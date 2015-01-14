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Samsung bu yıl Galaxy Tab, Note ve Note Pro tablet serilerini güncelleyebilir

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bu yıl Galaxy Tab, Note ve Note Pro tablet serilerini güncelleyebilir

Tablet pazarında satış rakamları açısından Apple ile rekabet edebilen tek firma konumundaki Samsung, bu yıl için de yeni tablet modelleri üzerinde çalışmaya başladı. İnternete sızan model numaralarına göre 4 yeni tablet ürünü yolda.

Model numaraları SM-T350/351, SM-T550/T551, SM-P350/351 ve SM-P550/551 şeklinde sıralanıyor. T serisi Galaxy Tab ailesine, P serisi de Note ailesine ait. 0 ve 1 rakamları muhtemelen WiFi ve hücresel versiyonları temsil ediyor. 

Önceki modellerin numaralarından hareketle SM-T35x serisi Galaxy Tab 5 7.0, SM-T55x serisi ise Galaxy Tab 5 10.1 modellerine ait olacak. SM-P35x serisi Galaxy Note modeline aitken, SM-P55x serisi de Galaxy Note Pro modellerinin olacak. 

Samsung'un Galaxy Tab ve Galaxy Note tablet ailelerini bu yıl güncelleyeceğine kesin gözüyla bakılıyor. Ancak geçen yılın aksine bu yıl tablet modellerinin yaz aylarına doğru tanıtılabileceği ve piyasaya sürülebileceği düşünülüyor. Bunun haricinde bir de giriş seviyesi Galaxy Tab 4 Lite modeli beklentisi mevcut. Samsung mobil cihaz modellerinde yüzde 30 civarında bir kesinti yapacağını belirtse de en azından 6-7 modelin bu yıl rafları süsleyeceğini söyleyebiliriz.  

http://www.androidheadlines.com/2015/01/report-samsung-starts-working-new-galaxy-tab-galaxy-note-tablets.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 4 yıl
önemli olan sistem güncellemesi. kardan zarar etmek ten çekinmiyorlar. project zero lafta kaldı. samsung yönetiminin yeni projesi subzero
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Infinitum 4 yıl
Bizim tabletleri güncelle önce. Telefon sektöründe Samsung'un Wacom kalemi dışında tek bir artısı yok.
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darkdiva 4 yıl
Yeni tabletlerde metal çerçeve olacak, o kesin :)
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Elefue 4 yıl
İncelik ve kalite anlamında daha üst seviyeye konumlanan Galaxy Tab Sinde Pro modelinin gelmesini bekliyorum. Ama Tab S lerde standart bulunan AMOLED ekranın 12" yapılması gerekecek.
Note Pro ile Tab Pro arasında kalem harici hiçbir fark yoktu.
Tab Pro nun daha düşük çözünürlük gibi alt donanımları kullanması gerekirdi.
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engurlu 4 yıl
Onu bunu bilmem 300 tl lik Galaxy Tab 4 ,650 tl lik ipad mini ye 1000 basar..
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The-Engineer 4 yıl
Günvellemese şaşırırdık zaten
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