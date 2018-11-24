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Samsung kötü çalışma koşulları yüzünden hastalanan işçilerden ve ailelerinden özür diledi

Samsung yöneticilerinden Ki-Nam Kim, Seul'de düzenlenen basın toplantısında Samsung'un ihmalkarlıkları sebebiyle ağır hastalıklara yakalanan işçilerden ve ailelerinden eğilerek özür diledi.
5 ay
6,1b
1
39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, fabrikalarında çalıştıktan sonra ciddi hastalıklara yakalanan işçileri için resmi bir özür yayınladı. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Samsung yöneticilerinden Ki-Nam Kim, ağır ve emniyetsiz çalışma koşulları sebebiyle kanser gibi ağır hastalıklara yakalanan işçilerinden ve işçilerinin ailelerinden eğilerek özür diledi.
Kim, "Sevgili meslektaşlarım ve aileleri uzun zamandır acı çekiyorlar ve şirket daha önce bu konuyla ilgilenmekte ne yazık ki başarılı olamadı. Samsung, geçmişte özellikle çip ve sıvı kristal ekran üretim hatlarımızdaki potansiyel sağlık risklerini tam ve eksiksiz bir şekilde yönetemedi.” açıklamalarında bulundu.
Son yıllarda sayıları 118 kadar olduğu tahmin edilen Samsung işçisinin yakalandıkları mesleki hastalıklar sebebiyle yaşamlarını kaybettikleri ve bu sayıdan bir hayli fazlasının da sağlık problemleri ile yaşamlarına devam ettiği biliniyor. Bu tartışmalar ilk olarak 2007 yılında, taksi şoförü Hwang Sang-Gi'nin geçmişte Samsung fabrikasında çalışan 23 yaşındaki kızı Yu-Mi’yi lösemi sebebiyle kaybetmesiyle başlamıştı. Hwang, kızı Yu-Mi'nin ölümünün sebebinin Samsung'un ağır çalışma koşulları ve işçilerin kontrolsüz olarak tehlikeli kimyasallara maruz kalması olduğunu öne sürmüş ve bu konuda mücadele başlatmıştı.
Samsung’un özrüne cevap olarak Hwang Sang-Gi, "11 yıldır yaşadığımız aldatmacalar, aşağılamalar ve Yu-Mi’yi kaybetmemizin acısı göz önüne alındığında, bu özrün yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ancak Samsung'un bu özrü umarız, hatalı davranışlarını düzeltmesi ve iş güvenliğine daha çok önem vermeye başlaması için bir vesile olur.” açıklamalarına bulundu.

Samsung, yapılan basın toplantısında ara bulucuların teklif etmiş olduğu tazminat bedelini de kabul ettiklerini ve mağdurların ailelerinin 2028 yılına kadar tazminat talebinde bulunabileceklerini duyurdu.

https://www.npr.org/2018/11/23/670429271/samsung-apologizes-to-ill-workers-promises-to-compensate-them Yorum Yaz
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Angel of the Lord 5 ay en beğenilen Moueson
Merak ediyorum da. Tüm bu şirketler batınca eline ne geçecek? Eline bir şey geçmeyeceği gibi birçok şeyden de mahrum kalacaksın bu şirketler olmazsa. Aklında bulundur bence.
Merak ediyorum da. Tüm bu şirketler batınca eline ne geçecek? Eline bir şey geçmeyeceği gibi birçok şeyden de mahrum kalacaksın bu şirketler olmazsa. Aklında b...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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mrslimshady 5 ay
Özür dilemekle sorunları çözülmüyor ulan eğilsen ne olur
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NuTeRX 5 ay
Türkiyeye kurun fabrikaları.
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meco 5 ay
Samsung esas;
-halen 8gb'lık telefon yapmasından
-1-1,5 gb ram kullanmasından
-düşük kapasite pil koymasından
-bir modelin saçma sapan bir sürü versiyonunu yapmasından
-çoğu modeline güncelleme vermemesinden dolayı
tüketicilerden özür dilesin

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erkanberk 5 ay
Bu sorun sadece samsung da yok malesef. Teknoloji firmalarının fabrikalarında çalışan tüm işçiler aynı mağduriyeti yaşıyodur eminim. Apple in üretim yaptırdığı foxconn da vir sürü intihar vakası oldu. Bunları normal karşılıyo olmak çok üzücü gerçekten.
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The souls migration 5 ay
samsung' un knox bahanesiyle root' lu cep telefonlarını neden garanti dışında bıraktıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. acaba kendi çalışanı bu hastalıklara maruz kalıyorsa son kullacının akibeti ne olur..
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OverClocK1ng 5 ay
Haberi nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Önce okuyun bi:
"Samsung, yapılan basın toplantısında ara bulucuların teklif etmiş olduğu tazminat bedelini de kabul ettiklerini ve mağdurların ailelerinin 2028 yılına kadar tazminat talebinde bulunabileceklerini duyurdu."
Adamlar tazminat veriyorlar, eğilip özür diliyorlar. Bir de 2028 e kadar mağdurlar tazminat talebi edebilirler diyorlar.
Daha naapsın adam, ağzıyla kuş mu tutsun.
Bizde "Bu milletin a..... koyacağız deyip, koyup, bi de vergi borcunu sildiriyorlar ya...

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12 Angry Men 5 ay OverClocK1ng
Deveye diken bizimkilere cengiz gibileri yakışır.
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OverClocK1ng 5 ay
Haberi nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Önce okuyun bi:
"Samsung, yapılan basın toplantısında ara bulucuların teklif etmiş olduğu tazminat bedelini de kabul ettiklerini ve mağdurların ailelerinin 2028 yılına kadar tazminat talebinde bulunabileceklerini duyurdu."
Adamlar tazminat veriyorlar, eğilip özür diliyorlar. Bir de 2028 e kadar mağdurlar tazminat talebi edebilirler diyorlar.
Daha naapsın adam, ağzıyla kuş mu tutsun.
Bizde "Bu milletin a..... koyacağız deyip, koyup, bi de vergi borcunu sildiriyorlar ya...

1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 5 ay
Haberi nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Önce okuyun bi:
"Samsung, yapılan basın toplantısında ara bulucuların teklif etmiş olduğu tazminat bedelini de kabul ettiklerini ve mağdurların ailelerinin 2028 yılına kadar tazminat talebinde bulunabileceklerini duyurdu."
Adamlar tazminat veriyorlar, eğilip özür diliyorlar. Bir de 2028 e kadar mağdurlar tazminat talebi edebilirler diyorlar.
Daha naapsın adam, ağzıyla kuş mu tutsun.
Bizde "Bu milletin a..... koyacağız deyip, koyup, bi de vergi borcunu sildiriyorlar ya...

1 Yanıt Yanıtla
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dreamblue35 5 ay
kim şu zamanda 4-4 lük iş yapıyor siz gidin türkiye koşullarını bir görün kaç kişi türkiye de ağır iş koşullarında bir fabrikada çalıştı? adamlar tazminat teklif ettiği gibi birde üstüne özür dilemişler daha ne olsun bence gayet dürüst bir davranış siz birde diğerlerini göz önüne getirin bakalım kaç kişi böyle bir hareket yapıyor bunları da düşünün ha son bir şey! bu yaptıkları tabi ki affedilir bir şey değil günümüzde işçi olmak gerçekten çok zor! verilen cezaların en ağırlarını hak ediyorlar madem büyük şirketler bunlar önce güvenliklerini almak zorundalar..
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asau 5 ay
Kapitalist sarı ıktan olunca övülmeli kafası nerde satılıyo, ben de almak istiyorum!
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fhrstw 5 ay
Bence bu aşağılık bir aldatmaca özür diliyorlar sonra aynen devam edecekler. Bu vallahi dünyanın her yerinde aynı ama bizim bir farkımız var 50 bin çocuk kanserden ölse bile bir Allahın kulu sorumluluk alıp özür dileme erdeminde bulunmuyorlar adamlarda en azından bu var.
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cherkesomer 5 ay
samsung yetkililerinin beli yamuk kalacak sonunda.. sanki bilmiyorlar ucuz işçilik için fabrikaları çine kuruyorlar sonra özür dileriz oldu!
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Şov iş işten geçtikten sonra anca şov bu.
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Mr. Jingles 5 ay
Özür dilemesi güzel bir hareket olsa da sebep olduğu hastalıkların masraflarını üstlenirse çok büyük takdir toplar. Sonuçta kanserden bahsediyoruz ve tedavi süreci oldukça masraflı.
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samsung, iş güvenliği ve
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