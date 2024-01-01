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    Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım Ücreti zamlandı

    Yeni abonelerden alınan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi ve mevcut abonelerden alınan Telsiz Kullanım Ücreti zamlandı. Özel İletişim Vergisi ücreti 2024'te ne kadar olacak?
    Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım Ücreti 2024 Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Özel İletişim Vergisi, yüzde 53,84 oranında zamlandı. 2024 yılı için Özel İletişim Vergisi 260 TL’den 400 TL’ye yükseldi.

    Özel İletişim Vergisi ücreti 2024

    Yeni hat sahiplerinden alınan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi tutarı 2024'te 400 TL tutarında olacak. Yeni mobil hat, yeni sabit hat ve yeni sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil edilecek. Buna göre her yeni aboneden 12 ay boyunca ayda 33,33 TL Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi alınacak.

    Mevcut abonelerin faturasının yüzde 10'u kadar ÖİV alınacak

    Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.

    Telsiz Kullanım Ücreti 2024

    Tüm mobil abonelerden alınan Telsiz Kullanım Ücreti, yeni yılla birlikte zamlanarak 9,43 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Faturalı ve faturasız hat sahiplerinden 2024'te her ay 15 TL tutarında Telsliz Kullanım Ücreti alınacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1958 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    özel iletişim vergisi, telsiz kullanım ücreti ve
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