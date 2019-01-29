Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı

Teknoloji Editörü
Samsung'un yatırım yapmayı planladığı alan sadece tüketici teknolojisi değil, aynı zamanda giysi ve tıbbi araştırmalar da şirketin ilgi alanında. Güney Koreli şirketin aldığı akıllı tişört patenti, akciğer fonksiyonlarını analiz edip akıllı telefonunuza gönderebilen bir teknolojiyi gösteriyor.
Acil durum önerileri sunabilecek
Samsung akıllı giysi patentleri konusunda yeni değil. Mesela geçtiğimiz ay spor ayakkabının antrenman sırasında sporcunun performansını gerçek zamanlı olarak kaydetmesine dayanan bir patent almıştı. Bu kez aldığı akıllı tişört patenti ise akciğer aktivitesini izleyen, kaydeden ve nefes alıp verme şeklinize uygun tavsiyeler veren yeni bir teknolojiye işaret ediyor.
https://nl.letsgodigital.org/technologie/samsung-smart-shirt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle