Samsung, global mağaza konseptinin dünyadaki ikinci uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor

Haber Editörü
Global Konsept Mağazası ile tüm yeni ürünlerini sergilemeyi ve tüketicilere en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan Samsung, Avrupa ve Ortadoğu'daki ilk, dünyadaki ikinci mağazasını İstanbul'da hizmete soktu.
Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmete giren Global Konsept Mağazası 355 m²'lik bir alan üzerine kuruldu. Samsung'un yeni “Premium Konsepti” kullanılan mağazada, markanın tüketiciye sunduğu tüm ürünler yer alıyor.
Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung; Avrupa ve Ortadoğu'nun ilk Samsung Global Konsept Mağazasını Türkiye'de açıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Mağazada akıllı TV modelleri, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı fotoğraf makineleri, ofis teknolojileri, ev aletleri gibi sayısız ürünü tecrübe edebilmek mümkün.
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AMA DİĞERLERİNİN VERMEDİĞİ DEĞERİ TÜRKİYE'YE VERİYORLAR.
2 iPhone 3 iPad sahibi olarak gerçekten teşekkür ediyorum halkımı adam yerine koyup mağaza açtıkları için, ürünleri dünya ile aynı anda getirdikleri için.
Ve üstelik bunu yıllardır yapıyorlar, dışarıdan gözlemliyorum.
Ayrıca diğer yorumlarda millet "plastik" deyip burun kıvırmış. Adamlar 50 milyon telefon satmış. 60 milyon satacaklarını bilseler başka malzemeden yaparlar. Pazar neyi talep ediyorsa, rekabet adına pazar talebine cevap veriyorlar.
Naylon diye dalga geçenlerin, karanlık yatak odalarında bi elinin altında kek, öteki elinde çay ya da kola, bağdaş kurmuş çok bilmiş hallerinizden daha iyi ön görüyordur Samsung'un yönetim kurulu, CEO'su, tasarımcıları.
Tasarmda kullanılan malzemenin nasıl üretildiğini sorsam wikipedia'dan bile araştırıp bulamayacak kapasitede insanların "çöppp" yazmasından bıkkınlık geliyor.
Konuya dönelim: TEŞEKKÜRLER SAMSUNG, diğer güzide illerimize de aç.
Apple da açacak ama 2007'den beri çok zaman geçti, aylarca bekledik cihazları.
Nokia'nın vardı (Bağdat Caddesi'nde vardı kapattı, diğer yerleri bilmiyorum) yine açsın.
Hepsi açsın.
Note2 kullanıyorum yazılımsal sıkıntılar mevcut tasarım özürlü evet kenarları soyuluyor ama 1500 tl ye aldığım bu telefonla 2500 tl lik Iphone un yaptığı islerin fazlasini yapabiliyorsam Samsung teşekküru hak ediyor.
Evimizde de Samsung smart tv var. Tv alirken de inanin en.cok ozelligi.en uygun fiyata sunan yine Samsung'du.
Ulkemize.verdikleri bu onemi de gorunce en azindan bizi Tridinand Tobago ile ayni goren Apple'l fanlari.cok konusmasin. Samsungcu muyum hayir ama gunlerce araştırmalarm sonucunda her seferinde fiyat performans olarak Samsung urunlerine.yoneliyorsam.burada oturup Apple'in Sony'nin Toshiba'nin vs dusunmesi lazım.
Samsung'dan ise tek bir.dilegim var. Allah aşkına su tvlerinin ultrabooklarinin hatta camasir makinelerinin tasarimini kimler yapiyorsa onlari telefon bölümüne yonlendirsinler!! :)