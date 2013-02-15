Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2013 etkinliği kapsamında lansmanını yaptığı DV150F ile WB250F modellerinin sevkiyatına başladığını açıkladı.

Sevkiyatına başlanan dijital kameralardan DV150F, ön yüzüne yerleştirilen 1.48-inç büyüklüğündeki LCD ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Bu ekran sayesinde kendi fotoğrafınızı veya sevdiklerinizle beraber fotoğrafınızı kolay şekilde çekilebiliyorsunuz.

Her iki dijital kamerada kablosuz veri aktarım teknolojisi olan Wi-Fi'ya destek veriliyor. Wi-Fi özelliği sayesinde yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza kablolara gereksinim duymaksızın aktarabiliyorsunuz. Çekimlerinizi Wi-Fi desteği sunan LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzu, tabletinizi bir vizör gibi kullanabiliyorsunuz ve dijital kameraları uzaktan yönetebiliyorsunuz. Hatta çekimlerinizi e-posta aracılığıyla arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz gibi sosyal ağlarda (örn: Facebook) paylaşabiliyorsunuz.



DV150F'in tavsiye edilen perakende satış fiyatı 149.99$ iken, WB250F'te fiyat 249.99$ seviyesine çıkıyor. Merak edenler için her iki dijital kameranın başlıca teknik özellikleri şu şekilde;



DV150F:











Teknik özellikler:



96 mm x 55 mm x 18 mm ebatlarında ve 116 gram ağırlığında tasarım



1.48-inç büyüklüğünde ön LCD ekran, 2.7-inç büyüklüğünde ana LCD ekran

1/2.33-inç, 16.2 megapiksel CCD sensör

25 - 125 mm f/2.5 - 6.3 objektif (5x optik yakınlaştırma)

Görüntü stabilizasyon teknolojisi



80 - 3.200 ISO aralığı

1/2000 sn'ye kadar enstantane hızı

1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (30 FPS), 320 x 240 piksel (30 FPS) video kaydı

microSD, microSDHC, microSDXC kart desteği

Wi-Fi bağlantısı desteği

Lityum iyon batarya





WB250F:



Teknik özellikler:



206 mm x 62 mm x 22 mm ebatlarında ve 226 gram ağırlığında tasarım

3.0-inç büyüklüğünde dokunmatik LCD ekran



1/2.33-inç, 14.2 megapiksel BSI-CMOS sensör

24 - 432 mm f/3.2 - 5.8 objektif (18x optik yakınlaştırma)

Görüntü stabilizasyon teknolojisi



100 - 3.200 ISO aralığı

1/2000 sn'ye kadar enstantane hızı

1920 x 1080 piksel (30 FPS), 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (30 FPS), 320 x 240 piksel (30 FPS) video kaydı

SD, SDHC, SDXC kart desteği

Wi-Fi bağlantısı desteği

Lityum iyon batarya