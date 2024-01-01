Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım Ücreti zamlandı

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Özel İletişim Vergisi, yüzde 53,84 oranında zamlandı. 2024 yılı için Özel İletişim Vergisi 260 TL’den 400 TL’ye yükseldi.

Özel İletişim Vergisi ücreti 2024

Yeni hat sahiplerinden alınan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi tutarı 2024'te 400 TL tutarında olacak. Yeni mobil hat, yeni sabit hat ve yeni sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil edilecek. Buna göre her yeni aboneden 12 ay boyunca ayda 33,33 TL Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi alınacak.

Mevcut abonelerin faturasının yüzde 10'u kadar ÖİV alınacak

Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.

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Telsiz Kullanım Ücreti 2024

Tüm mobil abonelerden alınan Telsiz Kullanım Ücreti, yeni yılla birlikte zamlanarak 9,43 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Faturalı ve faturasız hat sahiplerinden 2024'te her ay 15 TL tutarında Telsliz Kullanım Ücreti alınacak.

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