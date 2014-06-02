Samsung ilk Tizen akıllı telefonunu lanse etti

Akıllı saat ve televizyonlar derken nihayet Tizen işletim sisteminin ticari olarak bir akıllı telefona girdiğine resmi olarak şahit olabileceğiz. Projeyi uzun süredir geliştirmekte olan Samsung, ilk Tizen akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.





Yarın başlayacak Tizen Geliştirici Konferansı öncesinde resmiyet kazanan cihaz Samsung Z adını taşıyor. Daha önce de internete sızan Samsung Z hali hazırdaki amiral gemi modellerinden daha düşük bir donanım ile geliyor. Ancak performans olarak oldukça yüksek değerlere çıkabilecek potansiyele sahip.





Samsung'un Super AMOLED ekran paneli bu modelde de yerini alıyor ve 4.8 inçlik ekranda 720p çözünürlük ile geliyor. Cihazın bu açıdan Galaxy S3 ekranını yansıttığını söyleyebiliriz. Snapragon 800 olduğu tahmin edilen 2.3GHz saat hızında 4 çekirdekli bir yongasetinden gücünü alan cihaz 2GB RAM ile sistemi destekliyor.





Modelin diğer özellikleri arasında 150Mbps hızlarına çıkabilen LTE Cat 4 desteği, çift anten WiFi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 2600mAh gücünde batarya, 8.5mm kalınlık ve 136gr ağırlık yer alıyor.





Samsung Galaxy S5 modelinde kullandığı parmak izi okuyucusunu ve nabız ölçeri Samsung Z modelinde de kullanıyor. İşletim sistemi olarak Tizen OS 2.2.1 sürümü tercih edilirken, S Health 3.0, Ultra Power Saving Mode ve Download Booster gibi yeni yazılımlar da cihazda unutulmamış. Arka kapak ise suni deri kaplama.





Donanım açısından cihazın Galaxy S amiral gemi modellerinin bir karışımını Son dönemde alıştığımız Galaxy S ve Note serisinden farklı bir şekilde Samsung Z cihazının kutu şeklinde bir tasarım anlayışı benimsediğini görüyoruz.





Ekran çözünürlüğü ve işlemci tercihine bakıldığında Samsung Z modelinin Xperia Z1 Compact gibi performans odaklı bir çizgi izleyeceği tahmin ediliyor. Cihaz Temmuz sonrasında Rusya'da satışa sunulacak. Sonrasında ise global dağıtımı başlayacak. Cihazın fiyatı ise açıklanmadı.





Tizen OS akıllı telefon pazarında ilk resmi ürününe kavuştuğu için Samsung biraz nabız yoklayarak ilerlemeyi tercih ediyor. Zira Android işletim sistemi ile akıllı telefon pazarında lider olan Samsung'un bütün geleceğini Tizen'e yatırması pek mümkün görünmüyor.





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