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    Anlık Bildirim

    Samsung Mısır’da telefon üretmeye başlayacak

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, yeni üretim tesisleri açmaya devam ediyor. Firma, yıl sonunda Mısır’da yeni bir telefon fabrikası açacak.
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    Samsung yeni bir akıllı telefon fabrikası açmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel ekonomik yavaşlamaya rağmen önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yeni raporlara göre firma, yakında Mısır’da bir akıllı telefon üretim tesisi kuracak.

    Yaklaşık 1400 kişiye iş imkânı sunacak

    Mısır’ın İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Samsung’un ülkede yeni bir fabrika kuracağını duyurdu. Beni Suef bölgesinde 6000 metre karelik bir alanda kurulacak olan üretim tesisinin yaklaşık 1400 kişiye iş imkânı sağlaması bekleniyor. 

    Fabrikanın yılın son çeyreğinde açılması beklendiğinden bu tesisten 2024 öncesi herhangi bir ürün görme ihtimalimiz düşük görünüyor. Ayrıca bu tesiste üretilecek olan akıllı telefonların uluslararası pazar yerine Mısır pazarında satışa sunulması bekleniyor. Üretim tesis yatırımlarına devam eden Samsung, umarız yakında ülkemizde de bir üretim tesisi kurar.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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