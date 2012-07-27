Samsung, Wi-Fi özellikli aynasız kamerası NX1000'i 699$'dan satışa sundu

Samsung, nisan ayında lanse ettiği aynasız kamerası NX1000'in, 20-50 mm f/3.5-5.6 objektifle birlikte 699$'dan satışına başladı.



Fotoğraf meraklılarının beğenisine göre siyah, beyaz ve pembe renk seçeneklerine sahip NX1000, 20.3 megapiksel çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, 100 - 12.800 ISO aralığı, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı, Full HD video kaydı, yüz algılama sistemi, 3.0-inç boyutunda TFT-LCD ekran, SD / SDHC / SDXC bellek kartı desteği, HDMI portu, CIPA standartlarına göre 320 çekime olanak tanıyan batarya ve Wi-Fi özelliğini bünyesinde barındırıyor.

Kablosuz veri aktarım teknolojisi Wi-Fi sayesinde yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuzda, tabletinizde, LCD televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz; Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz veya arkadaşlarınıza e-posta yoluyla gönderebiliyorsunuz.



http://www.samsung.com/my/consumer/camera-camcorder/nx-system/nx-cameras/EV-NX1000DFWMY?subsubtype=nx-style