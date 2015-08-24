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Samsung da bildirim ekranlarına reklam göndermeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
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34
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung da bildirim ekranlarına reklam göndermeye başladı
 
Teknoloji yakından takip eden bir çok kullanıcı Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni tepe modellerini duymuştur. Ancak Güney Koreli üretici takip etmeyenleri bilgilendirmek için ilginç bir yol tercih etmiş durumda.
Daha eski Samsung modellerini kullanan kişiler eğer root ve custom rom yükleme gibi ekstra durumlarla ilgilenmediyse Samsung Push Service isimli uygulama akıllı telefonlarında çalışır durumda oluyor. Bu uygulamanın amacı genel olarak Samsung'un diğer ürünlerinden (ChatON, Samsung Apps, AllsharePlay, Samsung Wallet vb.) gelen bildirimleri kullanıcıya ulaştırmak. Ancak şirket bu izni kötüye kullanarak bildirim çubuğuna S6 Edge Plus reklamı yollamaya başlamış.
Samsung da bildirim ekranlarına reklam göndermeye başladı
 
Bu tarz bir durum geçtiğimiz günlerde HTC kullanıcılarının da başına gelmişti. Üretici bir bölgedeki kullanıcılarına Fantastik Dörtlü filminin reklamını yollamıştı, ancak bu reklam BlinkFeed üzerine eklenen bir ayarla kapatılabiliyordu. Samsung'un bildirimi gönderen uygulaması zaten bu konudaki tüm kullanıcı izinlerine sahip olduğu için şimdilik kapatmak mümkün değil gibi gözüküyor.
Diğer bir yandan benzer bir reklam hareketi de televizyonunuza kumanda işlevi ekleyen "Peel Smart Remote" uygulamasından geldi. Bu uygulama da bazı bölgelerdeki kullanıcılara televizyonda başlamak üzere olan programların reklamlarını bildirim olarak göndermeye başlamış durumda. Ancak uygulama ücretsiz olduğu için bu durum biraz daha göz ardı edilebilir. Samsung ve HTC'nin bildirim ekranı üzerinden reklam yollaması ise olaya farklı bir hava katıyor.
Sizler bildirim ekranınızda bu tarz bir reklamla karşılaşsanız tepkiniz ne olurdu?  Rahatsız olur muydunuz yoksa umursamaz mı davranırdınız? Sizce kullanıcıların yüklü miktar ödedikleri ürünlerde böyle içerikler görmesi etik bir durum mu?
Samsung da bildirim ekranlarına reklam göndermeye başladı
 

http://www.androidpolice.com/2015/08/21/samsung-appears-to-be-pushing-notification-ads-to-some-users/ Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 4 yıl en beğenilen
Firaristt
Rootsuz kapatılabiliyor. XDAda araştırabilirsiniz.

meselenin rootsuz kapatılabiliyor olmasından ziyade neden bana hiç sormadan gösteriyor? hadi beleş diye geçinen uygulamalar reklam gösteririm diyor ve kurarken kabul ediyorsun. Samsung nerede kullanıcıya sana reklam gösteririm demiş veya göstereyim mi diye sormuş? asıl sorun bu.
FiraristtRootsuz kapatılabiliyor. XDAda araştırabilirsiniz.meselenin rootsuz kapatılabiliyor olmasından ziyade neden bana hiç sormada...
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BurakTirpanli 4 yıl
Abi Donanım Haber'deki reklamları ne yapacağız ? TTNET, Turkcell, Vodafone, Avea, TPLINK vs... bilmediğimiz markaların reklamlarını bile gösteriyorsunuz. Konuya yorum yapalım diyoruz 8 saniye reklam geçişi. Bırakın bu saçmalıkları artık. Gösteriyorsanız daha az gösterin bu ne böyle gözümüze sokmak zorunda mısınız şu reklam olayını ?

Allah'tan ABP varda kurtarıyor bizi reklamlardan. Bir ara foruma girmiyordum reklam olayı yüzünden.
Abi Donanım Haber'deki reklamları ne yapacağız ? TTNET, Turkcell, Vodafone, Avea, TPLINK vs... bilmediğimiz markaların reklamlarını bile gösteriyorsunuz. Konuy...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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emre_fan_club 4 yıl
İyice ayaklarına sıkmaya başladılar.

(E7'nin güncelleme iptali haberinden geliyorum.)
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Jigsawlaw 4 yıl
M9 kullaniyorum hic bahsettiginiz reklemla karsilasmadim ayrica htc kanadi kapatmamiza izin verdigi icin sorun yok benim acimdan
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Ohol Oula 4 yıl
Kim ne derse desin Kim Kardashian
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2K 4 yıl
Note 3 kullancısı olarak Lollipop güncellemesinden sonra değişen yeni bildirim kutusunu hiç beğenmedim ve uzun bildirimleri adam gibi göstermiyor bir de üstüne bu eklenirse plastik telefon almaktan kurtulmuş olurum bir daha ki sefere.
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Pi 4 yıl
Yahu bu samsung ne kadar adi bir firma. Olaya bak
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c.ozan 4 yıl
kırarım öyle telefonu.
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BekirTemel 4 yıl
Samsung almamam için bir sebep daha oldu bu.
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aycibin 4 yıl
Ben push servisin data kullanimini kisitlamistim.gelmedi.ayarlarda data kullaniminda uygulamaya girip yapiliyor.sanki telefonu ucretsiz kullaniyoruz da reklam popup cikiyor.rezillik.
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SHADOW 4 yıl
Samsung iyice bozdu artik
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BurakTirpanli 4 yıl
Abi Donanım Haber'deki reklamları ne yapacağız ? TTNET, Turkcell, Vodafone, Avea, TPLINK vs... bilmediğimiz markaların reklamlarını bile gösteriyorsunuz. Konuya yorum yapalım diyoruz 8 saniye reklam geçişi. Bırakın bu saçmalıkları artık. Gösteriyorsanız daha az gösterin bu ne böyle gözümüze sokmak zorunda mısınız şu reklam olayını ?

Allah'tan ABP varda kurtarıyor bizi reklamlardan. Bir ara foruma girmiyordum reklam olayı yüzünden.
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balcis 4 yıl
şu haberde samsung hariç editör ve apple dahil her şeye sayılmış sövülmüş :)

arkadaşlar o beğenmediğiniz apple fanboy'lardan bin kat betersiniz. siz kenara kaydırmaya devam edin reklamları :)
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Starrk35 4 yıl
Aynı hamleyi Apple yapsa;
"Ancak şirket bu izni kötüye kullanarak bildirim çubuğuna S6 Edge Plus reklamı yollamaya başlamış."
Demek yerine,
"Ancak şirket bu reklamı dahiyane bir fikir üreterek bildirim çubuğuna göndermeyi keşfettiler.

Sizler bildirim ekranınızda bu tarz bir reklamla karşılaşsanız tepkiniz ne olurdu? Rahatsız olur muydunuz yoksa umursamaz mı davranırdınız? Sizce kullanıcıların yüklü miktar ödedikleri ürünlerde böyle içerikler görmesi etik bir durum mu?


Ben reklamlarla yaşamayı öğrendim, umursamaz davranıp gerekli önlemleri alıyorum ve reklamları çeşitli uygulamalar sayesinde yok ediyorum. Hepsini geçtim, her yeri reklamlarla dolu olan bir web sitesinin editörünün de, reklam etiği üzerine konuşması hayli komik olmuş. Sonuçta burada da binlerce lira verilip alınan bilgisayarlar ve isteğimizin dışında gözümüze sokulan reklamlar var, telefonda da var. Demek ki, para söz konusu olunca etik kurallar çiğnenebiliyormuş, aynı şekilde sizin de çiğnediğiniz gibi.
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kadirirdem 4 yıl
samsung push servise'in halt yemesi bunlar root atıp kurtulun ondan ben kurtuldum istesede atamazlar bana :)....
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Fx_57,5 4 yıl
apple ne derse desin
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