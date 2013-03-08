Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, İngiltere'de Apple'a karşı açtığı patent davasını kaybetti

6 yıl
1,5b
1
60
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, İngiltere'de Apple'a karşı açtığı patent davasını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da Apple'a karşı patent davasını kaybeden Samsung'a bir kötü haber de İngiltere'den geldi.

İngiliz adaleti, Samsung'un kendilerine ait 3G iletişim ağları üzerinden veri alıp / gönderme konusuyla ilgili 3 adet patentin iPhone'larda ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada iddiaların geçersiz olduğuna hükmederek Apple'ı temize çıkardı.

Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken; Reuters'e konuşan Samsung basın sözcüsü, gerekçeli kararı detaylı olarak inceledikten sonra kararı temyize götürüp götürmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Samsung, geçtiğimiz yıl İngiltere'de Apple'ın Galaxy Tab'e karşı açtığı patent ihlal davasını kazanmış ve cihazın satışına devam edebilmişti.


http://www.reuters.com/article/2013/03/07/us-samsung-apple-uk-court-idUSBRE9260PS20130307 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen
samsung u da apple ıda sevmem ama bu samsung da habire tokat yiyor apple dan
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nyanaa 5 yıl
Şu samsung ve Apple ı savunanları anlamıyorum. İkisinnde birbirinden üstün özellikleri var. Zaten isteyen istediğini kullanıyor burda samsung veya Apple savundunuz diye adamlar size paramı veriyor. Bide bu Apple zenginlik göstergesi olarak kullananlara allah akıl fikir versin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OzMeN OzzY 5 yıl nyanaa
nyanaa

Şu samsung ve Apple ı savunanları anlamıyorum. İkisinnde birbirinden üstün özellikleri var. Zaten isteyen istediğini kullanıyor burda samsung veya Apple savundunuz diye adamlar size paramı veriyor. Bide bu Apple zenginlik göstergesi olarak kullananlara allah akıl fikir versin.

+ 1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aimstein 5 yıl
Abi adamlar bibirlerini yerken Sony , LG , HTC alttan alttan yaklaışıyorlar , sonunda ülkeler çıldırıcak hiç bir ürünlerini satmıyacaklar meydan bu 3'üne kalıcak :D
Yahu sessiz sedasız satın ürünlerinizi bu 3 Frima nasıl satıyorda siz satamıyormusunuz ?
Bunlar birbirini yesin biz kafamıza bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OzMeN OzzY 5 yıl
eski apple ve iphone kullanıcısı olarak yedigim kazıklardan dolayı ANDROID i secmiş bulunmaktayım ve çokta memnunum.

KUSURA BAKMA APPLE BİZİM AMCAMIZ KOÇ SABANCI DEĞİL YADA İNGİLİZ KRALİYET AİLESİDEN GELMİYORUZ :)

Android 4ever :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Tunc kardesim buradaki yorumlarimdan dolayi banlanmadim..Birisi fazla ukalalik yapinca "dangoz" dedim o yuzden..Dh yonetimi adaletsiz degil rahat olabilirsiniz ..
engurlu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
fandroidler döktürmüş yine... yarın öbürgün galaxy s4 çıkacak 2000 liraya alacaksınız 2 ay sonra 1350 liraya almayanı dövecekler. iphone 4 ile aynı fiyata satılır artık. samsung kadar kullanıcısını enayi yerine koyan, fiyat kırıp fakirlere yaranmaya çalışan ürnünün değerini çabucak düşüren firma yoktur. 2000 liraya leğen plastiği alacak olanlara şimdiden acıyorum. s3 iphone 5 gibi fiyatlardan çıktı şimdi iphone 5'in yarı fiyatına satılıyor, yazık gerçekten yazık.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
fandroidler döktürmüş yine... yarın öbürgün galaxy s4 çıkacak 2000 liraya alacaksınız 2 ay sonra 1350 liraya almayanı dövecekler. iphone 4 ile aynı fiyata satılır artık. samsung kadar kullanıcısını enayi yerine koyan, fiyat kırıp fakirlere yaranmaya çalışan ürnünün değerini çabucak düşüren firma yoktur. 2000 liraya leğen plastiği alacak olanlara şimdiden acıyorum. s3 iphone 5 gibi fiyatlardan çıktı şimdi iphone 5'in yarı fiyatına satılıyor, yazık gerçekten yazık.

Şu insanlara fakir yada zengin gibi sıfatlar takmayın.
Beyin özürlümüsünüz siz.
Sizin gibi sahip olduğu ürünlerle insanlardan üstün olduğunu zanneden abuk subuk insanları görünce pahalı birşey almak hiç içimden gelmiyor.
Ve şurda tartışmasını yaptığımız markaların asıl amacına sizin gibi insanlarla ulaştıklarını görüyorum.
Ne sinir bozucu mahlukatlarsınız yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OzMeN OzzY 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

fandroidler döktürmüş yine... yarın öbürgün galaxy s4 çıkacak 2000 liraya alacaksınız 2 ay sonra 1350 liraya almayanı dövecekler. iphone 4 ile aynı fiyata satılır artık. samsung kadar kullanıcısını enayi yerine koyan, fiyat kırıp fakirlere yaranmaya çalışan ürnünün değerini çabucak düşüren firma yoktur. 2000 liraya leğen plastiği alacak olanlara şimdiden acıyorum. s3 iphone 5 gibi fiyatlardan çıktı şimdi iphone 5'in yarı fiyatına satılıyor, yazık gerçekten yazık.

yani sen cok ZENGİNSİN de fakilere yaranmak deyimini kulanıyorsun? WAYY BEE :) beyler aramızda zengin var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çikizen 6 yıl
Engurlu bu konudaki yorumları sebebiyle banlandıysa Adminlere diyecek söz bulamıyorum.
Hiçbir cezai işlem gerektirecek sebep yokken banlamamışlardır umarım, neyse ki 4 gün sonra yasağı kalkıyor, çok merak ettim yasaklanma sebebini, umarım iPhone fanlığı yoktur adminde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl Çikizen
Tunç*
Engurlu bu konudaki yorumları sebebiyle banlandıysa Adminlere diyecek söz bulamıyorum.
Hiçbir cezai işlem gerektirecek sebep yokken banlamamışlardır umarım, neyse ki 4 gün sonra yasağı kalkıyor, çok merak ettim yasaklanma sebebini, umarım iPhone fanlığı yoktur adminde.

Geç bile kaldılar kendisi fanboylukta zirvedeydi ve yorumları aşırı derecede saldırgan ve çirkindi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 6 yıl
Samsung gerileme dönemi falan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Not Afraid 6 yıl
Çocuk gibiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
Batı ülkeleri, Doğu'nun gelişmesinden rahatsız oluyorlar. Bu patent davaları nedense hep abd, avrupa gibi ülkelerde samsung'u haksız çıkartıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Batı ülkeleri, Doğu'nun gelişmesinden rahatsız oluyorlar. Bu patent davaları nedense hep abd, avrupa gibi ülkelerde samsung'u haksız çıkartıyorlar.

Haberin son paragrafını tekrar okurmusunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-)KraL(- 6 yıl
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jabba61 6 yıl
adamlar bahtsız bedevi gibi apple karşı dava kazanamadılar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 6 yıl
Engurlu uzaklaştırılmış. Donanım haberi esefle kınıyorum. Yapmayın yahu, Apple bölümü bu adam olmadan olmaz.
Rahat bırakın şu adamı. Konuşsun istediği gibi.


Bu haberden ne anlıyoruz, İngilizlerde Kore düşmanı. Samsung'u sevmiyorlar.
Samsung mahkemeyi kaybettiyse kesin mahkeme yanlı karar vermiştir.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1463 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, iPhone ve
6 etiket daha akıllı telefon patent galaxy ingiltere Apple samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk 6 yıl OPPO Find 5 ön inceleme "Çinlilerden meydan okuyan süper telefon" 6 yıl Aile içi şiddete son! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim