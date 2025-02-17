Xiaomi 16 Pro ve Xiaomi 16 Ultra’dan ilk bilgiler gelmeye başladı

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Xiaomi, 2 Mart’ta gerçekleştireceği etkinlikte Xiaomi 15 serisini küresel çapta tanıtmaya hazırlanırken, bir sonraki nesil Xiaomi 16 serisine dair ilk detaylar da sızmaya başladı. Çinli teknoloji analisti Digital Chat Station’ın paylaştığı yeni bilgiler, özellikle Xiaomi 16 Pro modelinin ekran tasarımına dair önemli ipuçları sunuyor.

Sızıntılara göre, Xiaomi 16 Pro tamamen düz bir ekran tasarımı ile gelecek. Cihazın ultra ince ve simetrik çerçevelere sahip 6,85 inç LTPO OLED ekranı, 2K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekecek. Ayrıca LIPO teknolojisi sayesinde, Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinden bile daha ince çerçevelere sahip olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Apple’ın yaklaşmakta olan amiral gemisinde yan çerçeveler 1,44 mm, üst ve alt çerçeveler ise 1,41 mm kalınlığında olacak.

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Xiaomi’nin geçmiş modellerine bakıldığında, Pro ve Ultra versiyonların genellikle aynı ekran boyutuna sahip olduğu görülüyor. Örneğin, Xiaomi 12 Pro ile 12S Ultra, 13 Pro ile 13 Ultra ve son olarak 14 Pro ile 14 Ultra aynı ekran ölçülerine sahipti. Bu geleneğin Xiaomi 16 serisinde de devam edeceği tahmin ediliyor. Yani Xiaomi 16 Ultra modelinin de 6,85 inçlik bir ekran taşıması oldukça muhtemel.

Gelen bilgilere göre, 2025 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi akıllı telefonların büyük çoğunluğu düz ekran tasarımına geçiş yapacak. Digital Chat Station, Oppo’nun Find X9 serisindeki tüm modellerin düz ekran kullanacağını belirtirken, Xiaomi’nin de bu akıma uyum sağlayacağı öngörülüyor.

Xiaomi 16 Pro’nun Ekim ayında tanıtılması ve Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle güçlendirilmesi bekleniyor. Serinin en üst modeli olan Xiaomi 16 Ultra ise aynı yonga setini kullanarak 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülebilir. Yeni modellerin, özellikle ekran tasarımı ve performans anlamında amiral gemisi rekabetine iddialı bir giriş yapacağı düşünülüyor.

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Xiaomi 16 Pro ve Xiaomi 16 Ultra’dan ilk bilgiler gelmeye başladı