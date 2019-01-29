Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tıbbi alanda da yenilikçi çözümler geliştiriyor. Şirket akciğer hastalıklarını kapsamlı olarak analiz ve tespit eden bir akıllı tişört patenti aldı.
3 ay
1,8b
2
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un yatırım yapmayı planladığı alan sadece tüketici teknolojisi değil, aynı zamanda giysi ve tıbbi araştırmalar da şirketin ilgi alanında. Güney Koreli şirketin aldığı akıllı tişört patenti, akciğer fonksiyonlarını analiz edip akıllı telefonunuza gönderebilen bir teknolojiyi gösteriyor.

Acil durum önerileri sunabilecek

Samsung akıllı giysi patentleri konusunda yeni değil. Mesela geçtiğimiz ay spor ayakkabının antrenman sırasında sporcunun performansını gerçek zamanlı olarak kaydetmesine dayanan bir patent almıştı. Bu kez aldığı akıllı tişört patenti ise akciğer aktivitesini izleyen, kaydeden ve nefes alıp verme şeklinize uygun tavsiyeler veren yeni bir teknolojiye işaret ediyor.
Bu akıllı tişörtün, solunum sıklığı ve güçlüğü gibi akciğer aktivitelerini analiz ederek, solunum problemlerini teşhis edeceği belirtilmiş. Doğru tanıyı koymak için kullanıcının yaşı, cinsiyeti ve boyu gibi verilerinin de kullanıldığı bu teknoloji, zatürre, bronşit ve astım gibi kronik akciğer hastalıklarını bile tespit ederek acil durum önerileri sunabilecek.

https://nl.letsgodigital.org/technologie/samsung-smart-shirt/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 3 ay
İşçilerine mi dağıtacak? Hastalıktan hayatını kaybeden işçiler için özür diledi ama özür onları geri getirmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axixen 3 ay
Bu yüzden pazar liderisin reis. Her zaman hayatı kolaylaştıran ve insanların yanında olduğunu belli eden bir firma oldun. Başkaları gibi insanların cüzdanlarına saldırmıyorsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Genny evinizde havadan su üretecek 3 ay Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı 3 ay 2019 Skoda Kamiq crossover'ın tasarımına ait çizimler paylaşıldı 3 ay Razer Gold artık NetEase oyunlarında kullanılabilecek 3 ay Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor 3 ay SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu 3 ay AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı 3 ay Blue Origin, New Glenn roketi motorları için fabrika inşa ediyor 3 ay OLED ekran üretimini artırmayı planlayan Sharp, Apple'dan sipariş almayı umuyor 3 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor 3 ay Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım 3 ay Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 3 ay Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi 3 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı 3 ay Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle 3 ay Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı 3 ay Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek 3 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II 3 ay WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır 3 ay Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı Sonraki Apple, kullanıcıları yanıltarak abonelik satan uygulamaları yasaklayacak 3 ay GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu 3 ay Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller 3 ay Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon 3 ay CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı 3 ay Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklığı gelecek ay tanıtılabilir 3 ay Curiosity, Mars'tan yeni bir selfie gönderdi 3 ay Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi 3 ay Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi 3 ay Apple da çevrim içi oyun hizmeti alanına girebilir 3 ay Nişasta bazlı şeker nedir? Zararları nelerdir? Kotası neden düşürüldü? 3 ay Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı 3 ay Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor 3 ay LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör 3 ay Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme] 3 ay Samsung önemli bir sensör firmasını satın alabilir 3 ay Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak 3 ay Turing bekleneni vermedi: Nvidia gelir beklentisini düşürdü 3 ay Redmi Go, 80 Euro'nun altındaki rekabetçi fiyatıyla Şubat ayında Avrupa'da satışa sunuluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim