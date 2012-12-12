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Samsung, Smart TV uygulamalarını çocuklara yönelik olarak genişletiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı televizyon çözümleriyle sektör devlerinden birisi haline gelen Samsung, her geçen gün farklı hedef kitleleriyle Smart TV uygulamalarını genişletiyor.

Firma dünyanın çocuklara yönelik ilk interaktif akıllı TV uygulamaları olarak tanımladığı 6 yeni uygulamayı lanse etti. Yeni uygulamalar ile çocuklar hareketle kontrol, sanal ayna ve mobil cihaz bağlantı özelliklerini kullanarak etkileşime geçebiliyor. 

Samsung'un sunduğu 6 yeni uygulama Playing Nado Hutos, Sticker Theater, Gingerbread Man, Three Little Pigs, Kindergarten ve Best Kids Song şeklinde. Uygulamalar modellere gönderilmeye başlandı. 

Playing Nado Hutos uygulaması Akıllı Etkileşim özelliğine uyumlu. Çocuklar Hutos adlı karakterle ellerini kamera önünde hareket ettirerek etkileşime girebiliyor. Farklı hareketlere göre Hutos tepki verirken, hikayesini isterseniz video yoluyla size anlatabiliyor. 

Sticker Theater ise çocukların film çekme imkanı bularak üretkenliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar uygulamada sahne, karakter ve mekanı belirleyerek mobil uygulama yardımıyla seslendirmeleri de yapıyor ve ortaya çıkan filmi Akıllı Hub yardımıyla televizyonda izleyebiliyor. 

Gingerbread Man ve Three Little Pigs de benzer bir yapıya sahip ve Play mağazasından indireceğiniz uygulamalar ile işlevsellik kazanıyor. 

Kindergarten ise kamerayı kullanarak televizyonu sanal bir aynaya dönüştürmenizi sağlıyor. Çocuklar her kelimeyi belirli dans hareketleriyle tekrarlamaya çalışıyor. Sonra da ekranda tekrar izleyebiliyor. Best Kids Song ise benzer şekilde kamera önünde klasik şarkılar ile dans etme imkânı sunuyor. 

Samsung toplamda 90 uygulamayı Smart TV platformuna sunmuş oldu. Yıl bitmeden bu sayının 180'e çıkması planlanıyor. 

Samsung Electronics Türkiye, Tüketici Elektroniği Direktörü Lemi Paksoy; geçtiğimiz birkaç yılda sezgisel kontrol ve etkileşim yolları sunmaya odaklandıklarını  ve küçük çocukların bu sayede Smart TV'lerle etkileşiminin kolaylaştığını belirtti.  

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eternity 6 yıl
Samsung geliştire dursun,Philips uçmuş bile.

m.youtube.com/...
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Smart TV kullanan arkadaşlar film konusunda Smart TV ' yi yeterli buluyorlar mı?Memnunlar mı?3D ve HD filmler konusunda nasıl , sorunsuz bir şekilde izlenebiliyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
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@CAN@ 6 yıl Tek Kural Ahmet Kural
Sorma Kalbim Sorma

Smart TV kullanan arkadaşlar film konusunda Smart TV ' yi yeterli buluyorlar mı?Memnunlar mı?3D ve HD filmler konusunda nasıl , sorunsuz bir şekilde izlenebiliyor mu?

Samsung 40 es 7000 serisi kullanıcısı olarak samsungun 3d bluray oynatıcısı ile mükemmel bir 3d deneyimi ve Hd deneyimi yaşatıyor diyebilirim.Yalnız şu da bir gerçek ki 3d olayı dahada geliştirilmeli.
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