Samsung, İngiltere'de Apple'a karşı açtığı patent davasını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da Apple'a karşı patent davasını kaybeden Samsung'a bir kötü haber de İngiltere'den geldi.
İngiliz adaleti, Samsung'un kendilerine ait 3G iletişim ağları üzerinden veri alıp / gönderme konusuyla ilgili 3 adet patentin iPhone'larda ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada iddiaların geçersiz olduğuna hükmederek Apple'ı temize çıkardı.
Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken; Reuters'e konuşan Samsung basın sözcüsü, gerekçeli kararı detaylı olarak inceledikten sonra kararı temyize götürüp götürmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.
Hatırlanacağı gibi Samsung, geçtiğimiz yıl İngiltere'de Apple'ın Galaxy Tab'e karşı açtığı patent ihlal davasını kazanmış ve cihazın satışına devam edebilmişti.
http://www.reuters.com/article/2013/03/07/us-samsung-apple-uk-court-idUSBRE9260PS20130307 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yahu sessiz sedasız satın ürünlerinizi bu 3 Frima nasıl satıyorda siz satamıyormusunuz ?
Bunlar birbirini yesin biz kafamıza bakalım...
KUSURA BAKMA APPLE BİZİM AMCAMIZ KOÇ SABANCI DEĞİL YADA İNGİLİZ KRALİYET AİLESİDEN GELMİYORUZ :)
Android 4ever :)
engurlu
Şu insanlara fakir yada zengin gibi sıfatlar takmayın.
Beyin özürlümüsünüz siz.
Sizin gibi sahip olduğu ürünlerle insanlardan üstün olduğunu zanneden abuk subuk insanları görünce pahalı birşey almak hiç içimden gelmiyor.
Ve şurda tartışmasını yaptığımız markaların asıl amacına sizin gibi insanlarla ulaştıklarını görüyorum.
Ne sinir bozucu mahlukatlarsınız yahu...
yani sen cok ZENGİNSİN de fakilere yaranmak deyimini kulanıyorsun? WAYY BEE :) beyler aramızda zengin var :)
Hiçbir cezai işlem gerektirecek sebep yokken banlamamışlardır umarım, neyse ki 4 gün sonra yasağı kalkıyor, çok merak ettim yasaklanma sebebini, umarım iPhone fanlığı yoktur adminde.
Geç bile kaldılar kendisi fanboylukta zirvedeydi ve yorumları aşırı derecede saldırgan ve çirkindi
Haberin son paragrafını tekrar okurmusunuz.
Rahat bırakın şu adamı. Konuşsun istediği gibi.
Bu haberden ne anlıyoruz, İngilizlerde Kore düşmanı. Samsung'u sevmiyorlar.
Samsung mahkemeyi kaybettiyse kesin mahkeme yanlı karar vermiştir.
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