Samsung, dünya çapında 3 ayda 2 milyondan fazla akıllı TV satışı gerçekleştirdi

Dünyanın lider LCD panel üreticilerinden Samsung, yaklaşık 3 ayda 2 milyondan fazla 2011 yılı serisi akıllı televizyonu teknoloji meraklılarıyla buluşturduğunu duyurdu. Bu da dakikada 15, günde 22.000 akıllı TV satışı anlamına geliyor.



Satışların bölgesel dağılımına baktığımızda ise Kuzey Amerika 730.000 akıllı TV satışıyla birinciliği göğüslerken, Kuzey Amerika'yı 710.000 ile Avrupa, 170.000 ile Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Afrika ve 120.000 ile Kore izliyor.