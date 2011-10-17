Samsung, iPhone 4S'e karşı Japonya ve Avustralya'da harekete geçti

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi, Apple ve Samsung arasındaki patent savaşında yeni cepheler açılmaya devam ediyor.Apple'ın iPhone 4S'in lansmanını gerçekleştirip satışa sunmasını takiben Fransa ve İtalya'da iPhone 4S'in satışının engellenmesini talep eden Samsung, Japonya ve Avustralya'da da benzer bir talep ile adli makamlara başvurdu.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Japonya'da Tokya Bölge Mahkemesi ve Avustralya'da Yeni Güney Galler Dairesi'ne başvurarak iPhone 4S'in (ve iPhone 4'ü de etkileyecektir) yasaklanmasını talep eden Samsung'un basın sözcülerinden James Chung, yaptığı açıklamada Apple'a karşı ataklarının başladığını dile getirdi.
Bilindiği üzere kısa bir süre önce Samsung, Fransa ve İtalya'da iPhone 4S'in yasaklanması için harekete geçmiş, Hollanda'da ise Apple ürünlerinin yasaklanması için yaptığı talep reddedilmişti. Savaşın Avustralya ayağında ise Apple'ın Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyati tedbir talebi, adli makamlarca haklı bulunarak cihazın mahkeme sonuçlanıncaya kadar satışına yasak getirilmişti.
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Artık Galaxy S2 yi de Galaxy S gibi listeme alıyorum.
Dayanıklılık testinden başarı ile geçmiştir.
IBoy lar siz hala daha Galaxy serisine Plastik deyin durun. Düşük SAR+Dayanıklılık+ANDROID.
Almanya'da açtığı dava reddedilmiş Samsung'un şansın bir de oralarda deniyor işte.
Bu habere konulan resim pek manidar... İphone 4s resmi bulamamışlar mı?
Ayrıca bu nasıl çifte standart, samsung davalıykende davacıykende haksız sayılıyor. Dava açılır sonucu belli olur, sorun nedir?
apple da öneceden teknoloji satın alıyordu ama artık satın almak zoruna gidiyor heraldeki şimdilerde teknoloji copy past yapmaya baslamıs
samsungun avukatları bilmiyor nereye, kime dava açacaklarını sen biliyorsun sanırım. Samsung direk seni avukat olarak tutsaymış keşke
Samsung pişkin bir hırsız edasıyla Apple'ın fikri mülkiyetini çalıyor (Dizayn, Arabirim, Usb kablosundan paketlemesine kadar).
Apple dava açıp haklı bulununca Samsung ise 3G patenti ile saldırıya geçti. İşin komiği Apple 3G çipini kendi üretmiyor, Qualcomm dan satın alıyor. Samsung yiyorsa Qualcomm a dava açsa ya?