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Samsung daha gelişmiş bir S Pen kalemi ve yazılım geliştirme aracını duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung daha gelişmiş bir S Pen kalemi ve yazılım geliştirme aracını duyurdu

Samsung'un San Fransisco'da devam eden geliştirici konferansında Project Beyond 3D kamera, SAMI yaşam takip platformu, Simband giyilebilir cihazı gibi pek çok önemli gelişmeye şahit olduk. Konferansta mobil cihazlar da unutulmadı ve S Pen teknolojisi daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıktı.

Advanced S Pen olarak adlandırılan bu yeni kalem beraberinde bir yazılım geliştirme aracı da getiriyor ve bu sayede gelişmiş özelliklerinin hemen uygulamaya konması mümkün olacak. 

Galaxy Note 4 ile tanıtılan S Pen kalemi Galaxy Note 3 modelinde bulunandan 2 kat daha fazla yani 2048 baskı hassasiyet seviyesine ulaşabiliyordu. Advanced S Pen ise bunun da iki katı fazlasını sunuyor. Bu durumda 4096 baskı hassasiyet seviyelerini konuşmak mümkün. Hali hazırda Wacom'da hissesi olan Samsung'un bu sayede S Pen üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiği görülüyor. Zira S Pen kalemleri genelde Wacom'un kalemlerinin farklı bir türevi olarak geliştiriliyor. 

Advanced S Pen kalemi ek olarak hız, döndürme ve sallama gibi hareketleri de algılayabiliyor. Ayrıca yazı yazarkenki vuruşlarınızı da anlayabiliyor ve işleyebiliyor. Böylee gerçeğe en yakın yazı yazma tecrübesi ortaya çıkıyor. 

Peki Advanced S Pen hangi cihazlarla uyumlu olacak? İlk sırada tabii ki Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge yer alıyor. Baskı hassasiyet seviyelerini desteklediği takdirde Galaxy Note 3 veya Note Pro 12.2 gibi modellerin de kaleme uyum sağlaması muhtemel. Advanced S Pen tahminlere göre bir aksesuar olarak satılacak. Ancak Galaxy Note 5 sonrasında varsayılan ekran kalemi olarak gelmesi de mümkün.  

http://thenextweb.com/mobile/2014/11/12/samsung-announces-new-advanced-s-pen-s-pen-sdk/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
okullara defter yerine bu telefonu götürcez yakında
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okan_cehapelioglu 4 yıl
note 5 ile satarlar
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N0YAN 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

note 5 ile satarlar

aynen öyle olur
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Infinitum 4 yıl
Hala resmi olarak S Pen'i Wacom Tablet gibi kullanmamız için resmi bir uygulamaları yok.
Ben S Pen'den genel olarak memnunum ama günlük hayatta çoğu kişi pratik kullanamıyor.
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darkdiva 4 yıl
Note serisi var oldukça başka modele bakmam.
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antonidas 4 yıl
yeni özellikleri yeni çıkan note telefonuna verirler.
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napolyon94 4 yıl
Note 3 neo yetimmi ? :( zaten hic guncelleme de vermedi :(
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Elsa 4 yıl napolyon94
napolyon94
Note 3 neo yetimmi ? :( zaten hic guncelleme de vermedi :(

Ara model samsung elinizde patlar, bunu tüm forumlarda okuyabilirdiniz almadan önce
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batarya zayıf 4 yıl
Note 3 için yeni bir S Pen çıkarsa alırım.
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matmuhendisi 4 yıl
S-pen zaten en iyi kalem ve kullanisli bir aparat .. halada gelistiriyorlar helal olsun ...
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hollowman_ 4 yıl
note 4 hakkaten iyi cihaz oldu
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