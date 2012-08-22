Samsung ile Apple'ın CEO'ları jürinin karar aşamasından önce bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde Apple ile Samsung arasında sürmekte olan davada söz jüriye bırakılmış olsa da, hakim Lucy Koh'un isteği üzerine iki tarafın CEO'ları bir kez daha bir araya geldi. Ancak, bu görüşmeden de herhangi bir sonuç alınamadı.

http://www.theverge.com/2012/8/20/3254420/apple-samsung-ceo-met-no-resolution

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İki tarafın CEO'ları arasında gerçekleşen bu görüşmeye yönelik hakim Lucy Koh'a bilgi veren Samsung'un avukatlarından Kevin Johnson, görüşmeden sonuç alınamadığını belirtti. Jürinin kararından önce gerçekleşen son duruşmalarda ise Samsung'un küçük bir zafer kazandığı da belirtildi. Sulh hakimi Paul Grewal, Temmuz ayı içerinde jürinin Samsung'un eksik delil sunmasıyla ilgili olarak bilgilendirilmesine karar verilmiş ve karar hakim Lucy Koh tarafından kabul edilmişti. Sonrasında ise Apple'ın da bu konuda bazı eksiklikleri olduğu tespit edilerek aynı karar Apple içinde verilmişti.Duruşma aşamasında son aşamalara yaklaşılırken Apple ve Samsung'un tüm dökümanlarını ortaya koyması beklenirken, hakim Lucy Koh'un jüriye sunacağı bilgilendirme de her iki tarafında ihmallerde bulunduğunu belirteceği ifade edildi. Ek olarak, jürinin karar almak için görüşmeleri çarşamba gününden itibaren başlatması bekleniyor.