıtabilir

Samsung, ses ürünlerine yabancı değil, zira şirket daha önce de kulaklık ve hoparlör çıkarmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin önümüzdeki ay tanıtılacak Samsung Galaxy Note 10 ile birlikte yeni bir kulaklık da duyuracağı söyleniyor.

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WinFuture.de internet sitesinin editörü Roland Quandt, Samsung'un gürültü önleme özelliğine sahip yeni bir kulaklık çıkaracağını iddia etti. Tabi burada aktif gürültü önleme teknolojisinden bahsediyoruz. Yani şirketin yeni kulaklığı pasif gürültü önlemeye kıyasla daha etkili bir performans sergileyecek.

Tanıtım tarihi 7 Ağustos

Kulaklıkların "gerçek" anlamda kablosuz kulaklık olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Samsung'un Galaxy Buds ile elde ettiği başarıyı düşünürsek şirketin yine tam kablosuz bir kulaklık çıkarması pek sürpriz olmayacak.

Merakla beklenen Galaxy Note 10, 7 Ağustos'ta New York'ta düzenlenecek "Unpacked" etkinliğinde tanıtılacak. Bu da yeni kulaklıkla ilgili tüm detayları öğrenebilmemiz için bir ay daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

https://twitter.com/rquandt/status/1149016787624878080