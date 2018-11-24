Samsung kötü çalışma koşulları yüzünden hastalanan işçilerden ve ailelerinden özür diledi

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, fabrikalarında çalıştıktan sonra ciddi hastalıklara yakalanan işçileri için resmi bir özür yayınladı. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Samsung yöneticilerinden Ki-Nam Kim, ağır ve emniyetsiz çalışma koşulları sebebiyle kanser gibi ağır hastalıklara yakalanan işçilerinden ve işçilerinin ailelerinden eğilerek özür diledi.

Kim, "Sevgili meslektaşlarım ve aileleri uzun zamandır acı çekiyorlar ve şirket daha önce bu konuyla ilgilenmekte ne yazık ki başarılı olamadı. Samsung, geçmişte özellikle çip ve sıvı kristal ekran üretim hatlarımızdaki potansiyel sağlık risklerini tam ve eksiksiz bir şekilde yönetemedi.” açıklamalarında bulundu.

Son yıllarda sayıları 118 kadar olduğu tahmin edilen Samsung işçisinin yakalandıkları mesleki hastalıklar sebebiyle yaşamlarını kaybettikleri ve bu sayıdan bir hayli fazlasının da sağlık problemleri ile yaşamlarına devam ettiği biliniyor. Bu tartışmalar ilk olarak 2007 yılında, taksi şoförü Hwang Sang-Gi'nin geçmişte Samsung fabrikasında çalışan 23 yaşındaki kızı Yu-Mi’yi lösemi sebebiyle kaybetmesiyle başlamıştı. Hwang, kızı Yu-Mi'nin ölümünün sebebinin Samsung'un ağır çalışma koşulları ve işçilerin kontrolsüz olarak tehlikeli kimyasallara maruz kalması olduğunu öne sürmüş ve bu konuda mücadele başlatmıştı.



Samsung’un özrüne cevap olarak Hwang Sang-Gi, "11 yıldır yaşadığımız aldatmacalar, aşağılamalar ve Yu-Mi’yi kaybetmemizin acısı göz önüne alındığında, bu özrün yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ancak Samsung'un bu özrü umarız, hatalı davranışlarını düzeltmesi ve iş güvenliğine daha çok önem vermeye başlaması için bir vesile olur.” açıklamalarına bulundu.



Samsung, yapılan basın toplantısında ara bulucuların teklif etmiş olduğu tazminat bedelini de kabul ettiklerini ve mağdurların ailelerinin 2028 yılına kadar tazminat talebinde bulunabileceklerini duyurdu.

https://www.npr.org/2018/11/23/670429271/samsung-apologizes-to-ill-workers-promises-to-compensate-them