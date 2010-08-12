Samsung, dünyanın ilk 3D destekli taşınabilir Bluray oynatıcısını duyurdu.

Samsung, yeni Bluray oynatıcılarını tanıttı. Samsung'un duyurduğu dört taşınabilir Bluray oynatıcının içinde en çok dikkat çekeni hiç süphesizki dünyanın "ilk" taşınabilir 3D Bluray oynatıcı olma özelliğini taşıyan modeli. 3D destekli Bluray oynatıcının özelliklerini belirtmeden önce diğer modellerle ilgi bilgi verelim. Samsung'un BD-C7900, C6800 ve C5900 olarak isimlendirdiği taşınabilir Bluray oynatıcılarndan ilki olan BD-C7900, kullanıcılara 2 adet HDMI girişi ve WiFi desteği sunuyor. Samsung'un AllShare teknolojisini destekleyecen BD-C7900, bu özellik sayesinde DLNA destekli bütün cihazlarla bağlantı kurabiliyor.

Samsung BD-C7900'ün bir alt modeli olan BD-C6800'de HDMI girişi sayısı 1 olarak belirlenirken, WiFi ve AllShare desteği bu modelde ihmal edilmemiş. Samsung'un giriş seviyesinde sınıflandırdığı BD-C5900'de taşınabilir Bluray oynatıcı özelliğinin dışında herhangi bir ekstra özellik sunmuyor. Son olarak Samsung, dünyanın "ilk" taşınabilir 3D Bluray oynatıcısı olan BD-C8000'e gelelim. Samsung, BD-C8000 olarak isimlendirdiği Bluray oynatıcı HDMI 1.4a protokolünü destekliyor. Samsung BD-C8000, 3D uyumlu TV'ye bağlandığı zaman 3D gözlük ile kullanıcılara bu tecrübeyi yaşatıyor. Samsung'un yeni taşınabilir Bluray oynatıcıları, 500$ (C8000), 400$ (C7900), 280$ (C6800) ve 230$ (C5900) olarak belirlendi.