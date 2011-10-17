Samsung, iPhone 4S'e karşı Japonya ve Avustralya'da harekete geçti

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi, Apple ve Samsung arasındaki patent savaşında yeni cepheler açılmaya devam ediyor.Apple'ın iPhone 4S'in lansmanını gerçekleştirip satışa sunmasını takiben Fransa ve İtalya'da iPhone 4S'in satışının engellenmesini talep eden Samsung, Japonya ve Avustralya'da da benzer bir talep ile adli makamlara başvurdu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Japonya'da Tokya Bölge Mahkemesi ve Avustralya'da Yeni Güney Galler Dairesi'ne başvurarak iPhone 4S'in (ve iPhone 4'ü de etkileyecektir) yasaklanmasını talep eden Samsung'un basın sözcülerinden James Chung, yaptığı açıklamada Apple'a karşı ataklarının başladığını dile getirdi.

Bilindiği üzere kısa bir süre önce Samsung, Fransa ve İtalya'da iPhone 4S'in yasaklanması için harekete geçmiş, Hollanda'da ise Apple ürünlerinin yasaklanması için yaptığı talep reddedilmişti. Savaşın Avustralya ayağında ise Apple'ın Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyati tedbir talebi, adli makamlarca haklı bulunarak cihazın mahkeme sonuçlanıncaya kadar satışına yasak getirilmişti.