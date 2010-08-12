Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, dört yeni 3D LED TV hazırladı

Elektronik dünyasının lider firmalarından Samsung, dört yeni 3D LED TV hazırladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,2b
1
15
Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektronik dünyasının önde gelen isimlerinden Samsung, 4 yeni 3D LED TV hazırladı. Samsung'un 65 inç, 58 inç ve 50 inç'lik olarak hazırladığı modellerin, kullanıcılara 3D keyfini en iyi şekilde sunacağı iddia ediliyor. Samsung'un piyasaya sunacağı yeni modellerin amiral gemisi olarak nitelendirilen modeli UN65C8000'de Samsung'un Real 240Hz adını verdiği teknoloji kullanılmış. Kontrast oranının 8000000:1 olarak belirlendiği TV, WiFi hazır olarak üretilecek. Samsung'un 65 inç'lik 3D LED TV'si üzerinden Samsung Apps uygulamasına erişim sağlayarak Skype, Hulu, ESPN gibi uygulamalar kullanılabilecek.

Samsung'un satışa sunacağı modellerden PN50C680 ve PN58C680 kod adıyla üretilecek olan modeller kod isimlerinden de anlaşılacağı üzere 50 inç ve 58 inç'lik boyutlara sahip. Samsung duyurusunu yaptığı bu iki plazma kullanıcılara 600 Hz tazeleme oranı ve 1080p çözünürlük sunuyor. Samsung'un bu iki modelde kullandığı AllShare adı verilen teknoloji ile kullanıcılar DLNA uyumlu cihazlara ve bilgisayarlara erişim sağlayabilecek. Samsung'un duyurduğu 3D LED TV'lerin en sonuncusu PN50C490 kod adıyla satışa sunulacak olan model. Satışa sunulacak diğer modellerle kıyaslandığı zaman kullanıcılara sunduğu 720p çözünürlükle dikkat çeke 50 inç'lik TV'nin fiyatı 1100$ olarak belirlenirken, diğer modeller ise 6000$ (65 inç), 2300$ (58 inç) ve 1600$ (50 inç full hd olan model) olarak belirlendi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
samsun iyi iş yapıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
Bluray lar hala neden çok pahalı artık zamanı gelmedimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CriticalWave 9 yıl
120hz miş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 9 yıl
65" olan ile maç izlemek güzel olur sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CriticalWave 9 yıl
160 ekran LED ve 240hz Yuh diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 9 yıl
bit yeniği belli zaten 1100 usd olan model 720 p destekliyo yani işe yaramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sp@wn 9 yıl
rcelik21

bit yeniği belli zaten 1100 usd olan model 720 p destekliyo yani işe yaramaz.


Bu ayrıntıya nasıl ulaştın?

Eğer öyle ise çok saçma olmuş!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturkmehmet 9 yıl
TR fiyatı diildir. 2500 3000 olur burada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Real yazdığına göre yanında RealD 3D gözlük veriyor ve o teknolojiyi kullanıyor demektir.
50inch lik fiyatı 1100$ olan model baya uygunmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 9 yıl
50 inçlik modelin fiyatı gayet makul deli gibi satar yine bir başarılı pazarlama yapmakta samsung
haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
uygun doğrusu,alınabilirliği var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18242 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, samsung ve 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Cem Yılmaz ile Türk Telekom Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim