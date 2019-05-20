Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi

Teknoloji Editörü
Samsung'un en yeni yazılım özelliklerini bileğinizde taşımak için, şirketin son olarak piyasaya sürdüğü akıllı saat Galaxy Watch Active modelini almak zorunda değilsiniz. Şirket, Active'in One UI arayüzünü, sağlık özelliklerini ve diğer optimizasyonlarını Galaxy Watch , Gear S3 ve Gear Sport'a getiren bir güncelleme yayınladı.
Kullanıcıları memnun edecek yenilikler
Cihazlar artık, en yeni Samsung Galaxy akıllı telefonlardaki One UI arayüzü eşleşen daha kolay ve canlı bir arayüze sahip olacaklar. Yeni güncelleme sonrasında akıllı saatlere daha fazla kontrol seçeneklerinin yanında, saati dokunarak uyandırma, iyi geceler modu ve günlük brifing sıklığının ayarlanması gibi özelliklerin eklendiği de belirtilmiş. Sağlık tarafında ise şimdi hem Samsung Health uygulaması hem de widget ile daha hızlı ve basit bir egzersiz izlemesine sahip olacaksınız.Ayrıca açık havada yüzme aktivitelerinizi de takip edebilmeniz artık mümkün. Ortalamanızı yaş grubunuzla karşılaştıran Apple Watch tarzı yüksek kalp atış hızı uyarıları ve daha ayrıntılı uyku izleme özellikleri de güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulmuş durumda. Bunun yanında ise arka plan uygulamalarını kapatan ve ayarları değiştiren bir agresif hafıza yönetimi sayesinde batarya performansının da artacağı belirtiliyor.
https://www.cnet.com/news/your-older-samsung-watch-may-now-have-new-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama güzel gelişmeler. Samsung, telefonlarda eski cihazları göz ardı etse de saatlerde bunu yapmıyor. Hali hazırda hala Gear S3'e güncelleme veriyor ki bu bir Gear S3 kullanıcısı olarak beni çok memnun ediyor.