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Samsung, USB girişinden güç alan LCD monitörünü duyurdu

Samsung, güç ihtiyacını USB girişinden karşılayan LCD monitörünü tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, USB girişinden güç alan LCD monitörünü duyurdu
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Elektronik pazarının güçlü isimlerinden Samsung, USB girişinden güç ihtiyacını karşılayan LCD monitörünü duyurdu. 18.5 inç boyuta sahip olan LCD monitör, 6.3W'lık güç tüketimini USB girişinden karşılayabiliyor. 1366x768 çözünürlüğe sahip olduğu belirtilen LCD monitörün parlaklık değeri 250 cd/m2, kontrast oranı ise 1000:1 olarak açıklandı. Köşe aydınlatma sisteminin kullanıldığı monitörlerde LED aydınlatma sistemi yer alıyor.

Samsung, USB girişinden güç alan LCD monitörlerin seri üretimine 2011 yılı itibari ile başlanacağını belirtti.

Samsung, USB girişinden güç alan LCD monitörünü duyurdu
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umut_baris 6 yıl
namigencan
Samsung bu konunun kralı olduğunu herkes biliyor zaten. Bunların acilen yaygınlaşmasını 4 dözle bekliyoruz.

Hp bunu daha önce yapmıştı. ÜStelik ethernet portundan güç alıyor. Usb e oranla daha az güç çekiyor. Samsung yine güç tüketimi konusunda vasat konumda kalmış.
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nirvanha 6 yıl
Güzel hort :) ama daha iyileride var =)
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siLahsz 9 yıl
on numara olmuş. çıkar çıkmaz bir tane alacam kasaya direk monte etmeyi düşünüyorum
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DH Misafiri 9 yıl
aynen ordaki çift usb
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DH Misafiri 9 yıl
ama vga bile daha kaliteli
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omer1965 9 yıl
webcam le monitör deki görüntü aktarım işini karıştırmayın arkadaşlar çok farklı şeyler..
birisi görüntü kaynagı diğeri o görüntüğü seyretme cihazı, kaldıki usb webcami monitöre direkt baglayamıyorsunuz..
bu kadar basit olsaydı HD işiyle felan uğraşmazlardı
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leech 9 yıl
Süper fikir,işlev kısa sürede uygun fiyatta yaygınlaşması dileğiyle
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rcelik21 9 yıl
Kablosuz güç transferi de geliyo yakında artık hiç kablo olmicak hayatımızda ama hastanelerin, kanserlilerin sayısı da artcak maalesef.
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CriticalWave 9 yıl
USB nin görüntü aktarımını duymayanmı:S Webcamlar nasıl görüntü aktarımı yapyıro PC ye???
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aydogdu1453 9 yıl
sammy bir4 adım önde şu anda ama bizim usb 2.0lar bu işi yapabilir mi ? Anakartım asus p4pe-x
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stradivardi 9 yıl
anakart gigabyte ın anakartı değilse usb den en fazla 5v.0,5A.2=5w güç çekiyor
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exeter 9 yıl
Bizim gibi turkiyede orjinal guc kaynagi almaktansa makine yansin mantiginda dusunen insanlarin oldugu bir ulkede surekli servis gorebilecek yada surekli anakart usbleri yakabilecek bir urun daha. ben samsung yerine olsam tr ye satmam bu urunu.
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