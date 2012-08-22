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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ile Apple'ın CEO'ları jürinin karar aşamasından önce bir araya geldi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Apple ile Samsung arasında sürmekte olan davada söz jüriye bırakılmış olsa da, hakim Lucy Koh'un isteği üzerine iki tarafın CEO'ları bir kez daha bir araya geldi. Ancak, bu görüşmeden de herhangi bir sonuç alınamadı.

İki tarafın CEO'ları arasında gerçekleşen bu görüşmeye yönelik hakim Lucy Koh'a bilgi veren Samsung'un avukatlarından Kevin Johnson, görüşmeden sonuç alınamadığını belirtti. Jürinin kararından önce gerçekleşen son duruşmalarda ise Samsung'un küçük bir zafer kazandığı da belirtildi. Sulh hakimi Paul Grewal, Temmuz ayı içerinde jürinin Samsung'un eksik delil sunmasıyla ilgili olarak bilgilendirilmesine karar verilmiş ve karar hakim Lucy Koh tarafından kabul edilmişti. Sonrasında ise Apple'ın da bu konuda bazı eksiklikleri olduğu tespit edilerek aynı karar Apple içinde verilmişti.

Duruşma aşamasında son aşamalara yaklaşılırken Apple ve Samsung'un tüm dökümanlarını ortaya koyması beklenirken, hakim Lucy Koh'un jüriye sunacağı bilgilendirme de her iki tarafında ihmallerde bulunduğunu belirteceği ifade edildi. Ek olarak, jürinin karar almak için görüşmeleri çarşamba gününden itibaren başlatması bekleniyor.
http://www.theverge.com/2012/8/20/3254420/apple-samsung-ceo-met-no-resolution Yorum Yaz
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ment877 6 yıl en beğenilen celaldk
celaldk
ment877


doktormert

Darkevil_26

yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..


İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.

Bunlar işlemciden donanımdan anlamaz boşuna yorulma. Telefonu hangi amaç için kullandıkları belli işte


Siz Galaxy S3'teki ''müthiş donanımla'' iPhone'da yapabilceğinizden farklı ne yapabiliyorsunuz


Geniş ekranda internet ve oyun deneyimi Widget -Tema - Özelleştirme - Zero Shutter -Tek bir ekrana bağlı kalmamak - Özgürlük vs vs.

3.5 inçlik özelleştirmeye müsait olmayan telefonun neresiyle kiyaslarsiniz anlamıyorum.
Ikisi aynı sınıfta değil.
celaldkment877doktormertDarkevil_26yazık.. sams...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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JoeyBane 6 yıl
celaldk
ment877
doktormert
Darkevil_26 yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..
İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.
Bunlar işlemciden donanımdan anlamaz boşuna yorulma. Telefonu hangi amaç için kullandıkları belli işte
Siz Galaxy S3teki müthiş donanımla iPhoneda yapabilceğinizden farklı ne yapabiliyorsunuz

+1
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E_Aydin35 6 yıl
Bu iki büyük isimden biri bu karardan sonra gerçekten sıkıntılı günler yaşıyıcakdır.. Gerçeklerde inşaalah adilce ortaya çıkar.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
celaldk
ment877
doktormert
Darkevil_26 yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..
İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.
Bunlar işlemciden donanımdan anlamaz boşuna yorulma. Telefonu hangi amaç için kullandıkları belli işte
Siz Galaxy S3teki müthiş donanımla iPhoneda yapabilceğinizden farklı ne yapabiliyorsunuz
Android hakkında sıfır bilgiye sahipsin yazma hiç.Sadece Multitasking desem o bile yeter.İOS ta olmayan hani
1 Yanıt Yanıtla
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deejaycluber 6 yıl Djalma Feitosa Dias
Experianc
celaldk
Orijinalden alıntı: ment877
Orijinalden alıntı: doktormert
Orijinalden alıntı: Darkevil_26 yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..
İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.
Bunlar işlemciden donanımdan anlamaz boşuna yorulma. Telefonu hangi amaç için kullandıkları belli işte
Siz Galaxy S3teki müthiş donanımla iPhoneda yapabilceğinizden farklı ne yapabiliyorsunuz
Android hakkında sıfır bilgiye sahipsin yazma hiç.Sadece Multitasking desem o bile yeter.İOS ta olmayan hani

Şimdi multitask diyorsunuz alınmayın ama bilmiyorsunuz bir geliştirici olarak multitask olayı tamamen geliştiricinin elindedir, iOS da multitask olayı kısaca eğer program destekliyorsa çalışır ve eğer telefonun rami dolmuş ise programlara low memory moduna geçmelerini söyler gecmezler ise kill komutu gönderir kısaca bu şekildedir umarım anlatımım sade ve anlaşılır olmuştur.
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doktormert 6 yıl
Darkevil_26
yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..

İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.
2 Yanıt Yanıtla
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ment877 6 yıl doktormert
doktormert
Darkevil_26
yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..

İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.

Bunlar işlemciden donanımdan anlamaz boşuna yorulma. Telefonu hangi amaç için kullandıkları belli işte
1 Yanıt Yanıtla
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Kinesis 6 yıl doktormert
doktormert

Darkevil_26

yazık.. samsungla masaya oturmak dahi büyük ayıp apple için. karizma kaybı. bu onları ciddiye aldıklarını, rakip olarak gördüklerini gösterir... ucube samsung..


İşlemcisini samsunga yaptırması da büyük ayıp. Aynı şekilde ekranını sharpa yaptırması daha da ayıp. Ama nedense apple bu ayıpları hep yapıyor.

Evet, çok ayıp! "Global value chains/Küresel değer zinciri"'nin, ne olduğuna dair bir bilginiz var mı?
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Legendery 6 yıl
Bi bitmediler...
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sticer12 6 yıl
kavga cIkmIstIR :D
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aceleciburak 6 yıl
benim anlamadığım şu Samsung a Apple fanları sayıyor sayıyor sayıyor ancak kullandıları iPhone yada iPad ürünlerinin işlemcisi Samsung üretimi buna neden çamur atamıyorsunuz onu anlamadım...
Mesela Samsung için Pentile çok eleştirilir ancak Samsung yeni iPad deki Retina ekranın üreticilerinden biri sonuçta donanım tedarikçisi Apple bu kadar başarı yakaladıysa içerisinde donanımlar kullanılmadan nasıl başarılı olacaktı ...
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Bestanden 6 yıl
bıktırdı bu dava bitsin de kurtulalım artık
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Bu Apple piyasada meşhur olmadan önce millet kızaklı kapaklı Samsung kullanmışlardır, şimdi gelipte burda Samsung'a laf atmayın. Samsung'un eskiden ne olduğunu unutmayın millet, telefonu olan herkes Samsung'un ne kadar devrimci olduğunu tatmıştır.
Tamam belki mükemmel bir firma değil ama Appel yokken Samsung vardı buralarda..
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Barthemana 6 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Bu Apple piyasada meşhur olmadan önce millet kızaklı kapaklı Samsung kullanmışlardır, şimdi gelipte burda Samsung'a laf atmayın. Samsung'un eskiden ne olduğunu unutmayın millet, telefonu olan herkes Samsung'un ne kadar devrimci olduğunu tatmıştır.
Tamam belki mükemmel bir firma değil ama Appel yokken Samsung vardı buralarda..

Hatta eskiden d900 alamayanlar e250 alip bende d900 var diyordu
Dun gibi hatirliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Apple çakması cihazlar yapan samsung'a ders alacağı bir ceza verilmeli. Kimse kimsenin emegini çalma hakkına sahip degil. Apple'in davadan galip çıkacağına inanıyorum.
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Fan kavgası olmasın lütfen heryerde söylüyorum ikiside farklı kullanıcılara hitap ediyor siz gelip " ölümüne Apple" yazıyorsunuz. Garip
4S kullanıcısıyım samsunga asla kin nefret duymadım ve S serisini cok beğeniyorum.
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