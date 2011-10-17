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Samsung, iPhone 4S'e karşı Japonya ve Avustralya'da harekete geçti

7 yıl
16,3b
1
43
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının iki önemli ismi, Apple ve Samsung arasındaki patent savaşında yeni cepheler açılmaya devam ediyor.Apple'ın iPhone 4S'in lansmanını gerçekleştirip satışa sunmasını takiben Fransa ve İtalya'da iPhone 4S'in satışının engellenmesini talep eden Samsung, Japonya ve Avustralya'da da benzer bir talep ile adli makamlara başvurdu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Japonya'da Tokya Bölge Mahkemesi ve Avustralya'da Yeni Güney Galler Dairesi'ne başvurarak iPhone 4S'in (ve iPhone 4'ü de etkileyecektir) yasaklanmasını talep eden Samsung'un basın sözcülerinden James Chung, yaptığı açıklamada Apple'a karşı ataklarının başladığını dile getirdi.

Bilindiği üzere kısa bir süre önce Samsung, Fransa ve İtalya'da iPhone 4S'in yasaklanması için harekete geçmiş, Hollanda'da ise Apple ürünlerinin yasaklanması için yaptığı talep reddedilmişti. Savaşın Avustralya ayağında ise Apple'ın Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyati tedbir talebi, adli makamlarca haklı bulunarak cihazın mahkeme sonuçlanıncaya kadar satışına yasak getirilmişti.


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berkkarabacak 7 yıl
Herkes şu iphone ve glaxy s 2 sağlamlık testibi izlesin ondan sonra yorum yapsın: youtube.com/...
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1080p 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Herkes şu iphone ve glaxy s 2 sağlamlık testibi izlesin ondan sonra yorum yapsın: youtube.com/...

Artık Galaxy S2 yi de Galaxy S gibi listeme alıyorum.
Dayanıklılık testinden başarı ile geçmiştir.

IBoy lar siz hala daha Galaxy serisine Plastik deyin durun. Düşük SAR+Dayanıklılık+ANDROID.
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CodeX 7 yıl
3g teknolojisini bahane ederek telefonu yasaklatamaz ama patent ucreti konusunda mecburen anlasmak zorunda. Buyursun sIkIyorsa 3 g teknolojisini kullanan dunyadaki butun sirketlere dava acsin. Apple a herkes tekelci zihniyet diyor ama tehlikenin buyugu kapida , kimsenin haberi yok. Tekel olma yolunda hizlica ilerliyorsun samsung . Bravo!
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OverClocK1ng 7 yıl
Adamlar 4 milyon tane sattıktan sonra iptal ettirseniz ne olur. Onu satışa başlanıldığında yapacaklardı. İsterse artık hiç satmasın. Ne olacak ki...
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Erasmus78 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Adamlar 4 milyon tane sattıktan sonra iptal ettirseniz ne olur. Onu satışa başlanıldığında yapacaklardı. İsterse artık hiç satmasın. Ne olacak ki...

Almanya'da açtığı dava reddedilmiş Samsung'un şansın bir de oralarda deniyor işte.
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eulogy 7 yıl

Bu habere konulan resim pek manidar... İphone 4s resmi bulamamışlar mı?
Ayrıca bu nasıl çifte standart, samsung davalıykende davacıykende haksız sayılıyor. Dava açılır sonucu belli olur, sorun nedir?
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SystemApps 7 yıl
SAMSUNGu antiarakcı ilan ediyor ve tebrik ediyorum...
apple da öneceden teknoloji satın alıyordu ama artık satın almak zoruna gidiyor heraldeki şimdilerde teknoloji copy past yapmaya baslamıs
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SiR MaNiaC 7 yıl
muratremix
mobile prof. Arkadas ne alip veremedikleri var bu markalarin birbirleriyle.
Samsung pişkin bir hırsız edasıyla Appleın fikri mülkiyetini çalıyor (Dizayn, Arabirim, Usb kablosundan paketlemesine kadar).Apple dava açıp haklı bulununca Samsung ise 3G patenti ile saldırıya geçti. İşin komiği Apple 3G çipini kendi üretmiyor, Qualcomm dan satın alıyor. Samsung yiyorsa Qualcomm a dava açsa ya?

samsungun avukatları bilmiyor nereye, kime dava açacaklarını sen biliyorsun sanırım. Samsung direk seni avukat olarak tutsaymış keşke
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djisis 7 yıl
Artık sıktı, millet yorum bile yapmıyor...
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TikaMasala 7 yıl
mobile prof.
Arkadas ne alip veremedikleri var bu markalarin birbirleriyle.

Samsung pişkin bir hırsız edasıyla Apple'ın fikri mülkiyetini çalıyor (Dizayn, Arabirim, Usb kablosundan paketlemesine kadar).
Apple dava açıp haklı bulununca Samsung ise 3G patenti ile saldırıya geçti. İşin komiği Apple 3G çipini kendi üretmiyor, Qualcomm dan satın alıyor. Samsung yiyorsa Qualcomm a dava açsa ya?
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Mobile Prof. 7 yıl
Arkadas ne alip veremedikleri var bu markalarin birbirleriyle.
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