Samsung da bildirim ekranlarına reklam göndermeye başladı

Teknoloji yakından takip eden bir çok kullanıcı Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni tepe modellerini duymuştur. Ancak Güney Koreli üretici takip etmeyenleri bilgilendirmek için ilginç bir yol tercih etmiş durumda.

Daha eski Samsung modellerini kullanan kişiler eğer root ve custom rom yükleme gibi ekstra durumlarla ilgilenmediyse Samsung Push Service isimli uygulama akıllı telefonlarında çalışır durumda oluyor. Bu uygulamanın amacı genel olarak Samsung'un diğer ürünlerinden (ChatON, Samsung Apps, AllsharePlay, Samsung Wallet vb.) gelen bildirimleri kullanıcıya ulaştırmak. Ancak şirket bu izni kötüye kullanarak bildirim çubuğuna S6 Edge Plus reklamı yollamaya başlamış.

Bu tarz bir durum geçtiğimiz günlerde HTC kullanıcılarının da başına gelmişti. Üretici bir bölgedeki kullanıcılarına Fantastik Dörtlü filminin reklamını yollamıştı, ancak bu reklam BlinkFeed üzerine eklenen bir ayarla kapatılabiliyordu. Samsung'un bildirimi gönderen uygulaması zaten bu konudaki tüm kullanıcı izinlerine sahip olduğu için şimdilik kapatmak mümkün değil gibi gözüküyor.

Diğer bir yandan benzer bir reklam hareketi de televizyonunuza kumanda işlevi ekleyen "Peel Smart Remote" uygulamasından geldi. Bu uygulama da bazı bölgelerdeki kullanıcılara televizyonda başlamak üzere olan programların reklamlarını bildirim olarak göndermeye başlamış durumda. Ancak uygulama ücretsiz olduğu için bu durum biraz daha göz ardı edilebilir. Samsung ve HTC'nin bildirim ekranı üzerinden reklam yollaması ise olaya farklı bir hava katıyor.

Sizler bildirim ekranınızda bu tarz bir reklamla karşılaşsanız tepkiniz ne olurdu? Rahatsız olur muydunuz yoksa umursamaz mı davranırdınız? Sizce kullanıcıların yüklü miktar ödedikleri ürünlerde böyle içerikler görmesi etik bir durum mu?

http://www.androidpolice.com/2015/08/21/samsung-appears-to-be-pushing-notification-ads-to-some-users/