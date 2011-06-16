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Samsung, dünya çapında 3 ayda 2 milyondan fazla akıllı TV satışı gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın lider LCD panel üreticilerinden Samsung, yaklaşık 3 ayda 2 milyondan fazla 2011 yılı serisi akıllı televizyonu teknoloji meraklılarıyla buluşturduğunu duyurdu. Bu da dakikada 15, günde 22.000 akıllı TV satışı anlamına geliyor.
Satışların bölgesel dağılımına baktığımızda ise Kuzey Amerika 730.000 akıllı TV satışıyla birinciliği göğüslerken, Kuzey Amerika'yı 710.000 ile Avrupa, 170.000 ile Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Afrika ve 120.000 ile Kore izliyor.

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DH Misafiri 8 yıl
"TV akıllı olunca ne oluyor?"
Hocam ne olacak,veriyorsun önüne en baba matematik sorularını sana takır takır çözüyor. :)
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011235813 8 yıl
bugün istinye parkta da smart tv standı vardı ortadaki lobide. işin enteresan tarafı xbox kinect bağlamışlar, sanki televizyonun özelliğiymiş gibi oynatıyolar. bence akıllı tv değil akıllı üretici tv olarak bakmak lazım. bu arada akıllı tv nedir ben de bilmiyorum, internete giriyomuş yazılanlara göre. atom işlemci falan mı var acaba?
bi de şu akıma dikkatinizi çekmek istiyorum,eskiden bilgisayarımız her şeyimizdi. yani televizyonu da ondan izleyebilirdik, sms i de ondan atardık, filmleri de ondan izlerdik, müziği ondan dinlerdik. Şimdiyse dünya tersine döndü cep telefonları, televizyonlar, neredeyse mp3 playerlar bile bilgisayar gibi davranmaya çalışıyor. yakında dijital kol saatleri de internete bağlanıyoruz biz hobaa diye ortaya çıkarsa şaşırmam. ör: "Casio internete bağlanabilen yeni modeli INT-205AWQ 'yu duyurdu. firma yaptığı açıklamada saatin sadece internete bağlandığını ekran çözünürlüğünün sadece leblebi yazmaya müsait olmasından dolayı şimdilik neden böyle bişey yaptıklarını kendilerinin de anlamadığını kaydetti."
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X-CRYPT 8 yıl
akıllı tv sadece çevrimiçi birşeyler yapan tv demek.akıllı dediğinde sanırsın sesli komutları algılıyor,herşeyi sesle kontrol edebiliyorsun,samsungun bazı klima modellerinde yaptığı "full hd filtre" kurnazlığına ne demeli.klimayla full hdnin ne alakası var?o yazıyı gördüğümden beri samsung itici geldi.tilki gibi kurnaz şu koreliler.
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sahoron 8 yıl
DH Misafiri
TV nin yanındaki kadın mükemmel ötesi bişey geçen gün yakından gördüm gerçekten inanılmaz


z Şanslıymışsın ah ah
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Batuist 8 yıl
TV akıllı olunca ne oluyor?
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..Knight.. 8 yıl
Batuist

TV akıllı olunca ne oluyor?


TV ile internete bağlanılabiliyor, farklı uygulamalar yüklenebiliyor vs.
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DH Misafiri 8 yıl
TV nin yanındaki kadın mükemmel ötesi bişey geçen gün yakından gördüm gerçekten inanılmaz
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TheFormul 8 yıl
kadının yanındaki TV mükemmel ötesi bişey geçen gün yakından gördüm gerçekten inanılmaz ince tv'ler a4 kağıdı gibi olacka yakında..
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agtr 8 yıl
benim 55c8790'a benziyor redimdeki TV, ama bu 63 inç ya da üzeri olmalı. çok hoşmuş gerçekten. bu kadar sinek yanılmış olamaz
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::Ashes:: 8 yıl
patrain@
Haydi şuradan!
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patrain 8 yıl
Samsung smart tv are not in my home
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