Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung endüstride ilk defa DDR4 bellek geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22b
1
41
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung endüstride ilk defa DDR4 bellek geliştirdi
Tam Boyutta Gör

Samsung önemli bir ilke daha imza attı ve DDR4 bellek modülünü duyuran ilk isim oldu. Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi olan firmanın, 30nm DRAM yongalarına yer verdiği yeni bellek modülü, 2133MHz'de çalışıyor ve 1.12v geriliminde görev yapıyor. Pseudo Open Drain (POD) güç tasarruf teknolojisine sahip olan yeni modülün, günümüzde yaygın olarak kullanılan DDR3 belleklere göre yarı yarıya daha az elektrik harcadığı belirtiliyor. Önemli bir başarıya imza atarak endüstride ilk defa DDR4 bellek modülünü duyuran Samsung, önemli bir ilki başarmış olsa bile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde DDR4 belleklerin yaygınlaşması pek öngörülmüyor.

Mevcut bilgilere göre resmi spesifikasyonu 1600MHz-3200MHz aralığında olacak DDR4 bellek modülünün ne zaman üretime gireceği ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Zira çip üreticilerinin mevcut planlarında, DDR4'le ilgili herhangi bir ifade bulunmuyor ve birkaç yıl daha DDR3 ile devam edilmesi bekleniyor.

Samsung endüstride ilk defa DDR4 bellek geliştirdi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
işlemciler şu an 1333 mhz destek veriyor daha yüksek hızlara ancak oc ile çıkabiliyorsunuz. ayrıca ddr2 1066 ddr3 1333 ram performansına denktir. çünkü tepki zamanlaması önemli bir faktör. şu an piyasada 2000 mhz ddr3 ram bulmak mümkün peki 200 mhz desteği veren veya anakarta taktığında 2000 mhz direk çalışacak ram var mı daha ddr3 adam olmadı. ddr5 miş yok 8 çekirdekmiş. yok millet enayi biz vverelim adamların cebinden parasını alalım gerisi hikaye kanmayın bunlara ddr4 fiyasko olack ancak ddr5 3-5 yıl sonra kaçınılmaz olanı yapacak ve yazılım donanım sorunları çözülecektir. o zaman bize sattıkları hurdaların anlamını anlayacağız. elbette fazla parası olan varsa alır veya almaz parayı bana gönderir beno parayı çatır çatır yerim..:)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 8 yıl
ddr3 içinde aynı şeyleri sayıklıyorlardı bi kaç marka nın bi kaç modeli hariç 1.5v yapıştırdılar yine ve en hızlı bellekleri takacak daha dogru duzgün kart yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
hız mesele değilde enerji olayı iyi olmuş yarı yarıya daha az enerji ile çalışıyor olması güzel, taşınabilr cihazlara daha erken gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
Arkadaşlarım Gddr5 ile Ddr5 farklı şeyler..
gddr5 2 tane ddr3 demek oluyor..
gddr3 de 2 tane ddr2 oluyor.. sadece ekran kartlarında olan bişey çift kanal ram ile haberleşiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 8 yıl

dronegd
Arkadaşlarım Gddr5 ile Ddr5 farklı şeyler..
gddr5 2 tane ddr3 demek oluyor..
gddr3 de 2 tane ddr2 oluyor.. sadece ekran kartlarında olan bişey çift kanal ram ile haberleşiyor..

sunu oku komple beni ayar etme sonra agliyorsun niye bana sarkiyorsun diye.

anladimbozuklugu.blogspot.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namigencan 8 yıl
ddr4 gelmesi tam 2 seneyi bulur bence bu hızla nereye satacaklar bunları. Daha millet ddr kullanıyor vazgeçiremiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustymute 8 yıl
ddr2 destekli anakartım vardı ddr3 geciyimmi diye düşünüyordum artık gerek kalmadı 1 kaç seneye ddr 4 e geceriz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
eskiden ne güzeldi bir pc çıktığında aylarca yıllarca kullanılırdır. şimdi ise artık takip etmek bile çok zor. 1 sene önce aldığınız parcalar yarı fiyatına düşüyor 2. sene ise çöp pc oluyor. daha 2 ay önce topladığım 6 çekirdek ddr3 lu pc kısa bi süre sonra orta seviye pc ye dönüşecek. amd 1090 t işlemcı aldım artık paranoyaklasmaya basladım ne zaman bi ustu cıkacak dıye ama eli kulagındadır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooppss 8 yıl

DH Misafiri

eskiden ne güzeldi bir pc çıktığında aylarca yıllarca kullanılırdır. şimdi ise artık takip etmek bile çok zor. 1 sene önce aldığınız parcalar yarı fiyatına düşüyor 2. sene ise çöp pc oluyor. daha 2 ay önce topladığım 6 çekirdek ddr3 lu pc kısa bi süre sonra orta seviye pc ye dönüşecek. amd 1090 t işlemcı aldım artık paranoyaklasmaya basladım ne zaman bi ustu cıkacak dıye ama eli kulagındadır :D

bir üstü çıktı.. 1100T

vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
bu rem ler kullanıcıların cebini fazla yoluyor ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
google gir şunu yaz
GDDR5 5000 mhz
sektör arz talep sektörü
ekran kartları GDDR5 olarak sorunsuz çalışıyor
ama görmemişin 2 kuruşu olmuş
gitmiş hemen koşmuş
DDR4 almış sektör kendine kekilenecek müşteri bulduğu için
herkezi kekmiş kekmiş kekmiş
ama herkez hemen almazsa sektör
GDDR5 5000 mhz i ddr4 fiyatına satmak zorunda kalacak :)
şu an bu yapılan haber bir piyasa araştırması
müşterileri kekebilirmiyizin piyasa anketini yapıyorlar aslında
sizde he deyince sektöre GDDR5 yerine
daha ucuz maliyetli DDR4 ü kakalasınlar bizlere !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeknolojiveBililisim 8 yıl
afferim samsun g dediğimi yapıyosun ama ben ddr5 demiştim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aysat 8 yıl
1.12v lan :D bombaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21961 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, samsung ve ddr4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor 8 yıl TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk 8 yıl TG: Canon ile baskı teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim