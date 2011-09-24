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Samsung, artık Apple'a karşı daha agresif olacak

7 yıl
10,1b
1
104
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından Associated Press'in haberine göre Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, patent davaları konusunda Apple'a karşı daha agresif olmak için düğmeye basmış durumda.

Samsung'un mobil iletişim cihazlarının küresel pazarlamasından sorumlu tepe yöneticisi Lee Younghee, verdiği röportajda bugünden önceki yaklaşımlarının pasif olduğunu ancak artık kendi haklarını korumak için daha agresif olacaklarını dile getirirken; firmanın güçlü tutumunun ne şekilde olacağı ya da bunun daha fazla patent davası anlamına gelip gelmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ise yapmadı. Apple ile bileşen temini konusundaki ilişkilerine saygıdan ötürü pasif kaldıklarını belirten Lee, Apple ile göz önündeki sorunlara rağmen Samsung'un ilişkiyi sürdürdüğünü ve insaflı davrandığının altını çizdi.

Lee Younghee'nin son açıklamaları da gösteriyor ki Apple'ın Samsung'la olan iş birliğini azaltma girişimleri karşısında Samsung da patent davaları konusunda daha agresif olma yolunu seçmiş durumda. Sıkı okuyucularımızın hatırlayacağı üzere 7.8 milyar dolarlık bileşen siparişi ile Samsung'un 2011'deki en büyük müşterisi durumunda olan Apple, yaşanan gelişmelerle birlikte Samsung'la olan iş birliğini azaltmayı seçerek; başta Toshiba olmak üzere diğer bileşen üreticilerinin paylarını arttırma yoluna gitmişti.

Peki Samsung daha fazla nasıl agresif olacak ? Bu sorunun cevabını ise geride bıraktığımız haftanın başında Kore'den ve son iş günü Hollanda'dan gelen haberler veriyor. Hollanda merkezli Webwereld.nl sitesi Samsung'un Apple'ın kendilerine ait olan patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle 3G destekli iOS cihazlarının yani; iPhone 4, iPhone 3Gs, iPad 2 ve 1.Nesil iPad'in Hollanda da yasaklanması istemiyle Apple'a Lahey'de hukuk mücadelesine başladığını belirtirken; hafta başında yayınlanan Korea Times gazetesinin haberinde ise Samsung'un iPhone 5'in Kore serüveninin başlamasıyla birlikte Apple'a kablosuz bağlantılarla ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle patent davası açmayı planladığı belirtilmişti.

Webwereld.nl sitesinde yer alan haberdeki önemli noktalardan biri ise şu; Apple, Lahey'de Samsung'un dava açmasına neden olan patentlerin kablosuz iletişimin temellerini oluşturduğunu ve FRAND kapsamına (fair, reasonable, and non-discriminatory; adil, makul ve ayrımcı olmayan) girdiğini düşünüyor. FRAND, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olan hukuksal kavramlardan biri. Ayrıntıya girmeden tek bir cümle ile şu şekilde özetlemek mümkün; FRAND kapsamına giren fikri haklarda mucit, "ben bunu istediğim firmaya istediğim fiyattan lisanslarım" diyemiyor. Dolayısıyla eğer Lahey'deki süreçte mahkeme bu patentlerin FRAND kapsamına girdiğine karar verirse; Samsung'un patentlerini Apple'a lisanslamaktan başka bir yolu kalmayacak. Diğer bir deyişle davanın Samsung'un "yükümlülüğü" ile sonuçlanması ihtimal dahilinde. 

Samsung ile Apple arasındaki patent savaşındaki son gelişmeler bunlar. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
Apple ile rakip herkese destek olmak lazım.Appleın yaptığı teknolojileri yada büyüklüğünü bir kenera bırakırsak sırf bu apple alınca kendini birşey zanneden fanlara ve kendini piyasanın efendisi sanıp herkesi ve herşeyi tahdit ederek biryerlere gelen bir firmaya karşı birleşilmesi lazım.Kendisinden 3yıl önce appstore ismini kullanmaya başlayan ve kendisine rakip bile olamayacak bir java sitesini tehdit edecek kadar alçaldı bu şirket.
Apple ile rakip herkese destek olmak lazım.Appleın yaptığı teknolojileri yada büyüklüğünü bir kenera bırakırsak sırf bu apple alınca kendini birşey zanneden fan...
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OvernightSensation 7 yıl
Oh samsung'dan beklediğim de buydu boşuna dememiş atalarımız dinsizin hakkından imansız gelir diye o tekel apple'i kaldırsın ortadan.
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damn2u 7 yıl
Neden hiç bir yönetici en azından böyle popüler konuları denetleyip cezai işlem uygulamıyor? İlla ki şikayet mi edilmesi lazım?


İşi iyice fanatikliğe döken, hakarete kadar götüren kullanıcılar yüzünden hem forumun daimi üyeleri rahatsız oluyor hemde sitenin imajı zedeleniyor, en kısa sürede el atılması lazım bu düzensizliğe.
Neden hiç bir yönetici en azından böyle popüler konuları denetleyip cezai işlem uygulamıyor? İlla ki şikayet mi edilmesi lazım?İşi i...
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engurlu 7 yıl
Sevgili @carnador

Bu konuyu savaşa çevirecek bi durum yok zaten..Bunu yapan apple değil samsung da olsa nokia da olsa aynı şeyi söylerdim ama nerde ortaya çıkmış kullanılan bi teknoloji varsa apple aynı teknolojiyle ortaya çıkıp biz devrim yaptık diyor..Apple in devrimi ilk iphone la başladı sonra bitti..Daha ötesi yok..

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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Zaten samsung samar oglanina cevirdi aplle i :)
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
muhamnet;

elinize, klavyenize sağlık.. bu arada "apple la özgürlük ancak ondan kurtulunca olur" lafınızı direk facebook a yazmak istiyorum müsadeniz varsa
.. çok hoşuma gitti, ölçülü laf atma böyle olur işte ..
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blizzard3 7 yıl
biir ıphone fanboyuyla tartısmamızı telefonun ses kaydedicisiyle cektim buyrun izleyin burdan
fileserve.com/...
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Extreme Victory 7 yıl
blizzard3

biir ıphone fanboyuyla tartısmamızı telefonun ses kaydedicisiyle cektim buyrun izleyin burdan

fileserve.com/...


vaay iyi tufaya getirmissin haberi olmadimi peki, yani anlamadimi senin kayit ettigini


fanboy olursunda kardesim bari cahil olma, iPhone4 s2 den iyi diyor ya hay allahim.
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Psycna 7 yıl
blizzard3

biir ıphone fanboyuyla tartısmamızı telefonun ses kaydedicisiyle cektim buyrun izleyin burdan

fileserve.com/...


siz ikiniz once iphone nasil okunuyor onu ogrenin. sende oda. ayrica cekirdek citleme mevzusunda da lafi oturtmus eleman.
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teksalih 7 yıl blizzard3
blizzard3

biir ıphone fanboyuyla tartısmamızı telefonun ses kaydedicisiyle cektim buyrun izleyin burdan

fileserve.com/...


önce dediki daha iyi sonra diyorki 1.5 sene sonra çıkmış bazı şeyleri daha iyi olmalı sonrada kıyaslamam diyor:D


adam hayatında tek kullandığı iphone kullanmamışkı sgs2:D
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alpa07 7 yıl
apple yakında bitirecekler
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levent_yavuz 7 yıl alpa07
alpa07

apple yakında bitirecekler

Bilim kurgu filmine iyi senaryo olur bundan
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SystemApps 7 yıl
Haberin özeti...
Apple da evlat acısı varken Samsungda da bu kuyruk acısı varken bidaha arkadaş olamayacaklar :D
Samsung müşterisini kaybetti ama zatn pazar lideri olacağını düşündüğüm için artık samsungun apple gibi bir müşteriye ihtiyacı yok.Bir gün herkes samsunglu olacak :D
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OvernightSensation 7 yıl
ANTİ BUG
veto1214
ANTİ BUG
assasin44
Irun_Each_Team İphone 3g çıktığı ilk günden beri sırf apple ile savaşmak için 100lerce model çıkardı samsung, o günden beri ve hiçbir zaman apple kadar başarılı olamadı.Dava açarak ancak egolarını tatmin ederer
SGS 2 yi inceleyiniz.
Saol almayalım son çıkanlardan Samsung galaxy note u inceledik 5.3 ekranı var,takoz gibi aynı
Garsonlar sipariş alırken kullandıkları alete benziyo. Apple samsung gibi her ay bir telefon çıkarmıyo çıkardığındada piyasayıda bir güzel sallıyo
Galaxy note Akılı telefon olarak geçmiyor Note Oalarak geçiyor Yani Akılı telefon-Tablet kırasımobilite için tasarlanmamıstır. Bakınız Dell inde boyle modeli var
shiftdelete.net/...

galaxy note hibrit modeldir yani yeni tarz çıkardığı smartphone olarak geçmiyor tablet ve tel karışımı bir model.
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OvernightSensation 7 yıl
bu ifanlara laf atınca android fan oluyorsun hayır arkadaşım ben android kullanıyorum çünkü şuanlık alternatif yok ama sorarsanız qnx ve meego fanıyım bunlar gelsin bunlara geçerim yani.Taklit konusuna gelince de bütün telefonların menü geçişler az çok aynıdır,cam çerceveyi apple mı icat etti? android deki bildirim çubuğunuda apple ios 5de yapıyor o zaman apple da çaldı araştırınız tek fark şu android cihazlar apple gibi gözü aç ve tekel zihniyetli değiller. Anlatamadan öleceğim şu ifanlara neyin ne olduğunu.
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DH Misafiri 7 yıl
Ne Samsung, Ne Apple, Ne de HTC
Nevi şahsına münhasır "LG".
Bu arada "yazılım hatası" ne la :D
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Extreme Victory 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu arada "yazılım hatası" ne la :D

buraya cok guzel cevap varda yazarsam banlanirim
(nasilsa anlamissindir ne oldugunu) yazdigim saate ukusuzdum. sen hic hata yapmiyorsun yani dimi, liseli gibi cevap vermisssin.

konuda onca yazilanlarin arasinda onami takildin ahahahaaahhaa coook komik. egelenebildinmi bari


"ne la" nasil bir Turkcedir?

bu yazimin sadece "yazdigim saate ukusuzdum." kismi diger arkadaslara cevabimdir.
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Player ONE 7 yıl
hücuummm samsungboy lara. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Taklitcilere ölümmmm

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veto1214 7 yıl Player ONE
Player ONE

hücuummm samsungboy lara. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Taklitcilere ölümmmm :)

Adam king Size gore 1GHZ CPU lu telefon çıksa taklitmk
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OvernightSensation 7 yıl
carnador
OvernightSensation
muratremix
OvernightSensation en tekeli apple sonuçta haysiyetsizdir o firma her parçasını başkasına yaptırdığı firmalara utanmadan dava açabiliyor şimdi samsung açsın da görelim ne yapacak o ısırılmış çürük elma.
Tescilli samsung fandroidsin, daha hala konuşuyor musun sen? Apple samsungdan yarıiletken alıyor, Samsung Appleın çığır açan iPhone modellerinin taklitlerini üretiyor. Bu durumda Apple ın dava açmasından daha doğal ne olabilir ki? Müşterinizden mal çalmak gibi bir esnaf ahlakınız mı var yoksa?
çığır açan taklitleri mi? güldürüyorsun ya ben sana bir şey söyliyeyim mi? apple işte orada çıldırıyor artık çığır açamıyor dava açıyor.
Sende yaratıcı birşey yap bakalım biri kopyalarsa, naparsın? Çığır açamıyormuşmuş..Gördük çığır açanları.. Apple ve HTC dışında özgün tasarımı olan firma söyle ? Samsung? Nokia?

ya ifanlık yapmanın gereği yok siz apple kullananlar apple haricindeki bütün markaları kötülüyorsunuz tutturmuşsunuz bir tasarım diye sonra örnek foto koynuşsunuz neymiş kızaklı kasayı nokia'dan tablet tasarımını sony kameradan almış öyleyse neden sadece apple açıyor da samsung nokia açmıyor? nedenini söyliyeyim apple sahip olduğu pazarı bırakmak istemiyor yeni teknoloji olarak da bir şey yapamıyor gördük bir a5 tabanlı işlemciyi daha koymak için 2 ay uğraştılar sonra ısınıyor ayaklarına yattılar bırakın.
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Guest-F8946C419 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

carnador

OvernightSensation
muratremix
OvernightSensation en tekeli apple sonuçta haysiyetsizdir o firma her parçasını başkasına yaptırdığı firmalara utanmadan dava açabiliyor şimdi samsung açsın da görelim ne yapacak o ısırılmış çürük elma.
Tescilli samsung fandroidsin, daha hala konuşuyor musun sen? Apple samsungdan yarıiletken alıyor, Samsung Appleın çığır açan iPhone modellerinin taklitlerini üretiyor. Bu durumda Apple ın dava açmasından daha doğal ne olabilir ki? Müşterinizden mal çalmak gibi bir esnaf ahlakınız mı var yoksa?
çığır açan taklitleri mi? güldürüyorsun ya ben sana bir şey söyliyeyim mi? apple işte orada çıldırıyor artık çığır açamıyor dava açıyor.
Sende yaratıcı birşey yap bakalım biri kopyalarsa, naparsın? Çığır açamıyormuşmuş..Gördük çığır açanları.. Apple ve HTC dışında özgün tasarımı olan firma söyle ? Samsung? Nokia?


ya ifanlık yapmanın gereği yok siz apple kullananlar apple haricindeki bütün markaları kötülüyorsunuz tutturmuşsunuz bir tasarım diye sonra örnek foto koynuşsunuz neymiş kızaklı kasayı nokia'dan tablet tasarımını sony kameradan almış öyleyse neden sadece apple açıyor da samsung nokia açmıyor? nedenini söyliyeyim apple sahip olduğu pazarı bırakmak istemiyor yeni teknoloji olarak da bir şey yapamıyor gördük bir a5 tabanlı işlemciyi daha koymak için 2 ay uğraştılar sonra ısınıyor ayaklarına yattılar bırakın.

HTC, SE için yazdığım yorumları görmeden bol keseden atmak çok kolay :) En azından, bu firmalar çalmıyor çırpmıyor..Neyse.

Sende belli bir müşteri kitlesine sahip olsan, aaa hoşgeldiniz beyler hadi piyasayı paylaşalım mı dersin? yoksa bu piyasanın tek sahibi ben mi olmalıyım dersin?

"yeni teknoloji olarak da bir şey yapamıyor"
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


USB ilk Mac'e eklendiği dönemleri araştır, Thunderbolt'u kullanan ilk cihaz ve özellikle hangi cihaza yönelik ürünler piyasaya sürülüyor? kim yenilikten korkuyormuş öğren bakalım...Caves olsa güzelce anlatırdı tarihiyle beraber sana.
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