    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'in fiyatı ortaya çıktı

    Samsung'un Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerinde fiyat artışına gidebileceği konuşuluyor. Özellikle yüksek depolama seçenekleri daha pahalı olabilir. İşte detaylar...

    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarında fiyat artışına hazırlanıyor olabilir. Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre şirket, yükselen üretim maliyetleri nedeniyle özellikle üst depolama seçeneklerinde zamlı fiyat politikası değerlendirmeye başladı.

    Sızıntıya göre Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Samsung Galaxy Z Flip 8 modellerinin başlangıç fiyatları büyük ölçüde korunacak. Ancak 512 GB ve 1 TB gibi yüksek depolama alanına sahip versiyonların daha pahalı satışa çıkması bekleniyor. Bu kapsamda şirket, doğrudan giriş modeline zam yapmak yerine fiyat artışlarını genellikle üst depolama seçeneklerine yansıtmayı tercih edecek.

    Bu artışın arkasındaki en önemli nedenlerden biri ise yükselen bellek ve çip maliyetleri. Özellikle DRAM fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve yapay zeka tarafındaki yoğun talep, yarı iletken sektöründe maliyet baskısını artırmış durumda. Donanım tarafında ise Galaxy Z Fold 8 serisinin büyük tasarım değişikliklerinden çok küçük iyileştirmelere odaklanacağı gündemde.

    İlk sızıntılar, cihazın mevcut neslin devamı niteliğinde olacağını gösteriyor. Hatta bazı kaynaklar ekran kat izi konusunda da büyük ilerleme beklenmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca Samsung, maliyet kontrolü amacıyla S Pen desteği ve yeni Privacy Display gibi özellikleri ertelemiş olabilir.

    Yeni katlanabilir modellerin temmuz ayı sonunda düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Mevcut tahminlere göre temel Galaxy Z Fold 8 modeli yaklaşık 1999 dolar seviyesinde kalabilir. Ancak üst versiyonların ultra premium segmentte daha yüksek fiyatlara ulaşabileceği ifade ediliyor. Galaxy Z Flip 8 tarafında ise daha sınırlı fiyat artışları gündemde.

    Katlanabilir telefon pazarında lider konumunu koruyan Samsung, son dönemde özellikle Çinli üreticilerin ince tasarımlar ve daha büyük bataryalar sunan modelleri nedeniyle daha güçlü rekabetle karşı karşıya. Ayrıca Apple cephesindeki katlanabilir iPhone beklentisi de sektör üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

