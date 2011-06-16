Samsung, dünya çapında 3 ayda 2 milyondan fazla akıllı TV satışı gerçekleştirdi

Haber Editörü
Dünyanın lider LCD panel üreticilerinden Samsung, yaklaşık 3 ayda 2 milyondan fazla 2011 yılı serisi akıllı televizyonu teknoloji meraklılarıyla buluşturduğunu duyurdu. Bu da dakikada 15, günde 22.000 akıllı TV satışı anlamına geliyor.
Satışların bölgesel dağılımına baktığımızda ise Kuzey Amerika 730.000 akıllı TV satışıyla birinciliği göğüslerken, Kuzey Amerika'yı 710.000 ile Avrupa, 170.000 ile Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Afrika ve 120.000 ile Kore izliyor.
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Hocam ne olacak,veriyorsun önüne en baba matematik sorularını sana takır takır çözüyor. :)
bi de şu akıma dikkatinizi çekmek istiyorum,eskiden bilgisayarımız her şeyimizdi. yani televizyonu da ondan izleyebilirdik, sms i de ondan atardık, filmleri de ondan izlerdik, müziği ondan dinlerdik. Şimdiyse dünya tersine döndü cep telefonları, televizyonlar, neredeyse mp3 playerlar bile bilgisayar gibi davranmaya çalışıyor. yakında dijital kol saatleri de internete bağlanıyoruz biz hobaa diye ortaya çıkarsa şaşırmam. ör: "Casio internete bağlanabilen yeni modeli INT-205AWQ 'yu duyurdu. firma yaptığı açıklamada saatin sadece internete bağlandığını ekran çözünürlüğünün sadece leblebi yazmaya müsait olmasından dolayı şimdilik neden böyle bişey yaptıklarını kendilerinin de anlamadığını kaydetti."
z Şanslıymışsın ah ah
TV ile internete bağlanılabiliyor, farklı uygulamalar yüklenebiliyor vs.
Haydi şuradan!