Samsung endüstride ilk defa DDR4 bellek geliştirdi

Samsung önemli bir ilke daha imza attı ve DDR4 bellek modülünü duyuran ilk isim oldu. Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi olan firmanın, 30nm DRAM yongalarına yer verdiği yeni bellek modülü, 2133MHz'de çalışıyor ve 1.12v geriliminde görev yapıyor. Pseudo Open Drain (POD) güç tasarruf teknolojisine sahip olan yeni modülün, günümüzde yaygın olarak kullanılan DDR3 belleklere göre yarı yarıya daha az elektrik harcadığı belirtiliyor. Önemli bir başarıya imza atarak endüstride ilk defa DDR4 bellek modülünü duyuran Samsung, önemli bir ilki başarmış olsa bile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde DDR4 belleklerin yaygınlaşması pek öngörülmüyor.
Mevcut bilgilere göre resmi spesifikasyonu 1600MHz-3200MHz aralığında olacak DDR4 bellek modülünün ne zaman üretime gireceği ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Zira çip üreticilerinin mevcut planlarında, DDR4'le ilgili herhangi bir ifade bulunmuyor ve birkaç yıl daha DDR3 ile devam edilmesi bekleniyor.
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gddr5 2 tane ddr3 demek oluyor..
gddr3 de 2 tane ddr2 oluyor.. sadece ekran kartlarında olan bişey çift kanal ram ile haberleşiyor..
sunu oku komple beni ayar etme sonra agliyorsun niye bana sarkiyorsun diye.
anladimbozuklugu.blogspot.com/...
bir üstü çıktı.. 1100T
vatanbilgisayar.com/...
GDDR5 5000 mhz
sektör arz talep sektörü
ekran kartları GDDR5 olarak sorunsuz çalışıyor
ama görmemişin 2 kuruşu olmuş
gitmiş hemen koşmuş
DDR4 almış sektör kendine kekilenecek müşteri bulduğu için
herkezi kekmiş kekmiş kekmiş
ama herkez hemen almazsa sektör
GDDR5 5000 mhz i ddr4 fiyatına satmak zorunda kalacak :)
şu an bu yapılan haber bir piyasa araştırması
müşterileri kekebilirmiyizin piyasa anketini yapıyorlar aslında
sizde he deyince sektöre GDDR5 yerine
daha ucuz maliyetli DDR4 ü kakalasınlar bizlere !