Samsung, sıfırdan kendi işlemcisini üreterek dev bir adım atmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Exynos işlemcilerini zaten akıllı telefonlarında ve diğer cihazlarında kullanıyor ancak firma bu işlemcilerinde ARM’ın çip tasarımlarını kullandığı için bir bağımlılık söz konusu. Yeni gelen raporlara göre Samsung, Galaxy akıllı telefonlarında ve Galaxy Book PC'lerinde kullanacağı kendi şirket içi işlemcisini geliştirmeye hazır.

Samsung, sıfırdan kendi işlemcilerini yapacak

Samsung, kendi işlemcisini geliştirdiğinde ARM’a olan bağımlılığını da ortadan kaldırmış olacak. Bununla birlikte firmanın kendi CPU'sunu geliştirme hamlesinin önemli bir avantajı daha var. Samsung, kendi işlemcisini akıllı telefonları için çok daha iyi bir şekilde optimize edebilir. Sektör kaynaklarına göre Samsung Electronics, yakın zamanda CPU çekirdeği geliştirmeye adanmış ekiple toplantı düzenlendi. Süreci hızlandırdığı bildirilen Samsung’un daha önceleri de AMD’nin CPU geliştirme ekibine liderlik eden kıdemli bir ismi işe aldığı aktarılmıştı.

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Galaxy Chip geliyor

Samsung’un kendi işlemcisini hangi temeller üzerine inşa edeceği belirsiz fakat mobil alanda lider olan ARM çözümlerinin terk edilmesi dengeleri değiştirebilir. Akıllı telefon dünyasında en çok telefon satan firmalardan birisi olan Samsung, başarılı olursa sektörde önemli bir oyuncu haline gelecektir. Öte yandan Samsung, Galaxy S serisi amiral gemileri için yeni nesil bir işlemci hazırlıyor. Galaxy Chip olarak adlandırılan bu çip, dahili kaynaklara göre 2025'te piyasaya sürülecek. Ancak bu işlemcinin ARM tabanlı olması daha olası görünüyor zira Samsung, kendi işlemcisi için yolun henüz çok başında.

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