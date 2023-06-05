Samsung Mısır’da telefon üretmeye başlayacak

Yaklaşık 1400 kişiye iş imkânı sunacak
Mısır’ın İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Samsung’un ülkede yeni bir fabrika kuracağını duyurdu. Beni Suef bölgesinde 6000 metre karelik bir alanda kurulacak olan üretim tesisinin yaklaşık 1400 kişiye iş imkânı sağlaması bekleniyor.
Fabrikanın yılın son çeyreğinde açılması beklendiğinden bu tesisten 2024 öncesi herhangi bir ürün görme ihtimalimiz düşük görünüyor. Ayrıca bu tesiste üretilecek olan akıllı telefonların uluslararası pazar yerine Mısır pazarında satışa sunulması bekleniyor. Üretim tesis yatırımlarına devam eden Samsung, umarız yakında ülkemizde de bir üretim tesisi kurar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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