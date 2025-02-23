Samsung Exynos 2500 üretimine başladı: Hangi modelde olacak?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un uzun süredir beklenen Exynos 2500 yonga seti, bildiğiniz gibi üretim sorunları nedeniyle Galaxy S25 serisinde kendine yer bulamadı. Bu süreçte ise birçok kez ertelenen işlemci, artık seri üretim aşamasına geçti. Resmi tanıtımın ise 2025'in ikinci yarısında yapılması planlıyor.

Exynos 2500 için bekleyiş sonlanıyor

The Bell tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Exynos 2500 yonga setinin seri üretim aşamasında olduğu doğrulandı. Ancak 3nm GAA süreci için üretim veriminin hâlâ %50’nin altında olduğu ve Samsung’un ayda yalnızca 5.000 adet yonga üretebildiği belirtiliyor. Bu da, Galaxy Z Flip 7 ile daha kısıtlı bir model yelpazesine neden olabilir.

Şu ana kadar bildiklerimize göre Exynos 2500, Exynos 2400 ile benzer 10 çekirdekli yapıyı koruyacak ancak daha gelişmiş ARM çekirdekleriyle gelecek. İşlemcide, bir adet 3,30 GHz hızında Cortex-X925 çekirdeği, iki adet 2,75 GHz hızında Cortex-A725, beş adet 2,36 GHz hızında Cortex-A725 ve dört adet 1,8 GHz hızında Cortex-A520 çekirdeği yer alacak. Toplam L3 önbelleği 16 MB olarak belirlenmiş durumda.

Grafik tarafında ise Samsung, AMD ile iş birliğine devam ediyor. RDNA 3.5 mimarisine sahip Xclipse 950 GPU’nun 8 çekirdekli ve 1,3 GHz hızında çalışacağı bildiriliyor. Bu konfigürasyonda ise 56 TOPS gücünde NPU, 320 MP kamera desteği, 8K 60 fps video oynatma ve 8K 30 fps video kaydetme gibi özellikler bulunacak.

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Kağıt üzerinde etkileyici görünen Exynos 2500, performans açısından hâlâ soru işaretleri barındırıyor. Tabii ki Samsung’un, Galaxy Z Flip 7’yi rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürerek Exynos 2500’ü daha geniş bir kitleye tanıtması mümkün. Ancak stok sıkıntısı nedeniyle bu modelin bile sınırlı sayıda üretilebileceği belirtiliyor. Yonga setinin gerçek dünyadaki performansını görmek için resmi lansmanı beklemek gerekecek.

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