Samsung'un Pulse kod adlı yeni akıllı saatine ait görüntüler sızdırıldı

Birkaç hafta önce Samsung’un Pulse kod adında yeni bir akıllı saat geliştirdiği öğrenilmişti. Gear Sport modelinin devamı olarak tanıtılması beklenen cihaza ait olduğu iddia edilen bazı render görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler fabrika verileri ile hazırlanmış

OnLeaks isimli Twitter hesabından paylaşılan renderların fabrika verilerine dayanarak hazırlandığı belirtilmiş. Bu görsellere göre yeni Galaxy Sport 1.2 inç boyutunda ekran ile birlikte geliyor. Ayrıca akıllı saatin siyah, yeşil, gümüş ve pembe renklerine sahip versiyonlarının da olacağı söyleniyor. Tasarımlara bakılırsa daha yumuşak kenarlı bir akıllı saat modeli bizleri bekliyor.

Ayrıca Bkz.

"Katlanabilen telefon elimizde"

Bir önceki sızıntıda Galaxy Sport akıllı saatin Tizen işletim sistemi ve 4 GB RAM ile birlikte geleceği öğrenilmişti. Samsung’un sesli asistanı Bixby’nin de desteklenebileceği söylentiler arasında. Şu an için ürünün ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak yakın zamanda çıkması beklenen Galaxy S10 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi olası.

https://www.gizmochina.com/2019/01/09/renders-of-upcoming-samsung-galaxy-watch-codenamed-pulse-leaked/