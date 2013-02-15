Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı

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Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2013 etkinliği kapsamında lansmanını yaptığı DV150F ile WB250F modellerinin sevkiyatına başladığını açıkladı.
Sevkiyatına başlanan dijital kameralardan DV150F, ön yüzüne yerleştirilen 1.48-inç büyüklüğündeki LCD ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Bu ekran sayesinde kendi fotoğrafınızı veya sevdiklerinizle beraber fotoğrafınızı kolay şekilde çekilebiliyorsunuz.
Her iki dijital kamerada kablosuz veri aktarım teknolojisi olan Wi-Fi'ya destek veriliyor. Wi-Fi özelliği sayesinde yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza kablolara gereksinim duymaksızın aktarabiliyorsunuz. Çekimlerinizi Wi-Fi desteği sunan LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzu, tabletinizi bir vizör gibi kullanabiliyorsunuz ve dijital kameraları uzaktan yönetebiliyorsunuz. Hatta çekimlerinizi e-posta aracılığıyla arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz gibi sosyal ağlarda (örn: Facebook) paylaşabiliyorsunuz.
DV150F'in tavsiye edilen perakende satış fiyatı 149.99$ iken, WB250F'te fiyat 249.99$ seviyesine çıkıyor. Merak edenler için her iki dijital kameranın başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
DV150F:
Teknik özellikler:
- 96 mm x 55 mm x 18 mm ebatlarında ve 116 gram ağırlığında tasarım
- 1.48-inç büyüklüğünde ön LCD ekran, 2.7-inç büyüklüğünde ana LCD ekran
- 1/2.33-inç, 16.2 megapiksel CCD sensör
- 25 - 125 mm f/2.5 - 6.3 objektif (5x optik yakınlaştırma)
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 80 - 3.200 ISO aralığı
- 1/2000 sn'ye kadar enstantane hızı
- 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (30 FPS), 320 x 240 piksel (30 FPS) video kaydı
- microSD, microSDHC, microSDXC kart desteği
- Wi-Fi bağlantısı desteği
- Lityum iyon batarya
WB250F:
Teknik özellikler:
- 206 mm x 62 mm x 22 mm ebatlarında ve 226 gram ağırlığında tasarım
- 3.0-inç büyüklüğünde dokunmatik LCD ekran
- 1/2.33-inç, 14.2 megapiksel BSI-CMOS sensör
- 24 - 432 mm f/3.2 - 5.8 objektif (18x optik yakınlaştırma)
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 100 - 3.200 ISO aralığı
- 1/2000 sn'ye kadar enstantane hızı
- 1920 x 1080 piksel (30 FPS), 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (30 FPS), 320 x 240 piksel (30 FPS) video kaydı
- SD, SDHC, SDXC kart desteği
- Wi-Fi bağlantısı desteği
- Lityum iyon batarya
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