Samsung, artık Apple'a karşı daha agresif olacak

Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından Associated Press'in haberine göre Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, patent davaları konusunda Apple'a karşı daha agresif olmak için düğmeye basmış durumda.

Samsung'un mobil iletişim cihazlarının küresel pazarlamasından sorumlu tepe yöneticisi Lee Younghee, verdiği röportajda bugünden önceki yaklaşımlarının pasif olduğunu ancak artık kendi haklarını korumak için daha agresif olacaklarını dile getirirken; firmanın güçlü tutumunun ne şekilde olacağı ya da bunun daha fazla patent davası anlamına gelip gelmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ise yapmadı. Apple ile bileşen temini konusundaki ilişkilerine saygıdan ötürü pasif kaldıklarını belirten Lee, Apple ile göz önündeki sorunlara rağmen Samsung'un ilişkiyi sürdürdüğünü ve insaflı davrandığının altını çizdi.

Lee Younghee'nin son açıklamaları da gösteriyor ki Apple'ın Samsung'la olan iş birliğini azaltma girişimleri karşısında Samsung da patent davaları konusunda daha agresif olma yolunu seçmiş durumda. Sıkı okuyucularımızın hatırlayacağı üzere 7.8 milyar dolarlık bileşen siparişi ile Samsung'un 2011'deki en büyük müşterisi durumunda olan Apple, yaşanan gelişmelerle birlikte Samsung'la olan iş birliğini azaltmayı seçerek; başta Toshiba olmak üzere diğer bileşen üreticilerinin paylarını arttırma yoluna gitmişti.

Peki Samsung daha fazla nasıl agresif olacak ? Bu sorunun cevabını ise geride bıraktığımız haftanın başında Kore'den ve son iş günü Hollanda'dan gelen haberler veriyor. Hollanda merkezli Webwereld.nl sitesi Samsung'un Apple'ın kendilerine ait olan patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle 3G destekli iOS cihazlarının yani; iPhone 4, iPhone 3Gs, iPad 2 ve 1.Nesil iPad'in Hollanda da yasaklanması istemiyle Apple'a Lahey'de hukuk mücadelesine başladığını belirtirken; hafta başında yayınlanan Korea Times gazetesinin haberinde ise Samsung'un iPhone 5'in Kore serüveninin başlamasıyla birlikte Apple'a kablosuz bağlantılarla ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle patent davası açmayı planladığı belirtilmişti.

Webwereld.nl sitesinde yer alan haberdeki önemli noktalardan biri ise şu; Apple, Lahey'de Samsung'un dava açmasına neden olan patentlerin kablosuz iletişimin temellerini oluşturduğunu ve FRAND kapsamına (fair, reasonable, and non-discriminatory; adil, makul ve ayrımcı olmayan) girdiğini düşünüyor. FRAND, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olan hukuksal kavramlardan biri. Ayrıntıya girmeden tek bir cümle ile şu şekilde özetlemek mümkün; FRAND kapsamına giren fikri haklarda mucit, "ben bunu istediğim firmaya istediğim fiyattan lisanslarım" diyemiyor. Dolayısıyla eğer Lahey'deki süreçte mahkeme bu patentlerin FRAND kapsamına girdiğine karar verirse; Samsung'un patentlerini Apple'a lisanslamaktan başka bir yolu kalmayacak. Diğer bir deyişle davanın Samsung'un "yükümlülüğü" ile sonuçlanması ihtimal dahilinde.

Samsung ile Apple arasındaki patent savaşındaki son gelişmeler bunlar. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.