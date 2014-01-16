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Samsung, global mağaza konseptinin dünyadaki ikinci uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor

5 yıl
7,4b
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124
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, global mağaza konseptinin dünyadaki ikinci uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor

Global Konsept Mağazası ile tüm yeni ürünlerini sergilemeyi ve tüketicilere en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan Samsung, Avrupa ve Ortadoğu'daki ilk, dünyadaki ikinci mağazasını İstanbul'da hizmete soktu.

Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmete giren Global Konsept Mağazası 355 m²'lik bir alan üzerine kuruldu. Samsung'un yeni “Premium Konsepti” kullanılan mağazada, markanın tüketiciye sunduğu tüm ürünler yer alıyor. 

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung; Avrupa ve Ortadoğu'nun ilk Samsung Global Konsept Mağazasını Türkiye'de açıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. 

Mağazada akıllı TV modelleri, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı fotoğraf makineleri, ofis teknolojileri, ev aletleri gibi sayısız ürünü tecrübe edebilmek mümkün. 
Samsung, global mağaza konseptinin dünyadaki ikinci uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor


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Xagdas 5 yıl en beğenilen
SAMSUNG SÜPERDİR VEYA BERBATTIR.
AMA DİĞERLERİNİN VERMEDİĞİ DEĞERİ TÜRKİYE'YE VERİYORLAR.
2 iPhone 3 iPad sahibi olarak gerçekten teşekkür ediyorum halkımı adam yerine koyup mağaza açtıkları için, ürünleri dünya ile aynı anda getirdikleri için.
Ve üstelik bunu yıllardır yapıyorlar, dışarıdan gözlemliyorum.

Ayrıca diğer yorumlarda millet "plastik" deyip burun kıvırmış. Adamlar 50 milyon telefon satmış. 60 milyon satacaklarını bilseler başka malzemeden yaparlar. Pazar neyi talep ediyorsa, rekabet adına pazar talebine cevap veriyorlar.
Naylon diye dalga geçenlerin, karanlık yatak odalarında bi elinin altında kek, öteki elinde çay ya da kola, bağdaş kurmuş çok bilmiş hallerinizden daha iyi ön görüyordur Samsung'un yönetim kurulu, CEO'su, tasarımcıları.
Tasarmda kullanılan malzemenin nasıl üretildiğini sorsam wikipedia'dan bile araştırıp bulamayacak kapasitede insanların "çöppp" yazmasından bıkkınlık geliyor.

Konuya dönelim: TEŞEKKÜRLER SAMSUNG, diğer güzide illerimize de aç.
Apple da açacak ama 2007'den beri çok zaman geçti, aylarca bekledik cihazları.
Nokia'nın vardı (Bağdat Caddesi'nde vardı kapattı, diğer yerleri bilmiyorum) yine açsın.
Hepsi açsın.
SAMSUNG SÜPERDİR VEYA BERBATTIR.AMA DİĞERLERİNİN VERMEDİĞİ DEĞERİ TÜRKİYE'YE VERİYORLAR.2 iPhone 3 iPad sahibi olarak gerçekten teşekkür ediy...
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Fiyaka1903 5 yıl
Günlerdir laptop almak icin arastormalar yapıyorum malum ogretmen cocuguyum bir aldim mi onu yillarca kullanmam gerekecek ulkemiz sartlari.. inanin her firmanin hemen her modeline baktim. Bana 1tb harddisk 2 gb Nvidia ekran kartı 8 gb ram i5m 2.6 ghz islemcili ince tasarimli laptopu inanin en ucuz samsung veriyor. Sony Toshiba hatta Casper bile.daha pahali Apple'i saymıyorum bile..
Note2 kullanıyorum yazılımsal sıkıntılar mevcut tasarım özürlü evet kenarları soyuluyor ama 1500 tl ye aldığım bu telefonla 2500 tl lik Iphone un yaptığı islerin fazlasini yapabiliyorsam Samsung teşekküru hak ediyor.
Evimizde de Samsung smart tv var. Tv alirken de inanin en.cok ozelligi.en uygun fiyata sunan yine Samsung'du.
Ulkemize.verdikleri bu onemi de gorunce en azindan bizi Tridinand Tobago ile ayni goren Apple'l fanlari.cok konusmasin. Samsungcu muyum hayir ama gunlerce araştırmalarm sonucunda her seferinde fiyat performans olarak Samsung urunlerine.yoneliyorsam.burada oturup Apple'in Sony'nin Toshiba'nin vs dusunmesi lazım.
Samsung'dan ise tek bir.dilegim var. Allah aşkına su tvlerinin ultrabooklarinin hatta camasir makinelerinin tasarimini kimler yapiyorsa onlari telefon bölümüne yonlendirsinler!! :)
Günlerdir laptop almak icin arastormalar yapıyorum malum ogretmen cocuguyum bir aldim mi onu yillarca kullanmam gerekecek ulkemiz sartlari.. inanin her firmanin...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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EmreTheBand 5 yıl
SAMSUNG FARKI
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
hepsi aynı boook hepsinin amacı parayı fazla kazanmak bir sürüm çıkarıldı satıldı mı tamam yeni sürüm çıkana kadardır onun işi en fazla 7 8 ay bilemedin 1 yıl. daha sonrası öenmli değil onlar için.
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Holk 5 yıl
Türkiye'ye değer veriyor. Kore gazi çocuklarına üniversite bursu bağladı. Giresun'a bile Samsung mağazası açtı. Dünya da ikinci mağazasını burada açıyor. Milliyetçi bir insan olarak çok sevindim. Türkiye'ye değer verilmesi benim hoşuma gidiyor,mutlu oluyorum. Telefonlarının yazılımını beğenmiyorum yoksa donanım olarak iyi iş çıkarıyorlar ve tasarım olarak amiral gemilere has bir tasarım olmalıydı ve biraz daha lüks havası katmalıydı. 600 TL'lik telefonla 2000 TL'lik telefonun tasarımı aynı olunca ister istemez amiral geminin tasarımıyla sömürüyorlar gibi oluyor. Benim lafım telefonlara yoksa dizüstü bilgisayarları,beyaz eşyaları,elektronik aletleri çok güzel ve çok iyi oluyor. Sana inanıyorum Samsung şu ince ayrıntıları yaparsan seni kimse tutamaz çünkü reklamın çok iyi. Bu konuda fazla eleştirmiyorum ve tebrik ediyorum. Seviyoruz seni SAMSUNG!
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AppleFans 5 yıl
Beyler kesin kavgayı. Lg ve htc kardeştir. Ortak düşmanlarımız var. Hade barışın bakalım.
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BlueDangeR 5 yıl
Asgari Ücret Alıp 2000 Liraya Telefon Alanların Normal Karşılandığı Bir Ülkede Açması Zaten Tesadüf Olamaz.
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DH Misafiri 5 yıl
@Fiyaka1903
Öğretmen çocuğuyum diyorsun öğretmenler bu ülkedeki milyonlarca üniversite mezunundan çok daha iyi maaş alıyor. Zaten senin aldığın ve almak istediğin ürünlerden de belli. Ben kendim çalıştığım halde kiradan vs den note2 alacak durumum yok. Öğretmen çocuğuyum diye acındırmayalım.
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Fiyaka1903 5 yıl DH Misafiri
Hocam acindirma yapma gibi bir derdim yok. Asgari ucretliyle 1000 1500 tl maasla çalışan adamlarla ogretmenleri de kiyaslamiyorum zaten tabi ki belli bi alım gücümuz var olmasa bu ürünler alamayiz zaten.SAma bu öğretmenlerin hak ettiklero parayi aldıklarını mi gösterir? Bugün yeni başlayan bir öğretmen 1500 civarı maasla başlıyor. Benim babam 33 senelik ogretmen 58 yaşında. Maasi 2700 civari. Sence gerçekten ogretmenler hak ettiklerini alsa 30+ calismak zorunda kalırlar mi? Ben üniversite okuyorum babam emekli olsa maasi 1300 dolaylarında olacak ve 2 kardesm var sence emekli olabilir mi? Bugün polisden imamdan bile cok cok az maas alıyor ogretmenler.. hele ki bu ülkede Başbakan kizinin 60bin aldığını da hesaba katarsak..
Keske herkes hak ettiğini alsa keşke ulkemin insanlarinin alım gücü daha yuksk olsa keşke
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DH Misafiri 5 yıl
"Daha geçen yılki çıkan ürününe 4.4 vermekten aciz firma" Nvidia'dır'' demiş te hanım kızımız.Peki Nvidiayı tercih eden kim? Vestel mi?
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broodofqueen 5 yıl
Bir Apple kullanıcısı olarak, Türkiye pazarına verdikleri destek için teşekkürler. Satış sonrası hizmet deneyimi gelişirse rakipsiz olur. Çok ciddi bir yatırım, ama Apple'ın da konsept mağazasını açmasının ve artık Türkiye'de marka olarak(distrübütör haricinde) boy göstermesinin bu mağazanın açılışında payı vardır diye düşünüyorum. Neticede kullanıcı elektroniği pazarındaki en büyük rakibinin bu atılımına sessiz kalamazdı. Şimdi sıra yatırım getirmelerinde. Ar-Ge istiyoruz, fabrika istiyoruz. Tüm Avrupa ve Ortadağu'ya biz üretip satalım istiyoruz. Umarım o günleride görürüz.
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kpln04 5 yıl
la bebe samsunga laf atma git kutu kutu pense oyna hadi
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seven44 5 yıl
Hepsi açması lazım bence.
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nomenore 5 yıl
Bugun gittim gezdim inanilmaz bir yer yapmislar 4k tv lerine baktim telefonlari inceledim helal olsun adamlara umarim musteri talep sikayet toplama gibi bir uygulamalarida olur bu magazada
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noook 5 yıl
kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
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SpesifikBrush 5 yıl
Dolar baya uçtu, uygulama fiyatları da bundan etkileniyor. Google da AppStore gibi dolari sabit 1.8den liraya çevirse bence android cihazlar dolayisiyla Samsung bundan olumlu etkilenir. Apple anca türkiyeye geldi fakat tam geldi. Tabii bunun nedeni biraz da Apple'in iOS i kendi geliştirmesinden kaynaklanıyor. Google türkiye yi pek sevmiyor gibi. (Nereden geldim ben buraya)
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şazenuş 5 yıl
Tost makinesi,ütü den sonra telefon işine girince böyle olur
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