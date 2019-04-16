Samsung’dan 75$’a akıllı telefon

Google’ın düşük seviye telefonlar için geliştirdiği Android Go programına iyiden iyiye ısınan Samsung, programdaki üçüncü kendisinin ise en ucuz akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy A2 Core sadece fiyatıyla iddialı.

Galaxy A2 Core özellikleri ve fiyatı

Galaxy A2 Core modelinde 5 inçlik 540x960 piksel çözünürlüğüne bir ekran bizi karşılıyor. Bu kadar ucuz bir telefonda haliyle ekran çerçeveleri de oldukça kalın oluyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinin güç verdiği modelde 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

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Arka kısımda LED flaşlı 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucu mevcut değil. Kameranın hemen altında hoparlör ızgarası mevcut. 2600mAh kapasiteli batarya bir günü doldurmayabilir.

Kırpılmış bir sürüm olan Android 9 Pie Go Edition ile gelen telefona yine Go uyumlu uygulamalar yüklenebiliyor. Akıcılık da bu şekilde sağlanıyor zira orijinal uygulamalar sistemi oldukça zorlayacak yapıda.

Galaxy A2 Core modeli çift SIM destekli ve 75$ fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa başladı. Model Samsung’un en ucuz akıllı telefonu ünvanını da eline geçirmiş durumda. Diğer taraftan fiyat segmentinde çok farklı rakipler yok denebilir.