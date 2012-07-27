Samsung, Wi-Fi özellikli aynasız kamerası NX1000'i 699$'dan satışa sundu

Haber Editörü
Samsung, nisan ayında lanse ettiği aynasız kamerası NX1000'in, 20-50 mm f/3.5-5.6 objektifle birlikte 699$'dan satışına başladı.
Fotoğraf meraklılarının beğenisine göre siyah, beyaz ve pembe renk seçeneklerine sahip NX1000, 20.3 megapiksel çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, 100 - 12.800 ISO aralığı, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı, Full HD video kaydı, yüz algılama sistemi, 3.0-inç boyutunda TFT-LCD ekran, SD / SDHC / SDXC bellek kartı desteği, HDMI portu, CIPA standartlarına göre 320 çekime olanak tanıyan batarya ve Wi-Fi özelliğini bünyesinde barındırıyor.
Kablosuz veri aktarım teknolojisi Wi-Fi sayesinde yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuzda, tabletinizde, LCD televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz; Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz veya arkadaşlarınıza e-posta yoluyla gönderebiliyorsunuz.
http://www.samsung.com/my/consumer/camera-camcorder/nx-system/nx-cameras/EV-NX1000DFWMY?subsubtype=nx-style Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony'nin Nex sınıfına denk gelen bir cihaz sanırım.
Sorunlari;
1- AF netleme hizinin hareketli nesneleri yakalayamayacak kadar yavas olmasi.
2- 20-50 kit lensinde OIS ozelligi olmamasi nedeniyle 1/100 perde hizinin altindaki fotolar eldeki titreme sebebiyle hafif netsiz cikiyor. 1/100 aiti dusuk perde hizindaki fotolarda mukemmel keskinligi ancak flasi acarak yada tripod kullanarak aliyorsunuz.
Nex5n serisi ve diger esdeger pahali modellere gore daha keskin sonuc veriyor.
Gun isiginda elde cektigim fotograflarin %100 crop'undan net kareler cikardigimi soylersem sanirim keskinlik derecesi daha iyi anlasilacaktir.
Bir 5dmk2 kullanicisi olarak cep tipi kameralarin icinde en tatmin edici diyebilirim
Resim yükleyebilirseniz, söyledikleriniz desteklenmiş olur
test eden varsa yazar eger test etmediysen birakin daha cihazi gormeden sadece yazmak icin yazanlarin laf olasun diye yaziyor sanki.
büyük makina taşımak istemiyor artık kimse.
daha iyi olur, ellerindeki DSLR ları satarlar bize kalır piyasa.
Kablosuz veri aktarım teknolojisi Wi-Fi sayesinde yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuzda, tabletinizde, LCD televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz; Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz veya arkadaşlarınıza e-posta yoluyla gönderebiliyorsunuz.
Bence gereksiz seyler bunlar ama yine de alacak kisi bilir
Ben aldım bu kamerayı çok keskin ve kontrastlı fotolar çekiyor. 5dmk2 kullanan biri olarak çok tatmin edici buluyorum. Wifi ile üzerindeki fotoları anında face-email-v.s. gibi sitelerde paylaşabiliyorsunuz.