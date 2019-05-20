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Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi

Samsung, yeni Galaxy Watch Active'in özelliklerinin çoğunu eski cihazlara taşıyan Galaxy Watch, Gear S3 ve Gear Sport için yeni bir güncelleme yayınladı. İşte cihazlara gelen yenilikler.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un en yeni yazılım özelliklerini bileğinizde taşımak için, şirketin son olarak piyasaya sürdüğü akıllı saat Galaxy Watch Active modelini almak zorunda değilsiniz.  Şirket, Active'in One UI arayüzünü, sağlık özelliklerini ve diğer optimizasyonlarını Galaxy Watch , Gear S3 ve Gear Sport'a getiren bir güncelleme yayınladı.

Kullanıcıları memnun edecek yenilikler

Cihazlar artık, en yeni Samsung Galaxy akıllı telefonlardaki One UI arayüzü eşleşen daha kolay ve canlı bir arayüze sahip olacaklar. Yeni güncelleme sonrasında akıllı saatlere daha fazla kontrol seçeneklerinin yanında, saati dokunarak uyandırma, iyi geceler modu ve günlük brifing sıklığının ayarlanması gibi özelliklerin eklendiği de belirtilmiş. Sağlık tarafında ise şimdi hem Samsung Health uygulaması hem de widget ile daha hızlı ve basit bir egzersiz izlemesine sahip olacaksınız.
Ayrıca açık havada yüzme aktivitelerinizi de takip edebilmeniz artık mümkün. Ortalamanızı yaş grubunuzla karşılaştıran Apple Watch tarzı yüksek kalp atış hızı uyarıları ve daha ayrıntılı uyku izleme özellikleri de güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulmuş durumda. Bunun yanında ise arka plan uygulamalarını kapatan ve ayarları değiştiren bir agresif hafıza yönetimi sayesinde batarya performansının da artacağı belirtiliyor.

https://www.cnet.com/news/your-older-samsung-watch-may-now-have-new-features/ Yorum Yaz
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alkayau 2 hf.
Arkadaşlar yazılım gelen var mı? 1 hafta oldu hala yok...
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LGatakan 2 hf. alkayau
Hocam Haziran sonu gibi Türkiye cihazlarına gelir. Beklemek istemiyorsanız CSC değiştirip güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Bence değmez. Bekleyin, Türkiye güncellemesi gelsin.
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BekirHan 2 hf.
Gear fit 2 ve fit 2 pro ya çıktığından beri herhangi bir güncelleme gelmedi. Lanet olsun böyle ürüne. Sanırsam süper yaptıklarını düşünüp güncellemiyorlar. Stabilite 0, pil performansı yerlerde. Yok böyle dandik bir cihaz. Diğer serilerini bilmem ama fit serisini almayın aldırmayın...
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Ogzx005 2 hf. yeni yorumcu
Aynen öyle benim Gear S2 ime bile gelmiyor 😠
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DH Misafiri 2 hf.
Gear S3 frontier güncelleme gelecek mi ?
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terimer 2 hf.
Bakalim benim Galaxy Watch'a ne zaman gelecek :-)
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lterlemez 2 hf.
Tiezen 4'te uyku takibi biraz bozuldu ama. Oturur pozisyonda biraz uzun süre hareketsiz kalsanız (en az 30 dakika), ilk hareketinizde sizi uykudan kalkmış kabul ediyor.
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terimer 2 hf. lterlemez
Evet. Ayni sorun bende de var. Umarim bu guncelleme ile bu sorun da cozulmus olur.
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Marrusia 2 hf.
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Marrusia 2 hf.
Gear Sport geldi.CSC XAR.TUR guncelleme almiyor adam akilli
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kmlfgkc 2 hf.
benim gear sporta gelmemiş güncelleme
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intel7mix 2 hf.
Kullanıcıyı desteklemeli güzel hareketler.
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burki_rock 2 hf.
Bize gelene kadar yeni saat çıkar :)
Ama güzel gelişmeler. Samsung, telefonlarda eski cihazları göz ardı etse de saatlerde bunu yapmıyor. Hali hazırda hala Gear S3'e güncelleme veriyor ki bu bir Gear S3 kullanıcısı olarak beni çok memnun ediyor.
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Ogzx005 2 hf. yeni yorumcu
Daha 1 ay olmadı Gear S2 Classic aldım ama güncelleme yok anlamsız madem güncelleme desteğini kestin niye satmaya devam ediyorsunuz onuda Samsung Mağazasından aldım 😡🤬
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samsung, akıllı saat ve
5 etiket daha güncelleme galaxy watch active Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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