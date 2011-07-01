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Samsung, Series 9 ailesinin yeni üyelerini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung, tasarımıyla ve teknik özellikleriyle göz dolduran Series 9 dizüstü ailesinin üçü 13,3 inç ve ikisi 11,6 inç olmak üzere 5 yeni üyesini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan modellerden farklı olarak yeni üyeler 6GB'a kadar sistem belleği ve 256GB'a depolama alanı sunuyor.

11.6 inçlik NP900X1B-A02US, işlem gücünü Core i3-2357M'den alırken; 2GB'lık sistem belleği ve 64GB'lık SSD ile geliyor. 11.6 inçlik NP900X1B-A01US ise tıpkı kardeşi gibi işlem gücünü i3-2357M'den alıyor ancak üzerinde 4GB'lık sistem belleği ve 128GB'lık SSD bulunduruyor. Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak olan iki bilgisayarında fiyatları 1049 ve 1249 dolar olarak belirlenmiş.

13 inçlik NP900X3A-B01US, üzerinde Core i5-2467M, 4GB'lık sistem belleği ve 128GB'lık SSD bulundururken; NP900X3A-B02US ise aynı işlemci ve sistem belleğinin yanı sıra 2 kat daha fazla depolama alnı sunuyor. Yeni üyelerin en gelişmişi NP900X3A-A05US ise gücünü Core i7-2617M işlemciden alırken; 6GB'lık sistem belleği ve 256GB'lık depolama birimiyle geliyor. Her üç bilgisayarında fiyatları sırasıyla 1349 dolar, 1649 dolar ve 2049 dolar olarak belirlenmiş. Son olarak fiyatların Amerika pazarı için geçerli olduğunu belirtelim...


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pierce 8 yıl
o naaasiiii fiyaaat yaaa
yuuuhhh !!
2000 $ = 3bin liradan fazla
ancak yuh diyorum..
hayalini bile kurma ulan !
der gibi bir fiyat..
ulan intel şu düşük güçle çalışan işlemcilerini resmen dürüm yapmışsın
almak isteyene veriyorsun ".."
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muratgokce 8 yıl
Bu modeller Türkçe klavye ile mi geliyor acaba?
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Mimar SaNAN 8 yıl
tasarım güzelde fiyatı çok olur TR'de
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séquestre 8 yıl
Çok güzel bir tasarımı var..
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Faux Carnival 8 yıl
İşte şimdi oldu! Zaten Macbook Air'dan üstündü ama Apple'cıların en büyük kozu 256GB SSD idi. Üstün özelliklerine gelirsek:

- Arka aydınlatmalı klavye
- Daha ince
- Daha hafif
- USB 3.0
- HDMI
- 400-nit ekran

Zaten ödül üstüne ödül alarak, satış rekorları kırarak kalitesini kanıtladı Samsung 9 Serisi. Macbook Air'daki antika Core 2 Duo'lara 1.5 kat fark atıyordu yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri ile. Şimdi i7 ve 6GB hafıza seçenekleri ile en üst seviyeye ulaşmış.
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sdsn 8 yıl
çok pahalı be. türkiye'ye geliş fiyatı 3000 doları bulur
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face1tr 8 yıl
şöyle ince güzel bi şey alıp atsam çantaya, bisikletle, yürüyerek dağlarda bayırda dolaşsam, kaybolsam, akşam çadırımda güncemi tutsam, gün içinde çektiğim fotoğrafları işleyip bloğuma atsam... ahha lan ah, kuruttu bu şehir beni... duyun beni donanimhaber, sponsor neyim olun, verin elim böyle afilli bir cihaz, düşeyim yollara.
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sahoron 8 yıl
Laptop adam gibi laptop ama buna bir ucuz alternatif olarak amd işlemci koysalar hem intele yakın performansı olur hemde laptopdada oyun oynayabiliriz hatta daha ucuz olur. O kadar para döküyorsun ama oyun oynayamıyorsun:S
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savinelli 8 yıl
manyakurt
Yeni üyelerin en gelişmişi NP900X3A-A05US ise gücünü Core i7-2617M işlemciden alırken; 6GBlık sistem belleği ve 256GBlık depolama birimiyle geliyor.
Birkaç gün önce buna benzer özellikler yazdığımda, hayal kurmak ne güzel saydır anasını satayım falan dediler ::D tam bekledigim gibi degil ama geliyor yavaş yavaş, i7 2630qm, 8gb ram tamamdır. :D

bu özelliklerle bu sistemi yapsa yapsa apple macbook air e entegre ederek yapar ama o da türkiye pazarında anasının gözüne satılır. samsung falan da işte 2-3 yıl sonra bazı özellikleri değiştirerek kopyasını çıkartır. baksana fotodan gördüğüm kadarı ile şarj soketine kadar kopya..
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umutarslan.com 8 yıl
manyakurt
Yeni üyelerin en gelişmişi NP900X3A-A05US ise gücünü Core i7-2617M işlemciden alırken; 6GBlık sistem belleği ve 256GBlık depolama birimiyle geliyor.
Birkaç gün önce buna benzer özellikler yazdığımda, hayal kurmak ne güzel saydır anasını satayım falan dediler ::D tam bekledigim gibi degil ama geliyor yavaş yavaş, i7 2630qm, 8gb ram tamamdır. :D

paran warsa hayal kurabilirsin :D biz bi laptoba 2bin dolar veremediğimiz için hayal bile kurmadık :D:D:D
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manyakurt 8 yıl
Yeni üyelerin en gelişmişi NP900X3A-A05US ise gücünü Core i7-2617M işlemciden alırken; 6GB'lık sistem belleği ve 256GB'lık depolama birimiyle geliyor.

Birkaç gün önce buna benzer özellikler yazdığımda, hayal kurmak ne güzel saydır anasını satayım falan dediler ::D tam bekledigim gibi degil ama geliyor yavaş yavaş, i7 2630qm, 8gb ram tamamdır. :D
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dinazoor2001 8 yıl

manyakurt

Yeni üyelerin en gelişmişi NP900X3A-A05US ise gücünü Core i7-2617M işlemciden alırken; 6GB'lık sistem belleği ve 256GB'lık depolama birimiyle geliyor.


Birkaç gün önce buna benzer özellikler yazdığımda, hayal kurmak ne güzel saydır anasını satayım falan dediler ::D tam bekledigim gibi degil ama geliyor yavaş yavaş, i7 2630qm, 8gb ram tamamdır. :D



ram i de sen tamamlarsın olur biter:)
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