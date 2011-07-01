Samsung, Series 9 ailesinin yeni üyelerini tanıttı

Samsung, tasarımıyla ve teknik özellikleriyle göz dolduran Series 9 dizüstü ailesinin üçü 13,3 inç ve ikisi 11,6 inç olmak üzere 5 yeni üyesini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan modellerden farklı olarak yeni üyeler 6GB'a kadar sistem belleği ve 256GB'a depolama alanı sunuyor.

11.6 inçlik NP900X1B-A02US, işlem gücünü Core i3-2357M'den alırken; 2GB'lık sistem belleği ve 64GB'lık SSD ile geliyor. 11.6 inçlik NP900X1B-A01US ise tıpkı kardeşi gibi işlem gücünü i3-2357M'den alıyor ancak üzerinde 4GB'lık sistem belleği ve 128GB'lık SSD bulunduruyor. Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak olan iki bilgisayarında fiyatları 1049 ve 1249 dolar olarak belirlenmiş.

13 inçlik NP900X3A-B01US, üzerinde Core i5-2467M, 4GB'lık sistem belleği ve 128GB'lık SSD bulundururken; NP900X3A-B02US ise aynı işlemci ve sistem belleğinin yanı sıra 2 kat daha fazla depolama alnı sunuyor. Yeni üyelerin en gelişmişi NP900X3A-A05US ise gücünü Core i7-2617M işlemciden alırken; 6GB'lık sistem belleği ve 256GB'lık depolama birimiyle geliyor. Her üç bilgisayarında fiyatları sırasıyla 1349 dolar, 1649 dolar ve 2049 dolar olarak belirlenmiş. Son olarak fiyatların Amerika pazarı için geçerli olduğunu belirtelim...