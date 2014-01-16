Samsung, global mağaza konseptinin dünyadaki ikinci uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor









Global Konsept Mağazası ile tüm yeni ürünlerini sergilemeyi ve tüketicilere en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan Samsung, Avrupa ve Ortadoğu'daki ilk, dünyadaki ikinci mağazasını İstanbul'da hizmete soktu.





Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmete giren Global Konsept Mağazası 355 m²'lik bir alan üzerine kuruldu. Samsung'un yeni “Premium Konsepti” kullanılan mağazada, markanın tüketiciye sunduğu tüm ürünler yer alıyor.





Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung; Avrupa ve Ortadoğu'nun ilk Samsung Global Konsept Mağazasını Türkiye'de açıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.





Mağazada akıllı TV modelleri, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı fotoğraf makineleri, ofis teknolojileri, ev aletleri gibi sayısız ürünü tecrübe edebilmek mümkün.



