Samsung, USB girişinden güç alan LCD monitörünü duyurdu

Elektronik pazarının güçlü isimlerinden Samsung, USB girişinden güç ihtiyacını karşılayan LCD monitörünü duyurdu. 18.5 inç boyuta sahip olan LCD monitör, 6.3W'lık güç tüketimini USB girişinden karşılayabiliyor. 1366x768 çözünürlüğe sahip olduğu belirtilen LCD monitörün parlaklık değeri 250 cd/m2, kontrast oranı ise 1000:1 olarak açıklandı. Köşe aydınlatma sisteminin kullanıldığı monitörlerde LED aydınlatma sistemi yer alıyor.

Samsung, USB girişinden güç alan LCD monitörlerin seri üretimine 2011 yılı itibari ile başlanacağını belirtti.