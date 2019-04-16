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Samsung’dan 75$’a akıllı telefon

Android Go programında üçüncü telefonunu piyasaya süren Samsung fiyat rekoru kırdı. Galaxy A2 Core firmanın en ucuz akıllı telefonu durumunda ve fiyatı sadece 75$.
1 ay
11,9b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın düşük seviye telefonlar için geliştirdiği Android Go programına iyiden iyiye ısınan Samsung, programdaki üçüncü kendisinin ise en ucuz akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy A2 Core sadece fiyatıyla iddialı.

Galaxy A2 Core özellikleri ve fiyatı

Galaxy A2 Core modelinde 5 inçlik 540x960 piksel çözünürlüğüne bir ekran bizi karşılıyor. Bu kadar ucuz bir telefonda haliyle ekran çerçeveleri de oldukça kalın oluyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinin güç verdiği modelde 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir"

Arka kısımda LED flaşlı 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucu mevcut değil. Kameranın hemen altında hoparlör ızgarası mevcut. 2600mAh kapasiteli batarya bir günü doldurmayabilir.

Kırpılmış bir sürüm olan Android 9 Pie Go Edition ile gelen telefona yine Go uyumlu uygulamalar yüklenebiliyor. Akıcılık da bu şekilde sağlanıyor zira orijinal uygulamalar sistemi oldukça zorlayacak yapıda.

Galaxy A2 Core modeli çift SIM destekli ve 75$ fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa başladı. Model Samsung’un en ucuz akıllı telefonu ünvanını da eline geçirmiş durumda. Diğer taraftan fiyat segmentinde çok farklı rakipler yok denebilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A2-Core-official_id115297 Yorum Yaz
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smart1978 1 ay en beğenilen
75 TL gercekten iyi bir fiyatmis... Anlayana ama inceden derinden ...
1 Yanıt Yanıtla +42
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Spider_hip 1 ay
75*5,8= 435tl 1 tane de akp'ye aldığımızı hesap edersek 870tl. Yani girişinde girişi seviyesi bir telefon işte.
1 Yanıt Yanıtla +18
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ALKAMB 1 ay
sadece "ALO" demeye yetecek telefon.. günümüzde %80 bu amaçla kullanılıyor zaten.. (sosyal medya ve mesajlajmaya da idare eder) harici kullananlar da galaksi fethediyor sorsan..
oyun çocukları.. memleket için parmağını oynatmayanlar, beleşe sahip olmak ister.. yazsan evladım bir android benzeri yazılım yoook nerdeee
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fuckulteli 1 ay
Bir sinema bileti + bir dolu öğün parasına telefon.
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ufuk172 1 ay
Samsung yanliş yapiyor... 75 dolarlik tel yapiyorsan, ustune alt markani basacaksin arkadas. Yap S2 diye bir marka. 200 dolar alti telefonlarini S2 marka adiyla cikar.
İki gun sonra hintliler youtube u en yavas telefon samsung diye doldurduğunda marka imajin zedelenmeyecek.
Adini kirletmeyeceksin.
Cinliler bu işi korelilerden öğrendi ama harbici boynuz kulağı gecti.
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intel7mix 1 ay
1500 lira ver adam akıllı cihaz al uzun süre kullan bunlar günü kurtarmalık ve daha fazla zarara sokar sizi.
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OverClocK1ng 1 ay
Posteri yapan Hint'linin İngilizce terk. 5MP REAR yerine REAL yazmışlar. 5MP Gerçek kamera varmış. Zaten Şiveden dolayı adamlar R leri L gibi söylüyorlar. Yazarken de tekerrür etmiş...
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DH Misafiri 1 ay
Ve Samsung Leğen plastiğine geri döner....
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Spider_hip 1 ay
75*5,8= 435tl 1 tane de akp'ye aldığımızı hesap edersek 870tl. Yani girişinde girişi seviyesi bir telefon işte.
1 Yanıt Yanıtla +18
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Nerevarine 1 ay Spider_hip
“Direkt 1000₺ yapalım gitsin. İnsan uğraşmasın 20-50₺ banknot çıkarmaya” diye düşünebilirler.
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xAsTx 1 ay
m.donanimhaber.com/...
Artık editorler bile ayni konuyu acmaktan cekinmiyor oyle salak sacma yer oldu ki burasi!
Biz forumda acsak 2 konu var diye silinir.
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khaos 1 ay
Fiyatı gayet iyi ancak ram 2 gb kamera 8 mp bataryada 3000 (nihayetinde hepsini samsung üretiyor) gibi bir pakette olsaydı güzel olurdu.Huawei yi ciddi anlamda engellemek istiyorsa elini taşın altına koyma vakti geldi de geçiyor bile.
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ramis78 1 ay
ucuz yollu maksat alo demek değil mi mottosuna sahip kişilerin telefonu
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