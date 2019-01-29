Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı

Samsung'un yatırım yapmayı planladığı alan sadece tüketici teknolojisi değil, aynı zamanda giysi ve tıbbi araştırmalar da şirketin ilgi alanında. Güney Koreli şirketin aldığı akıllı tişört patenti, akciğer fonksiyonlarını analiz edip akıllı telefonunuza gönderebilen bir teknolojiyi gösteriyor.

Acil durum önerileri sunabilecek

Samsung akıllı giysi patentleri konusunda yeni değil. Mesela geçtiğimiz ay spor ayakkabının antrenman sırasında sporcunun performansını gerçek zamanlı olarak kaydetmesine dayanan bir patent almıştı. Bu kez aldığı akıllı tişört patenti ise akciğer aktivitesini izleyen, kaydeden ve nefes alıp verme şeklinize uygun tavsiyeler veren yeni bir teknolojiye işaret ediyor.

https://nl.letsgodigital.org/technologie/samsung-smart-shirt/

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Bu akıllı tişörtünve güçlüğü gibi akciğer aktivitelerini analiz ederek, solunum problemlerini teşhis edeceği belirtilmiş. Doğru tanıyı koymak için kullanıcınıngibi verilerinin de kullanıldığı bu teknoloji,vegibi kronik akciğer hastalıklarını bile tespit edereksunabilecek.