Samsung, İngiltere'de Apple'a karşı açtığı patent davasını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da Apple'a karşı patent davasını kaybeden Samsung'a bir kötü haber de İngiltere'den geldi.

İngiliz adaleti, Samsung'un kendilerine ait 3G iletişim ağları üzerinden veri alıp / gönderme konusuyla ilgili 3 adet patentin iPhone'larda ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada iddiaların geçersiz olduğuna hükmederek Apple'ı temize çıkardı.

Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken; Reuters'e konuşan Samsung basın sözcüsü, gerekçeli kararı detaylı olarak inceledikten sonra kararı temyize götürüp götürmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Samsung, geçtiğimiz yıl İngiltere'de Apple'ın Galaxy Tab'e karşı açtığı patent ihlal davasını kazanmış ve cihazın satışına devam edebilmişti.

http://www.reuters.com/article/2013/03/07/us-samsung-apple-uk-court-idUSBRE9260PS20130307