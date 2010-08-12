Samsung, dört yeni 3D LED TV hazırladı

Elektronik dünyasının önde gelen isimlerinden Samsung, 4 yeni 3D LED TV hazırladı. Samsung'un 65 inç, 58 inç ve 50 inç'lik olarak hazırladığı modellerin, kullanıcılara 3D keyfini en iyi şekilde sunacağı iddia ediliyor. Samsung'un piyasaya sunacağı yeni modellerin amiral gemisi olarak nitelendirilen modeli UN65C8000'de Samsung'un Real 240Hz adını verdiği teknoloji kullanılmış. Kontrast oranının 8000000:1 olarak belirlendiği TV, WiFi hazır olarak üretilecek. Samsung'un 65 inç'lik 3D LED TV'si üzerinden Samsung Apps uygulamasına erişim sağlayarak Skype, Hulu, ESPN gibi uygulamalar kullanılabilecek.

Samsung'un satışa sunacağı modellerden PN50C680 ve PN58C680 kod adıyla üretilecek olan modeller kod isimlerinden de anlaşılacağı üzere 50 inç ve 58 inç'lik boyutlara sahip. Samsung duyurusunu yaptığı bu iki plazma kullanıcılara 600 Hz tazeleme oranı ve 1080p çözünürlük sunuyor. Samsung'un bu iki modelde kullandığı AllShare adı verilen teknoloji ile kullanıcılar DLNA uyumlu cihazlara ve bilgisayarlara erişim sağlayabilecek. Samsung'un duyurduğu 3D LED TV'lerin en sonuncusu PN50C490 kod adıyla satışa sunulacak olan model. Satışa sunulacak diğer modellerle kıyaslandığı zaman kullanıcılara sunduğu 720p çözünürlükle dikkat çeke 50 inç'lik TV'nin fiyatı 1100$ olarak belirlenirken, diğer modeller ise 6000$ (65 inç), 2300$ (58 inç) ve 1600$ (50 inç full hd olan model) olarak belirlendi.