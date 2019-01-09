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Samsung'un Pulse kod adlı yeni akıllı saatine ait görüntüler sızdırıldı

Samsung'un Pulse kod adlı akıllı saatine ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Galaxy Sport ismini alması beklenen cihazın fabrika verileri yardımıyla render görüntüleri hazırlanmış.
4 ay
3,7b
1
26
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung'un Pulse kod adlı yeni akıllı saatine ait görüntüler sızdırıldı
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Birkaç hafta önce Samsung’un Pulse kod adında yeni bir akıllı saat geliştirdiği öğrenilmişti. Gear Sport modelinin devamı olarak tanıtılması beklenen cihaza ait olduğu iddia edilen bazı render görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler fabrika verileri ile hazırlanmış

OnLeaks isimli Twitter hesabından paylaşılan renderların fabrika verilerine dayanarak hazırlandığı belirtilmiş. Bu görsellere göre yeni Galaxy Sport 1.2 inç boyutunda ekran ile birlikte geliyor. Ayrıca akıllı saatin siyah, yeşil, gümüş ve pembe renklerine sahip versiyonlarının da olacağı söyleniyor. Tasarımlara bakılırsa daha yumuşak kenarlı bir akıllı saat modeli bizleri bekliyor.

Ayrıca Bkz. "Katlanabilen telefon elimizde"

Bir önceki sızıntıda Galaxy Sport akıllı saatin Tizen işletim sistemi ve 4 GB RAM ile birlikte geleceği öğrenilmişti. Samsung’un sesli asistanı Bixby’nin de desteklenebileceği söylentiler arasında. Şu an için ürünün ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak yakın zamanda çıkması beklenen Galaxy S10 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi olası.

Samsung'un Pulse kod adlı yeni akıllı saatine ait görüntüler sızdırıldı
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https://www.gizmochina.com/2019/01/09/renders-of-upcoming-samsung-galaxy-watch-codenamed-pulse-leaked/ Yorum Yaz
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LGatakan 1 ay
Başlığın artık "Galaxy Watch Active Kullanıcılar Klübü" olmalı bence.
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unknownartist 2 ay
EKG çeksin direk alacam.
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LGatakan 2 ay unknownartist
Reklamlara çok kanıyorsunuz :)
Saatten EKG çekmek hayatınıza nasıl bir artı katacak merak ettim
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cabriyo 2 ay
katlanan akıllı saat yapıp ekranın biraz büyümesine imkan sağlasınlar birde sim kart taksınlar telefon yerine alırım.
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sis651 4 ay
Bir Garmin Forerunner 935 hissiyatı verdi görüntüler bana. Tabi plastik olmazsa ortaya çok farklı şeyler çıkabilir. :)
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ilkerinanç 4 ay
Akıllı telefonların gerekli gereksiz özelliklerini kullanmayacaklar ve aynı zamanda saat gibi koluna takıp sadece görüşme whastapptan konuşma birkaç maile vs bakmak için yani basit temel ihtiyaçlar için kullanacakları hedef alıp neden telefona bağımlı olmayan kendi sim girişi olan yani kendi halinde akıllı saat yapmazlar anlamıyorum.Büyük markalardan bahsediyorum.Ben alırım mesela.
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LGatakan 4 ay
Gear Sport kullanıcısı olarak beni heyecanlandırdı. 5 aydır Gear Sport kullanıyorum. Bu saat ile birlikte şunlar gelirse kesinlikle alırım.
1) Google Asistan ve klavyesiz, Türkçe olarak whatsapp'a cevap verebilme olanağı.
2) Daha yüksek kapasite
3) Daha hızlı çalışmasını sağlayacak donanım.
4) Batarya ömrü bir tık daha iyi olabilir.
5) Daha fazla ön tanımlı aktivite
6) Tepkisel bilek döndürme hareketi ile hemen açılma
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AirSupport 4 ay
Ben samsungun saatlerini daha çok beğeniyorum. Uygun fiyatlı olsalar hiç düşünmem alır kullanırım, ama ne yazık ki 2milyar olunca...
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_turbo_ 4 ay
Tasarim olarak tam istedigim gibi olmus. Samsung bu tasarimin üzerinde calisip elegant bir klasik model cikarmali gümüs renkte. Kordonu ya metal yada deri olmali. Gear S3 Klasik aldigimdan beri ondan daha elegant bir model cikmadi ve hala severek kullanmaktayim. Eger bu modelde 1.4 inch ekran bir model cikarirsa severek alirim. Moto nun cok satan modeline benziyor. O dönem bile bugunkulerden daha hos saatler vardi.
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Cem 4 ay _turbo_
Aynen Gear S3 klasik kullanıyorum, iş gereği klasik aldım. Her gören çok beğeniyor, müdürümde frontier var benimkini görünce kıskandı. Çelik baklalı kordon aldım daha da güzel oldu. Samsung bundan daha güzel bir saat henüz çıkaramadı. Hatta diğer firmalarda bile yok.
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drjacob 4 ay
çok kaba görünüyorlar ve malzeme kalitesi o kadar iyi durmuyor
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intel7mix 4 ay
Bu cihazlar bir tutamadı gitti. Ne zaman tutulacaklar merak içinde bekliyoruz.
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Whippoorwill 4 ay
Bunu ön görmek zor açıkçası. Ancak giyilebilir teknolojilerin devri yeni yeni başlıyor.
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LGatakan 4 ay intel7mix
Hangi cihazlar tutmadı?



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samsung, gear sport ve
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