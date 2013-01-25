Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, geçen yılın son çeyreğinde 6.9 milyar dolar kar elde etti

6 yıl
522
1
5
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, geçen yılın son çeyreğinde 6.9 milyar dolar kar elde etti

Analiz uzmanlarının son çeyrek mali raporlarını merakla beklediği Güney Koreli elektronik devi Samsung, tahminleri yanıltmayan mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.

Firmadan yapılan duyuruya göre, geçen yılın son çeyreğinde firma 52.04 milyar dolar yaklaşık gelir elde ederken, karı ise yaklaşık 6.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise 8.27 milyar dolara ulaştı. Firmanın gelirlerine en büyük katkıyı Galaxy serisi amiral gemi modelleri yapıyor. Son çeyrek itibariyle 30 milyon Galaxy S3, 5 milyon da Galaxy Note II modeli satıldı. Mobil bölümün getirdiği gelir ise 26.5 milyar dolar civarında.

Ancak yılın ilk çeyreğinde genel olarak firmaların durgunluk beklentisi olduğu için Samsung'un da Mart sonunda biten dönem için yeni bir amiral gemi modelini pazara sunmayacağına işaret ediliyor.

Yıl genelinde Samsung yaklaşık 195 milyar dolar gelir elde ederken, faaliyet karı 28 milyar dolar oldu.

Yarıiletken bölümü önceki çeyreğe göre yüzde 10 artış göstererek 8.9 milyar dolar gelir getirdi. Panel üretiminde ise Samsung 7 milyar dolar gelir, 900 milyon dolar da faaliyet karı elde etti. Televizyon segmentinde 60 inç ve üzeri panel talepleri artış gösterirken, diğer boyutlara olan talepler durgun kaldı.

Bu yılın ilk çeyreği için ise Samsung büyük bir artış beklemiyor. 

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/ireventpresentations/earningsrelease/downloads/2012/20130125_conference_eng.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 6 yıl
samsung tek basına turkıyenın yaptıgı ıhracatı yapıyor.... ve samsung guney korenın ıhracatının %20 olusturuyor... helal olsun adamlara calısıp yapıyrolar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merzer 6 yıl
Beyaz eşyalarda da görünüm çok güzel ancak aklımıza yer etmiş bir kere bosch :) alınıp denenmeli mi bilemiyorum . Bir ara 7 yıl garantileri vardı ve benze modelleri boscha göre en az 300-500 TL uygundu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErTuFx 6 yıl
En sevmedigim markalrdan biridir, genelde cikardigi her ürünü süslü püslü bir görünümle cikarir ama malzeme kalitesi olarak en düsügünü kullanir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 6 yıl
gıptayla bakılan bir şirket,a dan zye her şeyde varlar ve hangi sektöre girseler ses getiriyorlar.umarım masaüstü işlemcisi de çıkarırlar ama mobil kaymağını yemekten yaparlar mı bilinmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Yeni nesil Ekran kartları, konsollar ve fazlası video şov 6 yıl Windows Phone 8X by HTC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim