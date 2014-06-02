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Samsung ilk Tizen akıllı telefonunu lanse etti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ilk Tizen akıllı telefonunu lanse etti
Akıllı saat ve televizyonlar derken nihayet Tizen işletim sisteminin ticari olarak bir akıllı telefona girdiğine resmi olarak şahit olabileceğiz. Projeyi uzun süredir geliştirmekte olan Samsung, ilk Tizen akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.

Yarın başlayacak Tizen Geliştirici Konferansı öncesinde resmiyet kazanan cihaz Samsung Z adını taşıyor. Daha önce de internete sızan Samsung Z hali hazırdaki amiral gemi modellerinden daha düşük bir donanım ile geliyor. Ancak performans olarak oldukça yüksek değerlere çıkabilecek potansiyele sahip.

Samsung'un Super AMOLED ekran paneli bu modelde de yerini alıyor ve 4.8 inçlik ekranda 720p çözünürlük ile geliyor. Cihazın bu açıdan Galaxy S3 ekranını yansıttığını söyleyebiliriz. Snapragon 800 olduğu tahmin edilen 2.3GHz saat hızında 4 çekirdekli bir yongasetinden gücünü alan cihaz 2GB RAM ile sistemi destekliyor.  

Modelin diğer özellikleri arasında 150Mbps hızlarına çıkabilen LTE Cat 4 desteği, çift anten WiFi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 2600mAh gücünde batarya, 8.5mm kalınlık ve 136gr ağırlık yer alıyor.

Samsung Galaxy S5 modelinde kullandığı parmak izi okuyucusunu ve nabız ölçeri Samsung Z modelinde de kullanıyor. İşletim sistemi olarak Tizen OS 2.2.1 sürümü tercih edilirken, S Health 3.0, Ultra Power Saving Mode ve Download Booster gibi yeni yazılımlar da cihazda unutulmamış. Arka kapak ise suni deri kaplama.

Donanım açısından cihazın Galaxy S amiral gemi modellerinin bir karışımını Son dönemde alıştığımız Galaxy S ve Note serisinden farklı bir şekilde Samsung Z cihazının kutu şeklinde bir tasarım anlayışı benimsediğini görüyoruz. 

Ekran çözünürlüğü ve işlemci tercihine bakıldığında Samsung Z modelinin Xperia Z1 Compact gibi performans odaklı bir çizgi izleyeceği tahmin ediliyor. Cihaz Temmuz sonrasında Rusya'da satışa sunulacak. Sonrasında ise global dağıtımı başlayacak. Cihazın fiyatı ise açıklanmadı. 

Tizen OS akıllı telefon pazarında ilk resmi ürününe kavuştuğu için Samsung biraz nabız yoklayarak ilerlemeyi tercih ediyor. Zira Android işletim sistemi ile akıllı telefon pazarında lider olan Samsung'un bütün geleceğini Tizen'e yatırması pek mümkün görünmüyor. 
Samsung ilk Tizen akıllı telefonunu lanse etti


http://global.samsungtomorrow.com/?p=37149 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Cihazın özellikleri güzel.
O büyüklükteki ekrana o pil de iyi.
Ayrıca şekil olarak da iyi olmuş.
Ben beğendim...
Yanıtla +22
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gkn_ymz 5 yıl
Tasarımı diğer Android Samsung modellerine göre farklı ve daha iyi olmuş demek ki Samsung'un Android'e bir garezi var bada cihazlarda güzeldi
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Bay H 5 yıl
hali hazırdaki amiral gemi modellerinden daha düşük bir donanım ile geliyor.


Snapragon 800 olduğu tahmin edilen 2.3GHz saat hızında 4 çekirdekli bir yongasetinden gücünü alan cihaz 2GB RAM ile sistemi destekliyor


Vay arkadaş iş nerelere geldi. Snapdragon 800 düşük donanım sayılıyor artık.
hali hazırdaki amiral gemi modellerinden daha düşük bir donanım ile geliyor.Snapragon 800olduğu tahmin edilen 2.3GHz ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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2 Avatar Avatar
chatirdek 5 yıl
Tizen birçok firma tarafından destek gören bir işletim sistemi diye sürekli haberleri çıktı.Bence telefon ortaya çıktıktan sonra eleştirmek daha doğru olacak.Telefonun tanıtılması için uygulama sayısının artması beklendiği haberi de vardı.Böyle bir hamle yaptıklarına göre uygulama sayısı da yeterli noktaya geldi diye düşünüyorum.Geliştiricilere dağıtılan telefon düşük donanımlıydı ve incelemelerde yazilim dilinden dolayi iyi test değerleri aldığı söylenmişti. Bu telefonun donanımı test telefonundan daha yüksek.Almayı düşünmüyorum fakat performansını ciddi şekilde merak ediyorum.
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Persona Non Grata 5 yıl
Tasarımı LG Optimus L serisine benzemiş, güzel tasarım.
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veleciraptor 5 yıl
Bu arada işlemcisinin Intel olduğu Anandtech'te yazılmış.
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modifci 5 yıl
tasarım güzel ama tutmaz
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unflattering 5 yıl
rehberi kac saniyede aciyor.
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Struggle To Survive 5 yıl
en önemlisi stabil çalışması ve bug olmaması, bu ikisi bir arada olursa tutar .
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mert1907 5 yıl
Bada mağdurlarını dışarı alalımmış yok çamur atmalarmış felan. Yahu biz yedik zamanın da bi kazık size de dikkatli olun diyoruz işte. Banane ben zaten almayacağım alan alsın adı üstünde yorum yapıyoruz. Ayrıca kimsenin ön yargılı olduğu yok eğer adam akıllı gelişirse destek verilirse uygulamalar artarsa tercih edilebilir ama gelişsin öyle gelsin kobay olmaya gerek yok.
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unflattering 5 yıl mert1907
mert1907
Bada mağdurlarını dışarı alalımmış yok çamur atmalarmış felan. Yahu biz yedik zamanın da bi kazık size de dikkatli olun diyoruz işte. Banane ben zaten almayacağım alan alsın adı üstünde yorum yapıyoruz. Ayrıca kimsenin ön yargılı olduğu yok eğer adam akıllı gelişirse destek verilirse uygulamalar artarsa tercih edilebilir ama gelişsin öyle gelsin kobay olmaya gerek yok.

Dostum sana dışarı alalım mesajını yazan arkadaş galiba samsungda falan çalışıyor. Android de rehberi 3 saniye acan adamlar tutup isletim sistemi yazmislar. Kim bilir bunda ne sacmaliklar vardir.
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HumWE 5 yıl
O hata anca bir kere yapılır badalı wave2 yi aldım bir kaç sene önce elimizde patladı bir işe yaramıyor , bada gibi rezil bir sistemi ikonlarını değişip yamalama çabası sanırım , aman uzak durun bada yüzünden samsungun androidli telefonlarından nefret eder hale geldik...
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musa_unsal2005 5 yıl
Şu bada mağdurlarını dışarı alalım. Bu nedir abi ya her samsung + tizen konusunun altında Badacılar. Otomatiğe bağlamışlar sanki google botları gibi direk gelip Bada yazıp gidiyolar. Tamam samsungtan iyi bir kazık yemişsiniz. Sıkıntı yok bizde yedik. Bıdı bıdı bıdı bıdı yeter ama yaww
1 Yanıt Yanıtla +2
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halukes 5 yıl HumWE
HumWE
O hata anca bir kere yapılır badalı wave2 yi aldım bir kaç sene önce elimizde patladı bir işe yaramıyor , bada gibi rezil bir sistemi ikonlarını değişip yamalama çabası sanırım , aman uzak durun bada yüzünden samsungun androidli telefonlarından nefret eder hale geldik...

Bendede wave 2 var ben android yukledim simdi galaxy w den daha iyi ustelik sarj sikintisi cektiginde direk badamya geciyorum.Bu cihaz tasarim ve donanim acisindan olmus denilecek kadar iyi tizen icin bisey soyleyemeyecegim.
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BlackeR 5 yıl
market olayını halledip yeteri kadar stabil olursa androidi bile geçmemesi için bir neden yok. çok çalışırsan başarırsın.
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master96 5 yıl
Badada ki gibi facia olmaz umarım.Ayrıca suni deri eli çabuk terletir gibi geliyor bana.
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karayulun 5 yıl
Küresel kötü sermayecilerin kölesi olmamak ve tekelleşmeye karşı dumak isteyenler için android'i bırakıp tizen ya da firefox os kullanmak doğru olacaktır. Casus google android os hakimiyetine karşı rakipler olabilmeli. Piyasada rekabet olacak ki kalite düşmesin. Tekelleşme olunca, o tekelci iblis firmalar; 'nasıl olsa tekiz, bize mecburlar' zihniyeti ile kaliteyi düşürmekten ve kişisel verileri çalıp paraya dönüştürmekten vazgeçmezler. Tizen ve Firefox OS tam yol ileri.
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seven44 5 yıl
Hadi hayırlısı olsun.
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