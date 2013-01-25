Samsung, geçen yılın son çeyreğinde 6.9 milyar dolar kar elde etti





Analiz uzmanlarının son çeyrek mali raporlarını merakla beklediği Güney Koreli elektronik devi Samsung, tahminleri yanıltmayan mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.





Firmadan yapılan duyuruya göre, geçen yılın son çeyreğinde firma 52.04 milyar dolar yaklaşık gelir elde ederken, karı ise yaklaşık 6.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise 8.27 milyar dolara ulaştı. Firmanın gelirlerine en büyük katkıyı Galaxy serisi amiral gemi modelleri yapıyor. Son çeyrek itibariyle 30 milyon Galaxy S3, 5 milyon da Galaxy Note II modeli satıldı. Mobil bölümün getirdiği gelir ise 26.5 milyar dolar civarında.





Ancak yılın ilk çeyreğinde genel olarak firmaların durgunluk beklentisi olduğu için Samsung'un da Mart sonunda biten dönem için yeni bir amiral gemi modelini pazara sunmayacağına işaret ediliyor.





Yıl genelinde Samsung yaklaşık 195 milyar dolar gelir elde ederken, faaliyet karı 28 milyar dolar oldu.





Yarıiletken bölümü önceki çeyreğe göre yüzde 10 artış göstererek 8.9 milyar dolar gelir getirdi. Panel üretiminde ise Samsung 7 milyar dolar gelir, 900 milyon dolar da faaliyet karı elde etti. Televizyon segmentinde 60 inç ve üzeri panel talepleri artış gösterirken, diğer boyutlara olan talepler durgun kaldı.





Bu yılın ilk çeyreği için ise Samsung büyük bir artış beklemiyor.

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/ireventpresentations/earningsrelease/downloads/2012/20130125_conference_eng.pdf