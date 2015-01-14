Samsung bu yıl Galaxy Tab, Note ve Note Pro tablet serilerini güncelleyebilir





Tablet pazarında satış rakamları açısından Apple ile rekabet edebilen tek firma konumundaki Samsung, bu yıl için de yeni tablet modelleri üzerinde çalışmaya başladı. İnternete sızan model numaralarına göre 4 yeni tablet ürünü yolda.





Model numaraları SM-T350/351, SM-T550/T551, SM-P350/351 ve SM-P550/551 şeklinde sıralanıyor. T serisi Galaxy Tab ailesine, P serisi de Note ailesine ait. 0 ve 1 rakamları muhtemelen WiFi ve hücresel versiyonları temsil ediyor.





Önceki modellerin numaralarından hareketle SM-T35x serisi Galaxy Tab 5 7.0, SM-T55x serisi ise Galaxy Tab 5 10.1 modellerine ait olacak. SM-P35x serisi Galaxy Note modeline aitken, SM-P55x serisi de Galaxy Note Pro modellerinin olacak.





Samsung'un Galaxy Tab ve Galaxy Note tablet ailelerini bu yıl güncelleyeceğine kesin gözüyla bakılıyor. Ancak geçen yılın aksine bu yıl tablet modellerinin yaz aylarına doğru tanıtılabileceği ve piyasaya sürülebileceği düşünülüyor. Bunun haricinde bir de giriş seviyesi Galaxy Tab 4 Lite modeli beklentisi mevcut. Samsung mobil cihaz modellerinde yüzde 30 civarında bir kesinti yapacağını belirtse de en azından 6-7 modelin bu yıl rafları süsleyeceğini söyleyebiliriz.

http://www.androidheadlines.com/2015/01/report-samsung-starts-working-new-galaxy-tab-galaxy-note-tablets.html