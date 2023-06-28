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    ChatGPT artık gömlek cebinizde

    Plaud Note adıyla geliştirilen ses kaydedici, topladığı ses verilerini ChatGPT sohbet robotu üzerinden metne çevirerek özet haline getirebiliyor. Üstelik cebe de sığıyor.
    Oy Ver
    ChatGPT
    ChatGPT benzeri yapay zekâ sohbet robotlarının patlama yapması pek çok farklı fikrin de ortaya çıkmasına neden oldu. Bunlardan birisi olan Plaud Note aksesuarı ChatGPT robotunu gömlek cebinize sığdırıyor.

    Plaud Note nedir?

    Plaud Note asıl olarak bir ses kaydedici. Piyasada yapay zekâ destekli ses kaydediciler mevcut ancak Plaud Note ilk ChatGPT destekli kaydedici olduğu iddiasında. Plaud Note ile kaydedilen sesler daha sonra uygulama üzerinden metne çevriliyor, özetleniyor, günlüğe dönüştürülüyor veya yapılacaklar listesi haline getiriliyor.

    Kredi kartı boyutlarında olan cihaz MagSafe ile iPhone arkasına tutturulabiliyor. Hem dışarıdan hem de telefon konuşmaları kaydedilebiliyor. Tek tuşla yapılan bu işlem dünyada ilk. 64GB kapasitesi olan cihaz 30 saate kadar HD ses alabiliyor ve yapay zekâ gürültü engelleme de mevcut.

    Ürünün yapay zekâ özellikleri için aylık 10$ abonelik ücreti ya da 60 dakika için 1.5$ ödeme isteniyor. En az 89$ bağış isteyen ürün belirlenen miktarı geçmiş durumda. Eylül ayında dağıtımlar başlıyor ve 1 aylık abonelik de hediye edilecek.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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