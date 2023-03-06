Samsung, sıfırdan kendi işlemcisini üreterek dev bir adım atmaya hazırlanıyor

Samsung, kendi işlemcisini geliştirdiğinde ARM’a olan bağımlılığını da ortadan kaldırmış olacak. Bununla birlikte firmanın kendi CPU'sunu geliştirme hamlesinin önemli bir avantajı daha var. Samsung, kendi işlemcisini akıllı telefonları için çok daha iyi bir şekilde optimize edebilir. Sektör kaynaklarına göre Samsung Electronics, yakın zamanda CPU çekirdeği geliştirmeye adanmış ekiple toplantı düzenlendi. Süreci hızlandırdığı bildirilen Samsung’un daha önceleri de AMD’nin CPU geliştirme ekibine liderlik eden kıdemli bir ismi işe aldığı aktarılmıştı.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez