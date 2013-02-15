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Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı

6 yıl
2,9b
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3
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2013 etkinliği kapsamında lansmanını yaptığı DV150F ile WB250F modellerinin sevkiyatına başladığını açıkladı.
Sevkiyatına başlanan dijital kameralardan DV150F, ön yüzüne yerleştirilen 1.48-inç büyüklüğündeki LCD ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Bu ekran sayesinde kendi fotoğrafınızı veya sevdiklerinizle beraber fotoğrafınızı kolay şekilde çekilebiliyorsunuz.
Her iki dijital kamerada kablosuz veri aktarım teknolojisi olan Wi-Fi'ya destek veriliyor. Wi-Fi özelliği sayesinde yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza kablolara gereksinim duymaksızın aktarabiliyorsunuz. Çekimlerinizi Wi-Fi desteği sunan LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzu, tabletinizi bir vizör gibi kullanabiliyorsunuz ve dijital kameraları uzaktan yönetebiliyorsunuz. Hatta çekimlerinizi e-posta aracılığıyla arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz gibi sosyal ağlarda (örn: Facebook) paylaşabiliyorsunuz.
DV150F'in tavsiye edilen perakende satış fiyatı 149.99$ iken, WB250F'te fiyat 249.99$ seviyesine çıkıyor. Merak edenler için her iki dijital kameranın başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
DV150F:

Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı

Teknik özellikler:
  • 96 mm x 55 mm x 18 mm ebatlarında ve 116 gram ağırlığında tasarım
  • 1.48-inç büyüklüğünde ön LCD ekran, 2.7-inç büyüklüğünde ana LCD ekran 
  • 1/2.33-inç, 16.2 megapiksel CCD sensör
  • 25 - 125 mm f/2.5 - 6.3 objektif (5x optik yakınlaştırma)
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 80 - 3.200 ISO aralığı
  • 1/2000 sn'ye kadar enstantane hızı
  • 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (30 FPS), 320 x 240 piksel (30 FPS) video kaydı
  • microSD, microSDHC, microSDXC kart desteği
  • Wi-Fi bağlantısı desteği
  • Lityum iyon batarya

Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı
WB250F:
Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı
Teknik özellikler:
  • 206 mm x 62 mm x 22 mm ebatlarında ve 226 gram ağırlığında tasarım
  • 3.0-inç büyüklüğünde dokunmatik LCD ekran
  • 1/2.33-inç, 14.2 megapiksel BSI-CMOS sensör
  • 24 - 432 mm f/3.2 - 5.8 objektif (18x optik yakınlaştırma)
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 100 - 3.200 ISO aralığı
  • 1/2000 sn'ye kadar enstantane hızı
  • 1920 x 1080 piksel (30 FPS), 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (30 FPS), 320 x 240 piksel (30 FPS) video kaydı
  • SD, SDHC, SDXC kart desteği
  • Wi-Fi bağlantısı desteği
  • Lityum iyon batarya
Samsung, Wi-Fi özellikli DV150F ile WB250F'in sevkiyatına başladı

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DH Misafiri 3 yıl
2007 model samsung cep telefonumun 2 megapiksellik kamerası bu makineden daha iyi fotoğraf çekiyor
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RAN7843 6 yıl
Samsung hizli hizli ne satarsam kar deyip piyasaya saliyorrr Samsung sadece televizyonlari hosuma gidiyorrrr
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarımı hoş olmuş. Ama 3g olmadiktan sonra wifi olsa ne olur olmasa ne olur. Tabii kisinin telefon veya pc si yoksa orası ayrı.

Veya telefondan Hotspot ile interneti aktaricaksin.
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